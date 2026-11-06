Tijeretazo al Carnaval de Alicante: recortan un 81 % su ayuda mientras se dispara el gasto en otras fiestas

La financiación municipal del Carnaval tradicional de Alicante ha desatado una agria controversia política tras confirmarse un drástico recorte en la aportación económica del Ayuntamiento.

La Asociación Mesa de Carnaval (La MeKa), entidad encargada de organizar y promover las celebraciones populares en la ciudad, ha visto cómo reducen su subvención nominativa para el ejercicio 2026 a tan solo 2.500 euros, frente a los 13.355 euros percibidos en el año 2025 o los 15.000 de 2023.

Esta rebaja supone una merma directa de 10.855 euros, lo que representa una caída del 81,28 % respecto a la dotación asignada el año anterior.

El contraste económico es especialmente llamativo si se compara con el resto del calendario festivo. Mientras la dotación presupuestaria general destinada al apoyo de entidades festeras experimenta un incremento global del 29,79 % en 2026, la partida de la Mesa de Carnaval sufre un severo revés.

Ante este escenario, el portavoz del Grupo Municipal Esquerra Unida Podem en el Ayuntamiento de Alicante, Manuel Copé, ha formalizado esta semana una batería de preguntas para fiscalizar la medida.

En su escrito inicial del lunes 2 de noviembre, el edil demandó la copia íntegra del expediente y reclamó conocer "los motivos concretos que justificarían una reducción de aproximadamente el 81 % respecto a la subvención concedida en 2025, especialmente teniendo en cuenta el incremento general anunciado de las ayudas a entidades festeras".

Copé solicitó identificar "el órgano municipal y la persona responsable de establecer o comunicar la cantidad de 2.500 euros, así como los criterios técnicos, económicos o políticos utilizados para determinar dicha cuantía".

La respuesta municipal ha llegado este jueves 5 por parte del Servicio de Fiestas y Ocupación de Vía Pública, pero en ella no hay explicaciones sobre los criterios de reparto.

El departamento se limita a entregar los expedientes electrónicos de 2025 y 2026 y a escudarse en el marco normativo municipal. La comunicación oficial zanja que el importe de 2.500 euros figura en el anexo presupuestario, "siendo el Pleno municipal el órgano competente para decidir sobre su establecimiento, importe e inclusión en el presupuesto".

Esta contestación administrativa ha provocado la inmediata réplica del portavoz de Esquerra Unida Podem, que ha registrado un nuevo escrito en el Consistorio, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Copé reprocha a la Concejalía de Fiestas que "la respuesta no aclara la cuestión fundamental planteada: los motivos que justifican la reducción de la financiación municipal destinada a la Mesa de Carnaval".

En ese escrito, el concejal subraya que "la contestación señala que corresponde al Pleno municipal aprobar el establecimiento y la cuantía de las subvenciones nominativas". Sin embargo, advierte de que "la propuesta presupuestaria parte del gobierno municipal, al que corresponde explicar los criterios utilizados para determinar las cantidades asignadas".

Sin respuesta al recorte

Por ello, recalca con contundencia que "la aprobación del presupuesto por el Pleno no sustituye la necesaria explicación sobre las decisiones y criterios que llevaron a proponer una determinada cuantía".

El dirigente de la coalición de izquierdas defiende el valor social de estas celebraciones frente a otros eventos. "El Carnaval constituye una manifestación de cultura popular, participación ciudadana y expresión crítica y satírica, por lo que resulta especialmente importante garantizar criterios transparentes y objetivos en la distribución de las ayudas municipales a las entidades organizadoras de las fiestas de nuestra ciudad", argumenta en su reclamación.

Copé insiste en que su iniciativa no busca cuestionar formalismos institucionales. "El objeto de esta solicitud no es cuestionar las competencias del Pleno ni reiterar información presupuestaria ya publicada, sino conocer las razones concretas de una decisión que afecta a una entidad de reconocido arraigo en la vida cultural y festiva de Alicante", manifiesta.

El recorte

Los propios informes técnicos del expediente municipal acreditan el calado y la justificación económica de las fiestas.

El informe de justificación del Departamento de Fiestas certifica que La MeKa presentó una cuenta justificativa por un total de 12.671,78 euros para el programa de Carnaval 2026, de los cuales 12.128,82 euros fueron considerados efectivamente justificados tras descontar conceptos de mantenimiento de sede.

A pesar de que el gasto justificado multiplicaba casi por cinco la ayuda prevista, el decreto final, firmado en octubre de este año por la concejala delegada de Fiestas, Cristina Cutanda Pérez, ratifica la concesión definitiva de solo 2.500 euros con cargo a la partida de subvenciones a entidades festeras.

Este marzo, el Ayuntamiento anunciaba que las fiestas oficiales, las Hogueras, tendrían una partida de 820.900 euros en ayudas directas a las 92 comisiones de la ciudad.

En 2023