La suma de las izquierdas de Front Valencià no consigue su objetivo en Alicante y pierde fuerza con respecto a 2023

Compromís-Front Valencià alcanza un escaño en la provincia de Alicante con un porcentaje de 9.89%, frente a los 3 escaños de VOX, los 3 del PSOE y los 5 del PP. En 2023, la formación Sumar-Compromís alcanzó un escaño con un porcentaje de 12.87%, perdiendo así fuerza este 2026 con respecto a 2023.

En la capital Alicante, la formación registra un 9,78 %, quedando muy por debajo de VOX con un 19,79%, PSOE con un 27,56% y el PP con 37,97%.

En Elche, Compromís-Front Valencià registra un 8,47 %, frente a los 21,43% de VOX; los 26,35% del PSOE y los 38,29% del PP.

En Benidorm, por otro lado, la formación con múltiples partidos registra un 6,14%, frente a los 20,27% de VOX; los 31,30% del PSOE y los 37,69% del PP.

En los municipios donde el PSOE representa una mayoría de los votos, Compromís-Front Valencià registra un 14,65% en Jijona, un 14,96% en Alcoy y un 14,39% en Cocentaina.

La formación política llegaba a las elecciones generales con una apuesta especialmente relevante en la provincia de Alicante, donde Podem ocupa el puesto de salida de la candidatura. La formación encabezada por María Teresa Pérez buscaba consolidar la presencia del espacio valencianista y de izquierdas en una circunscripción que reparte 12 escaños al Congreso.

La coalición agrupa a Més-Compromís, Iniciativa del Poble Valencià, Verds Equo del País Valencià, Coalició Compromís, Podem País Valencià, Esquerra Unida del País Valencià, Esquerra Republicana del País Valencià y Recortes Cero. Se trata, por tanto, de una confluencia que reúne a las formaciones progresistas valencianas al margen del PSPV-PSOE y que convierte a Alicante en uno de los escenarios clave para medir su capacidad de movilización.

Precedente electoral exigente

El desafío de Compromís-Front Valencià en Alicante se entiende mejor a la luz de los comicios de 2023. En aquellas elecciones generales, el censo electoral de la provincia ascendía a 1.306.311 personas y Compromís-Sumar obtuvo 115.787 votos. Aquella candidatura integraba también a Podemos, aunque la marca no apareciera en sus siglas.

En las elecciones de abril de 2019, con un censo de 1.272.928 electores, Compromís consiguió 31.030 votos y Podemos 127.615. En la repetición electoral de noviembre de aquel año, sobre un censo de 1.276.691 personas, Compromís logró 35.612 sufragios y Podemos 108.533.

La comparación muestra que la suma de ambos espacios habría superado con claridad los 115.787 votos de Compromís-Sumar en 2023. La cuestión ahora es si la nueva coalición consigue traducir esa suma potencial en apoyo real, evitando fugas de voto hacia otras opciones o hacia la abstención.

La apuesta por Alicante

La presencia de María Teresa Pérez como número uno por Alicante refleja la voluntad de la coalición de reforzar su candidatura en la provincia. La diputación de Alicante es, además, una de las más competitivas de la Comunitat Valenciana: en 2023, Sumar-Compromís obtuvo un escaño con el 12,84% de los votos, en una circunscripción donde el PP logró cinco diputados, el PSOE cuatro y Vox dos.

En la distribución de candidaturas, Compromís ocupa el primer y segundo puesto por València, con Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, respectivamente, así como el primer lugar por Castellón. Esquerra Unida cuenta con el tercer puesto por València, reservado a una mujer por el sistema de listas cremallera, y con una candidatura al Senado pendiente de blindar mediante un acuerdo con el PSOE.