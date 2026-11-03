El agente de Alicante investigado por la Policía Nacional en imágenes difundidas en sus redes sociales. X

La Policía investiga a un agente de Alicante por tachar al rey de "traidor", añorar a Franco y exaltar a Hitler en redes

La Policía Nacional de Alicante ha abierto una investigación a un agente por difundir en redes sociales mensajes atacando al rey Felipe VI y a la Casa Real, y exaltar la figura de Franco, Hitler y la División Azul, entre otros símbolos contrarios a los valores del cuerpo.

El comportamiento exhibido en redes sociales, donde se identifica abiertamente con su condición de policía y emite mensajes extremistas, puede constituir infracciones graves o muy graves según el régimen disciplinario de la Policía Nacional.

"Lo estamos investigando y de ser necesario adoptaremos las medidas disciplinarias pertinentes", indican a EL ESPAÑOL de Alicante fuentes del cuerpo.

El agente forma parte del Grupo Rayos (motorizados) de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional de Alicante y antes pasó por la Legión Española y por la Unidad de Intervención Policial (UIP), según él mismo comparte en su perfil de X.

En su cuenta pública se pueden encontrar insultos y amenazas a la Casa Real y al rey, con comentarios como "cobardes", "traidores" y "cómplices" de la crisis de Ceuta, mensajes que pueden chocar con la lealtad constitucional exigida a un funcionario armado.

Su perfil, como ha destapado @undercover_25_, interactúa de manera constante con la cuenta de la Fundación Francisco Franco y añora la figura del dictador, afirmando que "fue mejor para España que todos los que le han sucedido" y le dirige mensajes de felicitación llamándole "mi General".

Además, justifica la dictadura argumentando que Franco "hacía pisos y los entregaba a los curritos", reivindica el grito de "Arriba España" y difunde convocatorias para conmemorar el golpe de Estado del 18 de julio.

"Franco, Millán Astray, Valenzuela, Blas de Lezo, Muñoz Grandes y tantos y tantos gloriosos militares españoles que deberían ser honrados...", reza otra publicación.

Por otro lado, en relación a las manifestaciones estudiantiles que atraviesa Francia, son frecuentes sus referencias al país como "República Islámica de Francia" y sus calificativos hacia ciudadanos de origen magrebí, a los que tacha de "basura", así como el uso de expresiones como "amego segarro", o "si tienes mierda, generas mierda", que atentan contra la dignidad y los derechos humanos, principios fundamentales que la Policía debe proteger.

Uno de los mensajes más explícitos incluye el hashtag #HITLER, donde justifica su figura argumentando que "hasta él supo sacar de la crisis a un país derrotado como Alemania y llegar al 100 % de pleno empleo impulsando la economía".

Así, durante años ha glorificado la División Azul, el cuerpo militar español que luchó con la Alemania nazi contra la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, compartiendo fotografías de sus tatuajes de soldados de estética nazi y defendiendo el nombre de las calles dedicadas a esta división en Alicante frente a lo que él denomina "memoria histérica".

Si bien es un partido legal en España, destaca su apoyo a la Falange Española, sugiriendo que este partido podría "aportar frescura a la política española" y acabar con el bipartidismo.

Las medidas que la Policía Nacional puede tomar incluyen la apertura de un expediente disciplinario que, dada la gravedad y reiteración de las faltas, podría resultar en la suspensión de funciones o, en el escenario más extremo, en la separación definitiva del servicio.

Ya hay precedentes en España por hechos similares. En uno de los casos más recientes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó en 2025 sanciones contra un inspector jefe y profesor de la Academia de Ávila por negar el Holocausto y difundir ideología extremista, machista y contraria a los derechos humanos durante sus clases a los agentes.