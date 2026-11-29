Más de tres años después de las últimas elecciones generales, los alicantinos vuelven este domingo a las urnas para elegir a sus 12 representantes en el Congreso de los Diputados. Lo hacen sobre un mapa electoral que en julio de 2023 se tiñó mayoritariamente de azul, aunque con importantes diferencias entre las distintas comarcas de la provincia.

El Partido Popular fue la formación más votada en 90 de los 141 municipios de Alicante, casi dos de cada tres, mientras que el PSOE se impuso en 47 y la coalición Sumar-Compromís en otros cuatro. Vox, pese a convertirse en la tercera fuerza política de la provincia, no consiguió ganar en ninguna localidad.

En el siguiente mapa interactivo elaborado por EL ESPAÑOL de Alicante se puede consultar qué formación política ganó en cada municipio, el porcentaje de apoyos que recibió cada uno de los principales partidos y los datos de participación.

<script type="text/javascript">(function(){function e(){window.addEventListener(`message`,function(e){if(e.data[`datawrapper-height`]!==void 0){var t=document.querySelectorAll(`iframe`);for(var n in e.data[`datawrapper-height`])for(var r=0,i;i=t[r];r++)if(i.contentWindow===e.source){var a=e.data[`datawrapper-height`][n]+`px`;i.style.height=a}}})}e()})();</script>

El dominio del Partido Popular en las elecciones generales del 23 de julio de 2023 se mostró en la Vega Baja, donde los populares fueron la primera fuerza política en 24 de los 27 municipios que conforman la comarca.

Entre ellos se encuentra Orihuela, donde la formación obtuvo el 44,39% de los sufragios, casi 18 puntos porcentuales más que el PSOE (26,56%). También se impuso en Torrevieja, con el 38,10% de los votos frente al 31,26% de los socialistas. Rafal, Rojales y San Isidro fueron las únicas tres localidades de la Vega Baja en las que el PSOE consiguió superar a los populares.

El azul también cubrió la totalidad del Baix Vinalopó. El PP ganó en Elche con el 37,66% de las papeletas frente al 33% del PSOE, además de imponerse en Santa Pola (37,60%) y Crevillent (33,56%).

En Alicante capital, los populares obtuvieron el 37,97% de los votos, casi siete puntos por encima de los socialistas (31,10%). La formación de Feijóo también consiguió una amplia victoria en Benidorm, donde cuatro de cada diez votos fueron para el PP (40,33%).

Los mayores porcentajes de apoyo al Partido Popular, sin embargo, se registraron en pequeños municipios del interior. Es el caso de Famorca (64,10%), Tollos (53,12%) y Murla (50,84%), las únicas tres localidades en las que superó la mitad de los votos válidos.

Los bastiones del PSOE

Pese al predominio territorial del PP, el PSOE consiguió imponerse en varias de las principales ciudades de la provincia, especialmente en las comarcas del interior.

Alcoy fue uno de sus grandes bastiones urbanos, con el 38,92% de los sufragios frente al 28,19% del PP. Los socialistas también ganaron en Elda (37,37%), Novelda (36,52%) y Petrer (36,06%). Fuera de estas comarcas, el PSOE fue la fuerza más votada en Dénia (36,05%) y San Vicente del Raspeig (33,48%), dos de los principales municipios de Alicante, además de imponerse por un estrecho margen en Calp (34,48%).

El Comtat fue la única comarca de la provincia en la que los socialistas ganaron en más municipios que los populares, con 14 localidades frente a 10.

El mayor respaldo porcentual al PSOE se registró en Benigembla (47,75%), seguido de la Vall d'Alcalà (45,45%) y Balones (45,16%).

La Marina Alta fue una de las comarcas con un mapa electoral más repartido: el PP ganó en 17 municipios, el PSOE en 13 y Sumar-Compromís en otros tres.

Dónde consiguió Vox más votos

Aunque el partido de Santiago Abascal no consiguió imponerse en ninguno de los 141 municipios de Alicante, sí logró situarse como segunda fuerza política en seis localidades, superando al PSOE.

El municipio donde consiguió su mayor porcentaje de apoyos fue Confrides, en la Marina Baixa, donde el 27,59% de los votos fueron para Vox, aunque la victoria correspondió a los socialistas.

Buena parte de sus mejores resultados se concentraron en la Vega Baja, especialmente en Pilar de la Horadada (25,36%), Daya Nueva (24,97%), Albatera (24,63%) y Jacarilla (24,54%).

La izquierda del PSOE

Sumar-Compromís, espacio político representado por Frente Amplio este 29N, fue la cuarta fuerza política de la provincia en las últimas elecciones generales y consiguió superar tanto al PP como al PSOE en cuatro pequeños municipios de las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa: Vall de Gallinera (34,82%), Benimeli (33,98%), el Ràfol d'Almúnia (32,06%) y Sella (31,96%).

Este domingo, los 141 municipios de Alicante volverán a redibujar un mapa electoral del que saldrán los 12 diputados que representarán a la provincia en el Congreso, con la incógnita de si los partidos conseguirán conservar sus principales bastiones de 2023.