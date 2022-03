Dejamos atrás las fallas celebradas en el conjunto de la Comunidad Valenciana, con especial significación en el ‘Cap i Casal’. Para unas poblaciones supuso reanudar su fiesta del fuego tras dos años de ausencia. Para otras, entre ellas Valencia, la ocasión para recuperar el calendario habitual, después de la valiente y exitosa experiencia de septiembre. Y he de decir que esta curiosa circunstancia, quizá favoreciera que aquellas insólitas fiestas veraniegas, acapararan una ilusión suplementaria, que en esta ocasión ha pillado un poco a contrapelo.



Sea como fuere, y con la incidencia de clima adverso -aunque no tanto como se preveía-, se celebraron las Fallas de Valencia 2022, en la que los artistas alicantinos hicieron un más que meritorio papel en las cerca de 50 obras grandes e infantiles, la mayor parte de ellas -sobre todo infantiles- justamente galardonadas.



Atesoramos cuatro premios de mejores ninots de sección, el primer premio de la categoría 5ª B para Pelayo-Matemático Marzal (José Fco. Gómez Fonseca), el triunfo de la sección 20 de infantiles para Carcagente-Compromiso de Caspe (Alejandro Cano), e incluso un primer premio de ingenio y gracia de la sección 17 de fallas infantiles para Murillo-Palomar (Sevior & Priol Arts), entre otros notables galardones. No está mal la cosecha.

