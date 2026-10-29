La joven alicantina que ha fallecido en el accidente en una imagen difundida por su familia en redes sociales. Redes sociales

Sigue sin aparecer Adriana, la joven alicantina que viajaba en el tren de Renfe accidentado en Toledo

Adriana, la joven alicantina que viajaba en el AVE de Renfe en dirección Madrid-Sevilla, sigue desaparecida. Esta tarde, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, había confirmado su fallecimiento, mensaje que ha eliminado por no haberse confirmado que se encuentra entre las 69 víctimas mortales contabilizadas hasta el momento en el accidente de trenes de Toledo.

La alicantina viajaba en el vagón 8 del tren de Renfe que chocó contra el tren de Iryo que se encontraba detenido en la vía entre Los Yébenes y Urda, en el punto kilométrico 118, a las 8.54 horas del día de ayer.

Adriana era una de las 397 personas que viajaban en el tren AVE de Renfe del fabricante Siemens que ha colisionado contra otro de Iryo de Hitachi (con 147 pasajeros a bordo) que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.

El accidente se produce nueve meses después del ocurrido en Adamuz (Córdoba) en el que una vecina de Villena perdió la vida junto a otras 45 personas también por una colisión entre un tren de Iryo y otro de Renfe.

Luis Barcala señaló ayer durante el minuto de silencio frente al Ayuntamiento que todos los grupos municipales siguen "pendientes de la joven alicantina que está desaparecida. No podemos más que unirnos en el apoyo a su familia y expresar los mejores deseos de que finalmente sea una de las víctimas heridas y no haya que lamentar un fallecimiento más".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.