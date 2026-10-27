Los bomberos controlan las llamas que devoran el camión en el término de Villena. Consorci de Bombers

Muere un hombre de 59 años en el espectacular incendio de un camión en la autovía de Villena

El conductor de un camión de grandes dimensiones ha fallecido en la madrugada de este martes después de un aparatoso accidente que ha provocado un espectacular incendio en la autovía de Villena.

El aviso se ha producido por causas que aún se investigan a las 2:50 horas, en la A-33 a un kilómetro del centro penitenciario en Villena. El vehículo circulaba por el margen derecho, en sentido Valencia.

Consorci Provincial de Bombers y la Guardia Civil de Alicante señalan que, por razones que aún se investigan, el vehículo había volcado lateralmente. Y el incendio se ha originado en su remolque hasta que las llamas han devorado la totalidad del tráiler.

El conductor, de 59 años y nacionalidad española, ha fallecido a causa del accidente y se ha tenido que llamar a una retroexcavadora para apartar la carga del vehículo y facilitar las labores de extinción del incendio.

Los equipos desplegados desde los parques de Elda, Villena y los de Ontinyent, Valencia, fruto del acuerdo de actuación limítrofe conjunta, están aún a primera hora de la mañana interviniendo en la zona.

El camión ocupa la práctica totalidad de la vía, lo que ha provocado retenciones importantes durante la noche.

Uno de los bomberos desplegados en la autovía de Villena por el accidente. Consorci de Bombers

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