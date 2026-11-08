David, el diputado obrero de Vox: "Estaba descargando cajas por ETT y de ahí me puse el traje para ir al Parlamento"

A sus 46 años y con casi tres décadas de vida laboral a sus espaldas, a David García Gomis se le conoce como el diputado obrero de Vox. Nacido en el barrio alicantino de San Blas en el seno de una familia humilde y de izquierdas, su perfil representa el del cambio de un sector que ha encontrado en la formación de Santiago Abascal lo que no veían en otros partidos o sindicatos.

A los 16 años dejó por un "acoso escolar continuado" que había empezado en el colegio y se prolongó en el instituto. En el trabajo encontró una salida, empezando como camillero en ambulancias.

De ahí fue pasando con los años por diversos empleos, como cuenta a EL ESPAÑOL: peón agrícola, mozo de carga y descarga en trenes de Renfe, personal de equipajes en el aeropuerto, empleado en la industria del turrón, trabajador en almacenes de congelados a 23 grados bajo cero y vigilante de seguridad.

De todas aquellas ocupaciones, califica su etapa como reponedor de supermercado como la más dura: "No solamente económicamente porque no tenías horas de trabajo y costaba mucho, sino también psicológicamente fue complicado".

Sentado en una cafetería junto al popular mercadillo de Teulada, García Gomis cuenta que en su familia uno de sus abuelos fue anarquista y su padre afiliado al PSOE y a UGT en la clandestinidad. Durante años estuvo afiliado tanto en Comisiones Obreras como en UGT y lo fue porque sentía que era casi forzoso en determinadas empresas: "O te afilias a un sindicato o te pegan la patada".

El distanciamiento con estas organizaciones se consolidó tras una experiencia en la que se sintió desprotegido frente a un despido colectivo mientras trabajaba en el sector aéreo. "Tú que eres mi delegado sindical y yo termino teniendo que irme a trabajar al campo de peón agrícola a cobrar 5,65 euros la hora porque si no, no como", denuncia al recordar cómo tuvo que recurrir al campo para afrontar sus facturas tras el conflicto.

Su salto a la política institucional tuvo lugar en 2019 al obtener acta en las Cortes Valencianas. El contraste fue inmediato: "Yo estaba descargando cajas en SEUR para Pikolinos por una ETT y de ahí me pongo un traje y una corbata y aparezco en Valencia en un pleno de investidura".

Al incorporarse a las instituciones sin contar entonces con titulación universitaria, recurrió al consejo del líder de su formación, Santiago Abascal. "Lo que me dijo Santi fue: 'David, sé tú mismo, defiende tus ideas desde tu experiencia'", explica, reivindicando que "un título no te da unos conocimientos de lo que es la vida real día a día; te lo da tu experiencia vital".

En este sentido, rechaza haber ocultado sus empleos anteriores y marca distancias con otros dirigentes políticos, como Irene Montero de Podemos: "Sigo viviendo en la misma casa, en el mismo barrio, sigo teniendo los mismos amigos". Y asegura que esa carrera profesional "se me ha echado en cara muchas veces y yo lo que he hecho ha sido no renegar de él porque es mi pasado, es mi vida".

Asegurar una salida

Lo que sí ha cambiado, ocho años después de diputado en el Congreso es que ahora cursa el grado de Relaciones Internacionales. Y aunque se presenta y tiene posibilidades de revalidar la posición, dice que piensa en asegurar una salida profesional: "Estoy estudiando para no depender de la política; a partir de los 45 años, muchas veces para el mercado laboral no vales".

García Gomis sostiene que gran parte de los parlamentarios viven "completamente alejados de la realidad" cotidiana de los ciudadanos. "A mí me da igual el IBEX como familia, como trabajador. No llego a final de mes, no lleno el carro de la compra. He pagado 150 euros por un carro y no tengo nada", argumenta al contraponer las cifras macroeconómicas oficiales con los costes de la cesta básica, el combustible y el acceso a la vivienda.

Y si bien su situación ha cambiado mucho, y reconoce que es un "privilegio" en lo económico, insiste en su carácter provisional y en el desgaste personal que conlleva trabajar lejos de su mujer y dos hijos. "La gente no es consciente de que esto es efímero. Antes estaba cobrando 1.000 euros y ahora cobro más, claro que sí, pero el problema es cuando tú vienes dando lecciones", subraya reiterando la alusión a otros diputados que han mejorado su posición.

Su compromiso, concluye, lo sitúa en no defraudar a quienes comparten su mismo origen obrero. "La gente sabe que soy una persona que viene del mismo barro, de la misma trinchera. Lo único que te piden es eso: que no les falles".