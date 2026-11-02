Una brutal pelea por una moto mal aparcada en un barrio de Alicante acaba con 5 detenidos por intento de homicidio

Una discusión originada por un problema de tráfico termina de la peor forma posible en la ciudad de Alicante: un hombre herido por arma blanca y otros cinco detenidos por tentativa de asesinato.

El choque se ha producido en un barrio de la zona norte de Alicante, Juan XXIII. Según adelanta el diario Información y confirma la Policía Nacional a EL ESPAÑOL, los arrestos se produjeron el pasado miércoles 28 por una motocicleta mal aparcada.

La moto, según explican las fuentes policiales, supuestamente obstaculizaba el paso de una furgoneta. A partir de ahí se inició una fuerte discusión en la que los agresores recriminaban a la propietaria el lugar en el que había decidido estacionarla.

Al intervenir el marido de la conductora la discusión escaló: los cinco vecinos se lanzaron para agredirle, según indican las fuentes a este medio. En esa persecución la víctima intentó refugiarse en el portal de un edificio, pero los agresores le alcanzaron y recibió una puñalada en el costado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.