Soraya, la policía nacional con 18 años de experiencia que da charlas en colegios: "Ir a trabajar es lo mejor que me puede pasar"

Soraya Moreno lleva cerca de 18 años en la Policía Nacional y a lo largo de su carrera en la provincia de Alicante ha pasado por diferentes brigadas, desde la investigación del crimen organizado hasta la Policía Científica. Con esa perspectiva anima muchas veces a niños y adolescentes en su vocación para ser agentes.

En su responsabilidad actual, centrada en la prevención y en la cercanía con la sociedad, gestiona iniciativas fundamentales como el Plan Director. Se trata de un programa institucional implantado en centros educativos que abarca desde quinto curso de Educación Primaria hasta Bachillerato.

"Es una labor muy bonita porque es una labor de prevención que nos acerca a todos los ciudadanos, incluido en ello a los niños", explica la agente Moreno. En estas jornadas, los funcionarios abordan temas cruciales de convivencia y seguridad ciudadana, como la prevención del acoso escolar.

La acogida en las aulas supera con frecuencia las expectativas de los propios agentes. A pesar de los cambios culturales y del auge de las redes sociales entre los jóvenes, la figura policial conserva un poderoso atractivo en el entorno escolar.

"Entras en su día a día al colegio y que llegue la policía sigue siendo, gracias a Dios, una alegría para ellos", detalla Moreno a EL ESPAÑOL. La presencia del uniforme en el aula genera una reacción inmediata de sorpresa y expectación entre los estudiantes.

"Cuando entramos, su cara es alucinante. Es como decir: 'Tenemos a la policía aquí para nosotros en clase'. Y efectivamente es así, nos tienen para ellos. Esa hora somos suyos", relata con entusiasmo la agente.

Frente a la percepción de que las nuevas generaciones orientan sus aspiraciones de manera exclusiva hacia profesiones digitales, las estadísticas de campo y la experiencia diaria muestran a Soraya un panorama diferente. Las profesiones tradicionales vinculadas al servicio público siguen manteniendo un gran arraigo entre el alumnado.

"Aunque nos creamos que está de moda ser youtuber, influencer o creador de contenido, nos equivocamos", afirma con rotundidad la agente. "Sigue existiendo la profesión de juez, médico, futbolista, bombero, policía y guardia civil. A nosotros nos lo manifiestan en el colegio, y a lo mejor el que duda, después de conocernos y ver la charla, se acerca y te dice: 'A mí me gustaría ser policía'".

Más allá de esa ilusión, a medida que las charlas avanzan hacia los cursos superiores de la ESO y Bachillerato, el enfoque divulgativo muta hacia la orientación profesional. Es en esta etapa adolescente donde los estudiantes comienzan a plantearse la articulación de su futuro laboral.

Lo que eligen niños y niñas

En lo relativo al interés del alumnado, la agente aclara que las muestras de vocación en los centros escolares son equitativas entre niños y niñas. No obstante, sí se perciben ligeras preferencias temáticas cuando se exhiben los medios técnicos de unidades especializadas como la Policía Científica.

"A lo mejor el niño sí que va más a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), y las niñas se orientan más a la científica, analista de huellas o laboratorio", observa la agente.

"Pero cuando te ven hablar y transmitir la pasión por tu profesión, eso les hace ver otros aspectos de la policía que no conocían y plantearse cuál sería su sitio", puntualiza.

Preparar la oposición

En estos encuentros, la Delegación de Participación Ciudadana detalla los requisitos formales de acceso al cuerpo policial. Se explican las diferencias entre el ingreso a la escala básica, que exige la titulación de Bachillerato o equivalente, y la escala ejecutiva, reservada a graduados universitarios.

Soraya no oculta la exigencia que implica superar el proceso selectivo, pero subraya que la clave reside en la determinación personal y en el esfuerzo sostenido. La agente evoca su propia vivencia cuando preparaba el acceso mientras ejercía en la seguridad privada.

"Yo soy policía por vocación. Trabajaba de seguridad en un centro comercial y en mi tiempo libre me dedicaba a prepararme las físicas y la oposición", recuerda la ahora funcionaria. "Al final, el tiempo que le dedicas a lo que tú quieres es tiempo bien invertido. La oposición es difícil, como todo en esta vida, pero si le pones ganas, ¿por qué no?".

La estabilidad

Una de las grandes ventajas operativas que ofrece la Policía Nacional es la diversidad de áreas funcionales disponibles para sus integrantes. Esta estructura modular permite a los funcionarios reorientar su carrera interna.

Soraya Moreno, que cuenta con el Grado en Criminología y un título propio en Ciencias Policiales, valora la estabilidad jurídica y las garantías laborales que proporciona la función pública. Tras haber trabajado en empleos del sector privado con jornadas complejas en fines de semana y festivos, destaca el contraste organizativo.

"¿Qué trabajo te oferta un sueldo fijo, cambiar de destino si quieres, cambiar de puesto cuando te apetezca o la baja correspondiente si estás embarazada?", reflexiona. "Lo bueno de la policía es que no solo te centras en un sitio, sino que tienes un amplio abanico al que puedes elegir y cambiar conforme va cambiando tu vida".

"La Policía no te marca los límites; los límites los pones tú. Si quieres irte a Europol o Interpol, aprende idiomas, que encima la Policía te da cursos".

"Sentir que una mujer es jefa"

Uno de los cambios más significativos experimentados por la institución en las últimas décadas es la paulatina incorporación de la mujer a la plantilla y su acceso a puestos de responsabilidad directiva.

Actualmente, el cuerpo cuenta con 13.124 mujeres sobre un censo total de unos 72.000 efectivos, lo que representa cerca del 18 % del personal.

Soraya resalta la evolución cualitativa observada en las comisarías, donde la presencia femenina ha dejado de ser testimonial para convertirse en una realidad cotidiana en todos los niveles de la jerarquía.

"Van entrando cada vez más mujeres y lo que a mí me enorgullece, es ir por la comisaría", explica, "y cuando tocas la puerta de un despacho para hablar con un jefe y me abre la puerta y es una mujer, que es la jefa. A mí me encanta sentir esa sensación de que una mujer es la jefa de ese grupo".

Vocación por ayudar

La vocación de Soraya Moreno nació de forma espontánea en su infancia, a pesar de no contar con otras personas que estuvieran en el cuerpo policial en su entorno más cercano. Hija única de padres dedicados a la hostelería, atribuye su inclinación profesional a un deseo temprano de prestar ayuda a los demás.

"Yo me metí en la policía para ayudar, por y para los demás. Creo que esa es mi motivación, porque no tengo ningún referente familiar", subraya. Esa misma entrega ha calado en su casa, donde su propia hija le ha manifestado la intención de seguir sus pasos profesionales en el futuro.

"Mi hija quiere ser policía porque me ve a mí día a día e ir a trabajar contenta", manifiesta la funcionaria. "Si puedo, me presentaré con ella a la escala ejecutiva y a ver si pudiera entrar a la academia con ella a la vez. Para mí sería un placer poder hacer eso".

Esta vocación de servicio cobró una dimensión especial durante los momentos más duros de la pandemia de la covid-19, cuando las unidades policiales volcaron sus recursos en labores de asistencia comunitaria y auxilio a colectivos vulnerables.

"En la covid dejamos un poco de lado nuestras labores obligatorias y nos dedicamos a ayudar a los abuelitos, a subir las bolsas de la compra y a repartir mascarillas", recuerda con emoción.

Moreno concluye con una recomendación general basada en su experiencia vital sobre la importancia de perseguir metas profesionales satisfactorias.

"Llevo 18 años aproximadamente en la policía y para mí el lunes es uno de mis mejores días de la semana", concluye la agente. "Ir a trabajar es lo mejor que me puede pasar, es la forma de desconectar de todo y ser yo en esencia. Yo siempre digo que da igual a lo que te dediques mientras te haga feliz".