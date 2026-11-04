Alicante recibe a delegaciones de EE.UU, Canadá y la Unión Europea para impulsar la innovación urbana

Representantes de siete ciudades de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea llegarán a Alicante este jueves y viernes para compartir experiencias y explorar soluciones conjuntas en innovación urbana y transformación digital. La capital alicantina es la única ciudad española elegida como sede de esta misión internacional, impulsada por el programa europeo EU Cities Gateway.

La visita se produce tras el encuentro celebrado en Barcelona, donde el programa ha reunido a 32 ciudades y entidades territoriales de Europa, Norteamérica y Canadá. La iniciativa, financiada por la UE, trabaja en cuatro grandes áreas: economía circular, soluciones basadas en la naturaleza, digitalización e innovación urbana, y vivienda asequible con espacios de vida innovadores.

Ocho ciudades, un mismo reto

Junto a Alicante, participan Edmonton y St. John’s (Canadá), Albuquerque y Fort Worth (Estados Unidos), Trier y Heidelberg (Alemania) y Vilnius (Lituania). El objetivo es que administraciones, universidades, empresas y sociedad civil intercambien buenas prácticas, aprendan de experiencias de otras ciudades y detecten posibilidades de colaboración en proyectos internacionales.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, recibirá este jueves en el Ayuntamiento a los alcaldes y representantes de las ciudades visitantes. Durante dos jornadas, la delegación recorrerá algunos de los principales proyectos municipales vinculados a la tecnología y la mejora de los servicios públicos.

Tecnología aplicada

El programa de visitas incluye el Centro de Control de Tráfico, centrado en la movilidad basada en datos; el Centro de Inteligencia del Agua; el Castillo de Santa Bárbara, con su sistema de sensores para conocer la afluencia de visitantes; el parque inundable de La Marjal, en la Playa de San Juan; y el portal municipal de empleo.

La delegación conocerá también la plataforma de inteligencia artificial AL21, los ciberquioscos y la estrategia Alicante Futura, orientada a consolidar la ciudad como un polo de emprendimiento, atracción de talento y desarrollo tecnológico.

Una oportunidad para Alicante

El concejal de Innovación, Antonio Peral, ha valorado la visita como una ocasión para exhibir los avances de la ciudad en inteligencia artificial, servicios digitales, movilidad inteligente, gestión hídrica, sostenibilidad y empleo. Además, ha subrayado que el encuentro llega en un momento especialmente favorable, tras la segunda clasificación de Alicante como semifinalista de los Premios Capital Europea de la Innovación.

Para el Ayuntamiento, la misión permitirá conocer nuevos modelos de IA aplicados a la gestión de datos, la movilidad y la relación con la ciudadanía, así como abrir vías de colaboración con empresas tecnológicas, universidades y centros de investigación de otros países.

Proyección internacional

Peral ha insistido en que el encuentro refuerza la imagen de Alicante como territorio innovador y contribuye a construir relaciones de cooperación estables con impacto en competitividad, empleo y calidad de los servicios públicos.

En su opinión, la ciudad no solo participa en redes internacionales de innovación, sino que puede aportar soluciones propias, captar el interés de otros territorios y generar nuevas oportunidades de colaboración con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.