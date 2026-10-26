Muere un trabajador de 54 años en un accidente en las obras del CdT de Alicante

Un hombre de 54 años falleció el pasado viernes tras sufrir un accidente laboral en las obras del Centro de Desarrollo Turístico (CdT) de Alicante.

El accidente se produjo sobre las 13:30 horas, cuando se alertó al Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la caída de un trabajador.

Hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU cuyo equipo médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado al hombre, pero no hubo respuesta y confirmaron su fallecimiento.

El centro se ubica en inmediaciones del monte Tossal, junto al castillo de San Fernando en Alicante, y está siendo reformado por la Generalitat.

El proyecto principal consiste en una mejora de la eficiencia energética del edificio, centrada en la renovación y sustitución completa de la envolvente y la carpintería exterior de las fachadas.

Las obras fueron adjudicadas por la Presidencia de Turisme Comunitat Valenciana a la empresa Instalaciones Madrileñas Secis, S.L. por un unos 800.000 euros.

El centro acoge a Asociación Provincial de Hoteles de Alicante y a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante.

Así, acoge cursos formación en sus las instalaciones, como el grado superior de formación profesional de Dirección de Cocina y el grado medio de formación profesional Servicios de Restauración impartidos por el IES Miguel Hernández.

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