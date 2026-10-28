Alicante, de luto por el accidente de Toledo donde hay una alicantina desaparecida: "Seguimos pendientes"

Alicante se une al duelo nacional por el accidente de tren que ha causado la muerte de al menos 68 personas en la mañana de este miércoles en la provincia de Toledo. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha señalado que todos los grupos municipales siguen "pendientes de la joven alicantina que está desaparecida. No podemos más que unirnos en el apoyo a su familia y expresar los mejores deseos de que finalmente sea una de las víctimas heridas y no haya que lamentar un fallecimiento más".

La corporación municipal al completo ha guardado un minuto de silencio frente a las puertas del Ayuntamiento de Alicante en memoria de las víctimas y los más de 179 heridos y 107 personas ingresadas en hospitales.

La concentración ha sido seguida por un centenar de personas que han querido mostrar sus respetos a los afectados en la colisión de un tren de Renfe y otro de Iryo.

Este nuevo accidente ferroviario se ha producido entre Los Yébenes y Urda, en el punto kilométrico 118, a las 8.54 horas.

El alcalde de Alicante ha expresado en nombre de todos los grupos políticos su más hondo pesar por el devastador accidente ferroviario, trasladando su solidaridad a los heridos y a las familias de los fallecidos.

"Nos sentimos absolutamente todos consternados. Es el momento de la unión en el dolor con las víctimas de esta terrible tragedia", ha destacado.

Y ha compartido su "más sincero agradecimiento a todos los servicios de emergencias, sanitarios y voluntarios de las distintas poblaciones limítrofes con la zona del accidente que, desde el primer minuto, han estado a pie del cañón intentando salvar todas las vidas posibles. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siempre dan el máximo de sí mismos en estas ocasiones".

Así, ha subrayado la unión frente a la tragedia de los grupos municipales. "De forma absolutamente unánime, todos los grupos hemos acordado que el pleno de mañana se circunscriba a una cuestión estrictamente administrativa, aquellos actos que hay que sacar adelante para la gestión municipal. Toda la parte más política quedará pospuesta para un pleno extraordinario. Ahora mismo solo y exclusivamente nos importa el dolor de las personas, el dolor de las víctimas y la solidaridad con aquellos que en este terrible accidente se han dejado la vida".

"He firmado el decreto sumándonos al duelo decretado por el Gobierno de España. Nos hemos sumado a esta iniciativa expresando nuestro dolor con nuestro silencio, convocados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), al igual que tantísimos municipios en toda España". ha añadido.

Mañana a las 12:00 los grupos municipales volverán a reunirse, para conmemorar a las víctimas de la dana y para guardar duelo por las víctimas del accidente ferroviario.

"En este momento no hay ninguna otra cuestión más prioritaria ni más importante que la atención a aquellos que han sufrido y a sus familiares en esta terrible tragedia", ha concluido el alcalde.