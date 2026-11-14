El Gobierno deja morir el ‘Vertido 0’ de Alicante: ignora la solicitud del Consell tras perder 350 millones de euros de la UE

El Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar) ha consumado un nuevo ninguneo hídrico contra la provincia de Alicante, esta vez a través del silencio administrativo. El pasado lunes 9 de noviembre venció el plazo legal de tres meses que la Generalitat Valenciana otorgó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mediante un requerimiento formal para desbloquear las obras del proyecto ‘Vertido 0’. La respuesta del departamento que dirige Sara Aagesen ha sido la callada por respuesta.

Para la Generalitat Valenciana, esta actitud confirma que el Ejecutivo central no tiene el más mínimo interés en ejecutar unas infraestructuras vitales para regenerar el agua de las depuradoras de Rincón de León y Monte Orgegia, evitar que se sigan arrojando caudales al mar mientras se abastece a una agricultura alicantina asfixiada por los recortes del trasvase Tajo-Segura.

Este silencio ministerial es el final de un largo proceso que ya ha costado a la provincia la pérdida de hasta 350 millones de euros de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Todo ello, bajo el argumento del PSOE de Sánchez de que la administración autonómica no había cumplido con los trámites. Un argumento rebatido desde la Generalitat que confirma como desde Moncloa se ha dejado caducar la financiación comunitaria.

Desde que se encargó el proyecto básico en 2022, y a pesar de tratarse de actuaciones declaradas de interés general del Estado, prioritarias y urgentes por el Congreso y por diversos decretos contra la sequía, la Generalitat redactó los proyectos, los entregó en julio y octubre de 2023 con margen suficiente para captar el dinero europeo y subsanó en plazo cada requerimiento técnico de las confederaciones del Júcar y del Segura.

De hecho, la Generalitat tiene comprometida una inversión prevista de más de 25 millones de euros en actuaciones necesarias para la reutilización (líneas de agua, tratamientos terciarios, colectores y bombeos). Más de 27 millones si se suma el coste de la redacción de los proyectos.

Un proyecto olvidado

Y es que el Gobierno central ha dejado caer un proyecto que nació impulsado durante la etapa del socialista Ximo Puig y del que el propio Ministerio sigue sacando pecho en Bruselas como emblema de su agenda verde. Los hechos desmontan completamente el relato socialista: cuando llegó la hora de comprometer los recursos, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán (PSOE), respondió por carta al conseller Miguel Barrachina (PP) negándose a asumir esa inversión extraordinaria y remitiendo el proyecto a futuras convocatorias ordinarias como los fondos FEDER.

Para justificar esta negativa, el Ejecutivo esgrimió restricciones presupuestarias derivadas de la reconstrucción tras la dana de Valencia de octubre de 2024 y se escudó en el principio europeo de recuperación de costes del agua, obviando que los regantes y usuarios alicantinos son los más eficientes de España y pagan con creces el servicio.

Mientras el Ministerio lleva años atascando las declaraciones de impacto ambiental (llegando al extremo de ni siquiera aclarar si la documentación completa de Monte Orgegia ha llegado a su propio órgano ambiental), el pasado 2 de septiembre sí encontró tiempo para enviar un requerimiento a la Generalitat sobre Rincón de León exigiendo subsanaciones en un plazo perentorio de apenas quince días hábiles.

Una maniobra con la que la cartera de Sara Aagesen pretendía cerrar el expediente "por la puerta de atrás", consideran desde la Generalitat, pero que los técnicos valencianos frustraron respondiendo en tiempo y forma para devolver el proyecto a evaluación ambiental.

No es cualquier proyecto. El Consell de Juanfran Pérez Llorca, la Diputación de Alicante presidida por Toni Pérez, el Ayuntamiento de la capital y las comunidades de regantes denuncian que sin la inversión estatal en las depuradoras resulta imposible desplegar las redes de distribución autonómicas para aprovechar los cerca de veinte hectómetros cúbicos anuales de agua regenerada que permitiría obtener el plan.

Además, la Generalitat ya tiene comprometidos más de veintisiete millones de euros en las actuaciones complementarias -cifra que ha ofrecido elevar hasta el entorno de los cincuenta y seis millones incluso recurriendo a créditos- y ha propuesto reiteradamente un convenio de financiación que el Ministerio ni siquiera se ha dignado a contestar.

Las consecuencias de esta inacción las pagan directamente el medio ambiente y el campo alicantino. Mientras en Madrid guardan silencio, la bahía y el puerto de Alicante siguen recibiendo entre 11 y 12 hm3 anuales de agua depurada en una zona de escasa renovación cuyo estado ecológico ya está comprometido, exponiendo a España a sanciones europeas por incumplir la Directiva Marco del Agua.

Al mismo tiempo, los agricultores ven cómo se esfuma una fuente estable de agua regenerada y se enfrentan al riesgo de tener que asumir parte de los costes si no llegan nuevas ayudas comunitarias.