La Policía Nacional detiene a 13 personas en Alicante durante la noche de Halloween

El dispositivo especial desplegado en la ciudad de Alicante por la celebración de Halloween se salda con 13 detenidos.

La Policía Nacional realizó arrestos por diversos motivos como; robo con fuerza, violencia de género, tráfico de drogas, infracción a la Ley de Extranjería, reclamación judicial, falsedad documental y resistencia a agente de la autoridad, ha informado el cuerpo.

Además, los agentes han controlado a más de 378 personas y 71 vehículos. También se han levantado 71 actas por tenencia o consumo de sustancia estupefaciente, y 9 por el porte de armas blancas peligrosas

Con motivo de las fiestas de Halloween, la Comisaría Provincial de Policía Naciona desplegó un dispositivo de seguridad que contempló fundamentalmente la actuación de las Unidades de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, en coordinación con las restantes Brigadas Operativas y las Comisarías de Distrito Norte y Centro.

También participaron en el dispositivo la Unidad Adscrita a la Comunidad Autónoma de la Policía Nacional y el Cuerpo de Policía Local, siendo la coordinación centralizada a través de nuestra Sala de Operaciones CIMACC- 091.

Las zonas reforzadas por este dispositivo fueron las de mayor afluencia de personas por el característico día como el Postiguet, El Barrio, la Explanada de España, la Rambla Méndez Núñez y zona centro de Alicante.

En cuanto a las unidades de Policía Nacional intervinientes en el dispositivo, que reforzaron los servicios de tarde y noche, se desplegaron unidades de los radiopatrullas de los Grupos de Atención al Ciudadano (GAC), desplegados permanentemente en diferentes sectores de la ciudad, los Grupos Operativos de Respuesta (GOR), dando respuesta específica en zonas concretas de especial atención policial y franjas horarias que puedan ser de mayor conflictividad, Unidades de Prevención y Reacción (UPR), con la misión de restablecer el orden público.

Por otro lado, se contó también con el refuerzo en la Brigada Móvil-Policía en el Transporte, para prestar servicio en las estaciones de medios de transporte terrestres, con objetivos principales centrados en la prevención de los delitos cometidos tanto por la delincuencia común como especializada, tanto a la llegada a la ciudad, como al abandonarla.

El resultado fue de 13 detenidos. La Policía Nacional ha señalado que "trabaja para prevenir la comisión de infracciones penales, especialmente delitos contra el patrimonio, así como garantizar la pacífica convivencia en los diferentes barrios de la ciudad de Alicante sobre todo en celebraciones tan importantes como esta".