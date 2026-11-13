José Ramón, el presidente de una asociación LGTBI condenado por agredir sexualmente a un migrante

José Ramón es una de las principales caras del movimiento asociativo LGTBI en la ciudad de Alicante. El veterano voluntario y trabajador social se enfrenta ahora a una condena de cuatro años por agredir sexualmente a un migrante senegalés.

La sentencia, hecha pública este jueves, detalla cómo José Ramón había citado en su domicilio de Alicante a un hombre, que había solicitado protección internacional por ser homosexual, "para entregarle ropa y calzado y realizar un reconocimiento médico".

Era un martes festivo, el 6 de diciembre de 2022. Y como recoge Efe, la sentencia indica que José Ramón le pidió desnudarse para que se probara la ropa y luego tumbarse sobre una camilla en la que supuestamente le iba a practicar el reconocimiento médico. Allí fue cuando le agredió sexualmente.

Ocho años antes, en el verano de 2014, la acogida de un menor saharaui que ejercía José Ramón también fue llevada a juicio por dos veces. De aquel caso quedó libre de cargos porque, como recogía el diario Información, el Tribunal Supremo consideró que se había vulnerado su derecho a la defensa al no declarar el adolescente. En el segundo proceso, ya en 2020, le exculpó de las acusaciones de abusos.

En el primero de esos juicios, en 2018, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante le condenó a una multa de 3.240 euros por un delito de posesión de material pornográfico para cuya elaboración se han utilizado menores.

José Ramón alegó que las imágenes, en las que aparecía un adolescente mostrando sus genitales, no las había tomado él sino otro menor, según recoge la sentencia. El Tribunal no aceptó las explicaciones en las que decía que esas imágenes las había volcado en su ordenador sin haberlas comprobado con anterioridad.

El presidente de Alicante Entiende ha mantenido su cargo al menos desde 2017 y ha estado al frente de la organización del Orgullo de Alicante. Precisamente otra de las polémicas que protagonizó fue cuando se lanzó "un casting de chicos africanos" en 2025. Como recogía Información, la fuerte polémica en el colectivo LGTBI sobre esta propuesta hizo que se retirara.

José Ramón incluso había llegado a presentar su candidatura a los Premios del Voluntariado que organiza el Ayuntamiento de Alicante en este mandato. En aquel documento no hubo otra firma que avalara su trayectoria.

En la sentencia hecha pública este jueves se señala que la conducta del acusado evidencia un "aprovechamiento patente de su situación de poder frente a una persona vulnerable atentando contra su libertad sexual". A los cuatro años de prisión se le suma una indemnización por 5.000 euros a la víctima. Esta nueva sentencia de culpabilidad la podrá recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) en el plazo de diez días desde su notificación.

Diversitat es, de momento, la única entidad que ha respondido tras la condena a José Ramón. A través de un escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, su presidente Juan David Santiago recalca que "lo que se ha juzgado y condenado es la conducta individual de una persona, no al colectivo LGTBI, no al movimiento asociativo ni a las organizaciones que trabajamos por la igualdad y los derechos humanos".

"La vulnerabilidad de una persona nunca puede convertirse en una oportunidad para obtener ningún tipo de beneficio personal, y mucho menos para vulnerar su libertad, su dignidad o su integridad sexual", prosigue. "La ayuda, el acompañamiento y la solidaridad no pueden utilizarse jamás como instrumentos para establecer relaciones de poder o abuso", recalca.

Otras asociaciones que han participado en la organización del Orgullo con Alicante Entiende, como Entendemos LGTBI o la Fundación Mar a Mar, han rechazado hacer declaraciones tras la sentencia condenatoria.