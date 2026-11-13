Mariano Rajoy a los jóvenes: "El Gobierno ha hecho cero viviendas en España, merece figurar en el Libro Guinness"

Mariano Rajoy y los líderes del PP en Alicante en el encuentro con los jóvenes de este viernes. M. H.

Después de una huelga general por la vivienda, el expresidente Mariano Rajoy tiene claro quién es el responsable de esa situación: el Gobierno de España. "No ha hecho nada: cero viviendas. Es una marca merecedora de ser recogida en el Libro Guinness", ha contado en Alicante en un pequeño encuentro del Partido Popular dedicado a los jóvenes.

El ágora del ADDA ha reunido a los principales líderes del PP en la Comunitat Valenciana en su primer gran acto de la campaña electoral del 29 de noviembre. Y en él se han dirigido a los menores de 35 años para posicionarse como la alternativa que deben escoger: "Hay que tomar decisiones para desregular y quitar de la administración la brutalidad de normas que existen y que ponen pegas a la iniciativa y a la libertad".

En un discurso salpicado de ironía, Rajoy también ha arremetido contra los sindicatos, los convocantes del paro de precampaña: "Hay que felicitarlos por su capacidad de innovación, porque hacer una huelga general contra la oposición no tiene precedente en ningún país del mundo". Y así la ha calificado como "el acto político más caro de toda la campaña".

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En su discurso, el expresidente que estuvo al frente del país entre 2011 y 2018 ha alertado sobre la parálisis parlamentaria y la falta de cuentas públicas: "España es el único país sin aprobar presupuestos". Y ha incidido en que "de cada 100 proyectos de ley presentados por el Gobierno, no se han aprobado ni 20. El gran drama es que se ha convertido en normal lo que es claramente anormal desde el punto de vista democrático".

El repaso a la situación en el país le ha llevado a preguntarse "¿qué broma es esta de un Gobierno enfrentado a todo el poder judicial?". Ahí ha remarcado que "la democracia son las libertades, el estado de derecho y la independencia de los jueces". Por eso, ha criticado la polarización actual que considera que la provocan quienes buscan "levantar muros" en lugar de cerrar grandes acuerdos nacionales, donde ha incidido en la voluntad personal que aplicó para que así fuera.

Entre los otros líderes del PP, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha denunciado gráficamente la "putada e injusticia" de que la generación joven más formada de la historia no tenga la facilidad que tuvieron sus padres para comprar una casa y formar una familia.

Frente a ello, ha contrapuesto las medidas autonómicas en marcha: avales del 100% para hipotecas jóvenes (que según afirma ha beneficiado ya a más de 5.500), rebaja del ITP al 6 % (ahorrando 5.000 € en pisos de 200.000 €), 1.000 € para gastos de notaría, reserva de VPO para menores de 35 años, cuota cero de 4 años a emprendedores y la gratuidad de la educación de 0 a 3 años,

De vuelta a las recomendaciones para la juventud, Rajoy ha lanzado un aviso directo: "Nadie se crea que las administraciones públicas le van a resolver todos los problemas. En la vida acabas siendo el producto de tu trabajo, de tu esfuerzo y de tu dedicación".

El expresidente ha cerrado el foro tirando de su característico sentido del humor al aceptar el reto de subir al monte lanzado por Pérez Llorca: "Pero tengo un problema: ¿cuáles serían las consecuencias de derrotar al presidente de la Generalitat?". Tras ello, ha concluido reivindicando al PP como un "valor seguro de centro-derecha, constitucionalista y europeísta".

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha valorado que Rajoy se haya prestado a debatir "a puerta gayola" y sin barreras ante un público joven. Y ahí ha hecho un paralelismo entre la necesidad actual de reconstrucción nacional y la crisis económica que el expresidente tuvo que afrontar al asumir el Ejecutivo en 2011.

El presidente provincial del PP y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha recordado la "confianza" de Rajoy cuando en mayo de 2015 paseó con él por Benidorm con las encuestas en contra y le vaticinó su victoria electoral. De ahí que ha llamado a movilizar el voto el 29N para poner fin a ocho años de "sanchismo" que han arrebatado a los españoles la libertad de decidir su futuro.