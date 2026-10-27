El Ayuntamiento de Alicante transfiere a la Generalitat el inmueble destinado al nuevo centro de salud de San Gabriel

El Ayuntamiento de Alicante ha culminado el proceso para poner a disposición de la Generalitat Valenciana el edificio de la calle Pedreguer adquirido en 2024 con el fin de acoger el futuro centro de salud de San Gabriel.

La decisión ha sido aprobada por la Junta de Gobierno Local y afecta a un inmueble de 1.963 metros cuadrados que anteriormente albergó un supermercado. Antes de formalizar el traspaso, técnicos municipales y de la Generalitat realizaron una inspección conjunta para confirmar que el edificio puede adaptarse al uso sanitario previsto.

Tras completar los trámites administrativos, la titularidad del inmueble pasa a la Conselleria de Sanidad, administración competente para implantar y prestar el servicio asistencial en la zona.

Para ello, la Concejalía de Patrimonio ha recurrido a la figura jurídica de la mutación demanial externa. Este mecanismo permite transferir un bien entre administraciones públicas sin modificar su finalidad, siempre que exista una necesidad social acreditada y el destino esté claramente definido.

En este caso, el edificio fue comprado expresamente para uso sanitario, por lo que la cesión se ajusta a los requisitos exigidos.

Además, la fórmula incluye una garantía de reversión: si el inmueble no llegara a destinarse al servicio público previsto o dejara de estar afectado a él, volvería al patrimonio municipal con todas sus mejoras y accesorios.

La operación da un paso más en el proyecto para dotar a San Gabriel de unas instalaciones sanitarias de mayor capacidad, en sustitución del actual consultorio ubicado en la calle Pego.