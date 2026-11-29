El feudo del alcalde socialista Toni Francés resiste en Alcoy en un 29N marcado por el avance de Vox y el PP

Alcoy salva la papeleta a Toni Francés. El PSOE ha logrado conservar el primer puesto en la ciudad donde ejerce como alcalde desde 2015. Es lo único que salva al líder socialista quien encabeza la lista por la provincia de Alicante. En la capital de l'Alcoià ha conseguido el respaldo de 12.226 votos, lo que representa el 33,41 %.

A pesar de ganar las elecciones a nivel local, la formación socialista experimenta un retroceso respecto a los anteriores comicios autonómicos, cuando obtuvo 13.116 votos (38,91 %), lo que supone una caída de 5,50 puntos porcentuales en el municipio.

El Partido Popular asciende a la segunda posición en la ciudad textil tras recabar 10.858 apoyos (29,67 %), recortando distancias con un crecimiento de 1,48 puntos frente a los 9.501 votos (28,19 %) cosechados anteriormente.

Vox experimenta una subida notable en Alcoy al situarse como tercera fuerza con 6.110 votos (16,70 %), lo que implica un incremento de 3,89 puntos respecto al 12,81 % previo (4.319 votos). La coalición Compromís-Front Valencià suma 5.478 votos (14,97 %), mientras que la agrupación SALF alcanza 791 votos (2,16 %).

El comportamiento de la comarca muestra un claro dominio del PP en plazas clave, contrastando con la resistencia socialista en la cuna de su candidato alicantino.

En Ibi, la candidatura del PP se alza con el triunfo al obtener 5.484 votos (35,24 %). El PSOE retrocede al segundo puesto con 4.506 votos (28,96 %, sufriendo una bajada de 4,22 puntos), mientras Vox sube al 18,76 % (2.919 votos, +4,84 puntos) y la confluencia de izquierdas alcanza el 10,89 % (1.695 votos).

La cara azul

En Onil, el PP toma la delantera con 1.626 votos (31,89 %), aventajando por un estrecho margen al PSOE, que se queda en 1.503 apoyos (29,48 %, cediendo 4,18 puntos). Vox crece con fuerza hasta el 18,47 % (942 votos, +5,35 puntos) y Compromís-Front Valencià registra un 13,98 % (713 votos).

En Banyeres de Mariola, los populares ganan con rotundidad al alcanzar el 37,65 % de los sufragios (1.784 votos). Los socialistas ocupan la segunda plaza con un 27,12 % (1.285 votos, -2,55 puntos), Vox progresa al 17,77 % (842 votos, +3,51 puntos) y la izquierda integrada firma un 13,31 % (631 votos).

En Castalla el PP vence con el 35,33 % (2.143 votos), superando al PSOE (23,75 %) y a Vox (20,74 %).

La derrota en la provincia

La peor parte corresponde al análisis provincial ya que el PSOE pierde un escaño en la Comunitat Valenciana y es precisamente en la provincia de Alicante donde se da ese traspaso a Vox.

Con una participación provincial del 79,54 % (9,97 puntos más), los 12 diputados en juego por Alicante se han repartido de la siguiente manera.

El PP se consolida como primera fuerza provincial con 370.578 votos (36,34 %) y 5 diputados. El PSOE queda con 3 diputados y 282.166 votos (27,67 %, -4,32 puntos).

Vox consigue sus mejores resultados y aumenta su representación con un escaño adicional, alcanzando 3 diputados tras recabar 214.248 apoyos (21,01 %, +4,76 puntos). La suma de las izquierdas de Compromís-Front Valencià se mantiene con 1 diputado autonómico por Alicante con 100.843 votos (9,89 %).