"A Puente no lo dimitieron las víctimas, lo cesó el CIS de Tezanos": Ana Vázquez dinamita al Gobierno desde Alicante

"A Puente no lo dimitieron las víctimas, lo cesó el CIS de Tezanos". Ese es el contundente mensaje en plena precampaña electoral que transmite el Partido Popular. Lo hace desde la ciudad de Alicante su portavoz de Interior en el Congreso, Ana Vázquez, centrada en la dimisión del ministro de Transportes a última hora del martes.

Acompañada por dirigentes y candidatos populares como Macarena Montesinos, Luis Barcala o Fernando de Rosa, Vázquez ha relatado en detalle cómo se vivieron las últimas horas en la Diputación Permanente del Congreso previa a la salida de Puente.

"Ayer estuvimos Macarena Montesinos y yo misma presenciando esa Diputación Permanente hasta las nueve y pico de la noche, en la que en el último momento, después de cuatro horas de espectáculo y sin pedir perdón, el ministro Puente al final recibía un WhatsApp o algo que le obligaba a presentar su dimisión", ha asegurado la portavoz popular.

Para Vázquez, esta dimisión no responde a una asunción real de responsabilidades ante la tragedia, sino al miedo electoral del Ejecutivo en plena precampaña.

"A Puente lo hacen dimitir, no los 116 muertos que tiene a sus espaldas, sino que lo hicieron dimitir las encuestas y el CIS de Tezanos, que ayer llegó a Moncloa y donde se veía claramente el coste político que tenía este segundo accidente de Renfe", ha aseverado.

En este sentido, la diputada ha calificado de "vergonzoso que ayer en ningún momento fuera capaz de pedir perdón a las víctimas y que tuviera que ser Tezanos quien cesara al ministro Puente y no esos tres accidentes que nunca debieron de suceder".

Vázquez también ha censurado el nombramiento del ministro de Economía Carlos Cuerpo para asumir estas competencias, tachándolo directamente de maniobra provisional sin efecto real.

"Esto es todo un parche", ha sentenciado la portavoz del PP, lamentando que Puente no hiciera autocrítica y desviase la culpa hacia los trabajadores ferroviarios.

"Ayer nos dolía el alma ver que nos dio ocho medidas que va a hacer y cargó todas las responsabilidades sobre los trabajadores de Adif, prometiendo más formación y horas de descanso, pero sin hacer en ningún momento autocrítica hacia sí mismo", ha denunciado la parlamentaria gallega.

Vázquez ha recordado además alertas técnicas previas no atendidas en la infraestructura ferroviaria: "Después de lo de Adamuz, después de tener 164 avisos de que se caía el sistema, ¿cómo no hizo nada?".

Y así ha denunciado el retraso en inversiones de seguridad clave para el país: "Queremos saber dónde están 863 millones de euros que tenían que estar ya ejecutados en marzo de 2025 en la línea hacia Andalucía con el sistema ERTMS y que ahora nos dicen que se pospondrá hasta el verano de 2027".

El mejor ejemplo del estado del transporte por tren en España lo ha puesto Vázquez al indicar cómo se ha condicionado incluso la agenda de los propios populares en su desplazamiento a tierras alicantinas.

Los problemas de los trenes

"Hoy para estar puntuales con ustedes tuvimos que coger el avión; íbamos a coger el tren, pero vimos que algunos llegaban con retraso y no íbamos a llegar a las diez de la mañana", ha explicado Vázquez.

"Esto jamás se había visto: que los españoles ya no sepamos si vamos a llegar, a qué hora vamos a llegar o si ya nunca vamos a llegar", ha remarcado.

Más allá de la red de transportes, la portavoz ha trazado un paralelismo con el deterioro de la seguridad ciudadana en la propia provincia de Alicante durante los mandatos de Pedro Sánchez.

La inseguridad

"Hemos visto cómo la criminalidad se ha incrementado en más de un 25,6% durante estos ocho años de Pedro Sánchez, faltan más de 700 efectivos de Policía y Guardia Civil y han aumentado un 111% las ocupaciones de vivienda en Alicante", ha apuntado la dirigente popular.

Vázquez ha advertido de que la respuesta ciudadana se manifestará en las elecciones del próximo 29 de noviembre: "A Puente lo dimitieron las encuestas y a Sánchez lo vamos a dimitir todos los españoles en las urnas".