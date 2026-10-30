Alicante preadjudica su segunda “no rotonda” en Las Atalayas para extender el modelo que estrenó en España

Alicante avanza hacia la construcción de una segunda "no rotonda" táctica en el polígono empresarial de Las Atalayas. La Mesa de Contratación del Ayuntamiento ha clasificado en primer lugar la propuesta de Mediterráneo Obras y Asfaltos S.A., que ofertó 277.702,44 euros para ejecutar la actuación en un plazo de tres meses. El contrato, valorado en 322.730,30 euros con IVA incluido, cuenta con financiación del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace).

La intervención se ubicará en la intersección de las calles del Marco y del Dólar, un punto del área industrial que experimentará una transformación similar a la ya llevada a cabo en el cruce de Dracma y Chelín. Allí, el Ayuntamiento puso en marcha en 2022 la primera infraestructura de estas características en España, con una inversión inicial prevista de 269.697,14 euros y un espacio ajardinado de unos 700 metros cuadrados.

El concepto de no rotonda se aleja del modelo convencional de glorieta. En lugar de obligar a los vehículos a circular alrededor de una isla central, las calzadas continúan cada una por su eje perpendicular, mientras el espacio intermedio se reserva para un uso peatonal y vegetal. El resultado es una plataforma blanda que permite atravesar el cruce a pie sin compartir el mismo espacio con el tráfico rodado.

En Las Atalayas, esta fórmula responde a una doble necesidad: conservar la operativa propia de un polígono con presencia de vehículos industriales y mejorar las condiciones de permanencia y tránsito de quienes trabajan o visitan la zona. La primera experiencia permitió comprobar que era posible reducir la presencia del asfalto en un punto estratégico sin comprometer la circulación de camiones y furgonetas.

La nueva actuación no se plantea como un proyecto aislado, sino como la continuación de aquella primera prueba. El Ayuntamiento entiende que la repetición del modelo en otro cruce puede consolidar una red de espacios públicos de pequeña escala capaces de cambiar la imagen y el funcionamiento del polígono. La vegetación, el descanso y el paso peatonal pasan así a ocupar un lugar estructural en la ordenación viaria de Las Atalayas.

Así, frente al modelo convencional de glorieta, explica la edil de Empleo y Desarrollo y responsable de la Agencia Local de Desarrollo, Mari Carmen de España, “la actuación permitió mantener las condiciones necesarias para la circulación de vehículos industriales y, simultáneamente, generar un espacio central de carácter verde y estancial, capaz de mejorar la percepción urbana del entorno y favorecer una utilización más amable del espacio público”.

El proyecto técnico, redactado por Arvum Consultoría & Proyectos S.L., se denomina ‘Inserción de una plataforma blanda estacional peatonal en formato de no rotonda táctica en la intersección de las calles del Marco y del Dólar del polígono industrial Las Atalayas’. Su ejecución forma parte de la estrategia municipal de modernización del área, orientada a mejorar su atractivo empresarial, su sostenibilidad y su habitabilidad.

A la licitación concurrieron cuatro empresas. Además de Mediterráneo Obras y Asfaltos S.A., que queda en posición de preadjudicataria, presentaron ofertas Pavasal Empresa Constructora S.A., Construcciones Hermanos Espín S.L. y Acsa Obras e Infraestructuras S.A.U.

La preadjudicación abre ahora el trámite administrativo previo a la firma del contrato y al inicio de los trabajos. Si el calendario se cumple, la segunda no rotonda de Las Atalayas podría estar terminada en tres meses, extendiendo a otro punto del polígono una experiencia que Alicante presentó en su día como pionera en España.