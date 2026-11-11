Tras cinco meses del anuncio, la dimisión de Puente añade incertidumbre a la retirada de las vías de Casa Mediterráneo

El malestar de los vecinos de la entrada sur de Alicante sigue creciendo ante la sensación de que los anuncios no terminan de convertirse en hechos. Lorenzo Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos Parque del Mar, denuncia que la entrada sur de Alicante sigue condenada a un bucle de promesas, informes y declaraciones de intenciones mientras las vías ferroviarias en desuso junto a Casa Mediterráneo continúan ocupando un espacio que debería estar integrado en la ciudad.

Para los residentes de esta parte de Alicante, no se trata solo de una cuestión urbanística, sino de la imagen y la seguridad de uno de los accesos principales de Alicante y de un foco de insalubridad y posible delincuencia. También, de una barrera al uso y disfrute de los vecinos de una parte neurálgica de la ciudad.

El problema no es nuevo. Los vecinos llevan años reclamando la retirada de la playa de vías que separa el barrio de Benalúa del Parque del Mar y que procede de la antigua Estación de Murcia, cerrada al tráfico de viajeros en 1972. Desde entonces, los terrenos han quedado atrapados entre la titularidad de Adif, la necesidad de una modificación urbanística y la falta de un acuerdo operativo entre las administraciones.

Pérez sostiene que el expediente de cesión se arrastra desde 2012 y que, pese a los anuncios, ni siquiera se ha hecho público el estudio de viabilidad anunciado hace dos años.

La frustración se ha agravado porque hace apenas cinco meses parecía que el asunto iba a desbloquearse. El 25 de mayo, el Ayuntamiento de Alicante remitió a Adif una propuesta de convenio para el desarrollo del sector Parque del Mar, con el objetivo de regenerar los terrenos ocupados por las vías y permitir su incorporación a la estructura urbana.

El Consistorio planteaba además acondicionar provisionalmente los suelos liberados con jardinería y arbolado, y crear accesos peatonales hacia la zona verde existente en terrenos portuarios colindantes, una demanda concreta de los vecinos.

En junio, la expectativa era máxima y el Ayuntamiento aseguró que la firma del convenio era “prácticamente inminente”. También anunció que, en cuanto Adif lo permitiera, priorizaría la habilitación de accesos provisionales al entorno del Parque del Mar. Los vecinos llegaron a hablar de la posibilidad de crear un gran corredor verde que conectara la ciudad con el litoral.

Cinco meses después, sin embargo, el acuerdo no se ha firmado y la situación sobre el terreno sigue siendo esencialmente la misma: vías inutilizadas, accesos bloqueados, deterioro ambiental y una entrada sur de la ciudad que los residentes describen como lamentable.

La explicación del Ayuntamiento es que no puede actuar libremente sobre unos terrenos que todavía pertenecen a Adif. Hasta que exista una cesión, una autorización o un marco de colaboración firmado, el Consistorio sostiene que no puede destinar el espacio a servicios municipales, incluida Bienestar Social, para atender las necesidades habitacionales o sociales de las personas que ocupan la zona.

Los vecinos no cuestionan del todo esa lectura jurídica, pero sí rechazan que se utilice como excusa para no adoptar medidas provisionales de limpieza, seguridad y accesibilidad.

Alegan que no hace falta un nuevo proyecto ni un estudio adicional para retirar unas vías que ya no prestan servicio. Hace falta, sostiene Pérez, que Adif y el Ayuntamiento firmen el convenio anunciado y que se retiren los asentamientos, garantizando al mismo tiempo una respuesta social a las personas afectadas.

La asociación considera que ambas administraciones han tenido tiempo suficiente para cerrar un acuerdo mínimo y que la falta de acción tiene consecuencias directas sobre la calidad de vida, la seguridad y la imagen de toda la entrada sur.

El malestar se enmarca además en una agenda ferroviaria mucho más amplia. El primer gran asunto pendiente es la Variante de Torrellano, la infraestructura que permitiría alejar el tren del litoral y desmantelar la vía costera entre San Gabriel y Agua Amarga. En junio de 2026, el proyecto recibió la declaración de impacto ambiental favorable y, en abril, Adif había adjudicado por 5,1 millones de euros la redacción de los proyectos de su segunda fase, un trazado de unos 10,3 kilómetros entre la estación de Alicante y la conexión con la variante del aeropuerto.

La Variante es la pieza que, a medio plazo, puede liberar definitivamente los suelos ferroviarios del litoral sur. Pero los vecinos saben que es un proceso largo ya que la declaración ambiental no equivale a una obra ejecutada, ni la redacción del proyecto a una fecha de inicio de los trabajos. Mientras tanto, las vías siguen ahí y el deterioro continúa.

El tercer frente es el acceso ferroviario al puerto de Alicante. La propuesta vinculada al profesor Armando Ortuño plantea un nuevo circuito soterrado junto a la A-31, tras cruzar La Florida y Babel, para conectar la red ferroviaria con la futura estación ferroportuaria prevista en los muelles 19 y 21. La idea forma parte de la discusión sobre el futuro del Parque Central y de la integración urbana del puerto, pero todavía se encuentra en una fase de planteamiento y estudio, lejos de la ejecución.

En este contexto, la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes introduce un nuevo factor de incertidumbre. Puente dejó el cargo el 3 de noviembre, tras el accidente ferroviario de Urda, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encargó de forma transitoria la cartera a Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, hasta las elecciones generales del 29 de noviembre.

Sin embargo, para un expediente tan dependiente de Adif, del Ministerio y de decisiones políticas de alto nivel, el relevo puede ralentizar la toma de decisiones. La cartera de Transportes sigue acumulada en Cuerpo, sin un titular definitivo anunciado, y el nuevo equipo de Adif está siendo reorganizado tras la salida de su presidente, Luis Pedro Marco de la Peña.

Para los vecinos, eso significa que un convenio que ya estaba anunciado como inminente puede volver a quedar en segundo plano frente a urgencias nacionales, crisis de seguridad ferroviaria y la proximidad electoral.