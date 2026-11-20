Cierra la piscina del Hogar Provincial tras dejar la concesionaria a la plantilla sin cobrar y sin cloro

La piscina del Hogar Provincial de Alicante cerrará sus puertas el próximo 1 de diciembre. La decisión ha sido adoptada por la Diputación Provincial de Alicante tras la reunión mantenida este viernes con los representantes laborales y el sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

La medida busca poner freno al colapso provocado por la empresa concesionaria, Instinto Deportivo, actualmente en preconcurso de acreedores y en situación de falta de liquidez. La Diputación ha decidido decretar el cierre para evitar que los 13 empleados del centro continúen trabajando sin percibir sus sueldos y ante la falta de suministros químicos provocada por las deudas de la contrata con sus proveedores.

"La Diputación toma la decisión sobre todo por los problemas de impagos a los trabajadores, para no alargar la situación de trabajar sin cobrar, y porque la empresa le debe dinero a los proveedores", ha explicado Israel Pizarro, socorrista del recinto desde 2011 y portavoz del colectivo laboral.

La desidia financiera de la empresa privada amenazaba ya la salubridad y operatividad de la piscina. "Esto genera problemas en el abastecimiento de cloro o material de limpieza, impidiendo que el trabajo diario en la piscina pueda funcionar", denuncia el representante de los trabajadores.

Desde la plantilla enfatizan que la crisis laboral no se debe a un problema de financiación pública, sino a la mala gestión de la firma privada. Israel Pizarro subraya que la institución provincial ha estado aportando los fondos necesarios y subvencionando la instalación, que de por sí es rentable.

"Diputación está haciendo muy bien su trabajo, adelantando este dinero, pero la empresa igualmente no nos está pagando nuestras nóminas; sabiendo que el dinero lo tienen, lo han empleado para otros centros en vez de en nuestra instalación", afirma el portavoz.

La empresa arrastra el impago de las nóminas de septiembre y octubre a parte del personal, pese a que la actividad y los ingresos de la piscina son constantes. "A los trabajadores se nos deben dos nóminas y los problemas de impagos no son nuevos para nosotros; desde marzo llevamos sufriendo retrasos en los cobros".

"El problema está en que ellos como Diputación, por su parte, han hecho o hacen todo lo que pueden, ya que en la parte económica están cumpliendo", reitera Pizarro para deslindar a la corporación de los impagos de la contrata.

A diferencia de la actitud de la concesionaria, la Diputación ha mantenido canales de comunicación abiertos con los afectados. El área de Deportes se ha implicado activamente para buscar salidas legales.

¿Qué pasará?

Paralelamente al cierre, la corporación provincial ha iniciado los trámites legales para resolver el contrato con Instinto Deportivo por incumplimiento grave.

Además, la institución ha garantizado a los empleados que serán subrogados por la nueva entidad que asuma la instalación cuando vuelva a abrir.

El principal obstáculo radica ahora en los tiempos burocráticos y la resistencia judicial que pueda ofrecer la contrata. "Si la empresa no está de acuerdo con esta extinción de contrato y recurre, esto puede alargarse a febrero o marzo", advierte el representante.

800 usuarios afectados

El parón de la instalación afectará a entre 700 y 800 usuarios habituales. Por las mañanas, unos 150 ancianos y personas con patologías acuden a natación terapéutica. Por las tardes, más de 600 deportistas de clubes de natación, triatlón, waterpolo y entidades de natación adaptada como el Club Aquarium o la Asociación de Esclerosis Múltiple se quedan sin espacio de entrenamiento.

"Que cierren la piscina un mes o dos es dramático para un club deportivo en plena competición", lamenta Pizarro. "Hablamos de clubes con personas que son dependientes de hacer una actividad física, gente con unos problemas de salud muy grandes que necesitan la piscina".

Tras 15 años sufriendo retrasos crónicos con hasta cinco concesionarias privadas distintas, la plantilla insta a la Diputación a cambiar de modelo de explotación.

"Nosotros solo solicitamos cobrar puntualmente y que la Diputación se haga responsable y valore cambiar el formato de explotación hacia una gestión pública o mediante una empresa pública", plantea Pizarro, recordando que "la Diputación paga el 85 % de los gastos, la energía y sufraga las pérdidas; es mucho más sencillo que asuman la gestión directa".

Movilizaciones

Para dar visibilidad a los problemas provocados por la contrata y exigir celeridad en las soluciones, los trabajadores mantienen las convocatorias de paro para los días 23 y 24 de noviembre.

"El lunes 23 a las 18:00 horas nos manifestaremos en las puertas de la piscina de la Diputación para dar visibilidad a la situación y hacer un llamamiento a los medios", concluye Israel Pizarro.