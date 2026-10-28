Un muro de una granja que está en medio de la rambla en la Cañada del Fenollar. Asociación de Vecinos de la Cañada del Fenollar Asociación de Vecinos de la Cañada del Fenollar

La lucha contra las construcciones ilegales que surgen por la crisis de vivienda: "Se instalan en ramblas"

La crisis de la vivienda está provocando la proliferación de construcciones ilegales en zonas rurales e inundables donde corren el riesgo de ser destrozadas por las lluvias torrenciales y danas que golpean la región.

Para frenar estas cabañas, caravanas y casetas al margen de la ley, la Unidad de Proximidad Rural (UPR) de Alicante, con más de 30 agentes, rastrea las partidas rurales para detectar nuevos asentamientos en suelo no urbanizable donde el precio del suelo es muy inferior al del inflado mercado.

La Policía Local y la concejalía de Urbanismo trabajan conjuntamente con el Seprona para frenar parcelaciones y construcciones que siguen levantándose pese a las trágicas lecciones que han dejado en la provincia y en la Comunitat Valenciana las danas recientes.

Fue precisamente la dana de Valencia de 2024 la que aceleró las labores para detectar estas infracciones por parte del cuerpo municipal y la Guardia Civil.

Los agentes sobre el terreno y las unidades de disciplina urbanística detectan de oficio o mediante denuncias vecinales cualquier movimiento extraño.

La última actuación tuvo lugar el pasado lunes, cuando la Policía Local de Alicante paralizó in extremis la instalación de una vivienda prefabricada en una rambla de la partida rural de la Cañada del Fenollar.

La intervención se activó cuando una patrulla de la UPR localizó una grúa de gran tonelaje en pleno proceso de descarga de un módulo prefabricado en un entorno donde la legislación urbanística y ambiental prohíbe de forma tajante este tipo de implantaciones.

Los agentes informaron a los implicados de que, en el instante en que la estructura quedase desacoplada y asentada sobre el terreno, se aplicaría el tipo penal de la infracción urbanística, contemplado en el artículo 319 del Código Penal, lo que conllevaría la inmediata detención de todos los intervinientes en el proceso de instalación.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, señala a este diario que la unidad "está pendiente de cualquier movimiento y, en cuanto se detecta un movimiento extraño sin conocimiento previo, inmediatamente acuden, preguntan e intervienen".

"Gracias a los agentes que tenemos, que están muy bien preparados, podemos evitar muchos de los conflictos y problemas que nos pueden venir si no se hacen las cosas bien", añade.

El responsable del área asegura que tanto las unidades rurales de la Guardia Civil como el propio Seprona están "muy implicados en este tema y consultan las bases de datos del Ayuntamiento".

Riesgo ante danas

Aunque no es un fenómeno nuevo y lleva haciéndose durante décadas, la crisis de la vivienda no ayuda a frenar estos asentamientos ilegales, pues una parcela rústica puede adquirirse por un precio muy inferior al de una urbanizable.

Los arriesgados compradores que se instalan en estas zonas se exponen a una multa y al pago de la propia demolición de la construcción, además de ponerse en el blanco de una riada que podría ser fatal por tratarse de cauces naturales por donde discurre el agua en las inundaciones.

"El mayor riesgo que existe es instalarse en una zona de ramblas o en una zona inundable donde, en un momento dado, unas lluvias torrenciales pueden afectar al territorio y llevarse por delante lo que se encuentren. Por eso está muy estudiado el terreno y están afectados por planes urbanísticos que indican expresamente que en esas zonas no se puede construir", indica Calero.

El concejal atribuye estas decisiones al desconocimiento. "Yo entiendo que nadie construye en una zona donde piense que el agua puede llevarse por delante su vivienda o su inversión; es desconocimiento de las normas y de lo que implica todo esto".

Una vez detectada la infracción, el primer paso es restaurar la zona a su estado natural mediante la retirada o demolición de la infraestructura, un proceso que no siempre es rápido y que suele encallarse durante meses o incluso años.

La Guardia Civil reconoce que "hay una pila de casos" aún por resolver. Calero asegura que "los mecanismos existen, lo que pasa es que la Administración es muy lenta en la aplicación de las normas; hay que pasar por todos los pasos legales que establece la norma antes de proceder de forma diferente".

¿Afectados o infractores?

El pasado junio, un centenar de vecinos que residen en terrenos rústicos de Alicante se manifestaron frente al Ayuntamiento para denunciar el supuesto "abandono" del consistorio ante la oleada de multas y órdenes de derribo de sus viviendas.

La Asociación de Vecinos de Alicante denunció que el Ayuntamiento y la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) han impuesto multas severas y han iniciado procesos administrativos y penales por construcciones en suelo rústico que antes eran toleradas.

Los afectados exigen un diálogo con las autoridades para regularizar sus viviendas y denuncian la imposibilidad de empadronarse desde hace más de un año.

Por su parte, la posición del consistorio es clara y Calero recuerda que "el desconocimiento de una norma no te exime de su cumplimiento y que hay que ser consciente del peligro que entraña".