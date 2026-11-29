El PP reedita sus 5 diputados en la provincia de Alicante y Vox le arrebata 1 al PSOE y le iguala con 3 puestos en el Congreso

El PP liderado por Macarena Montesinos en la provincia de Alicante ha cumplido con sus expectativas manteniendo los 5 escaños (de 12 en la provincia). No obstante, lo que parecía una reedición de los resultados de julio de 2023 en la circunscripción, se tornó en sorpresa a partir del 92% del voto escrutado, cuando Vox terminó por arrebatar uno al PSOE, e igualándole en 3 escaños. Todo un varapalo para los de Toni Francés que solo mejora los resultados de 2016 cuando los socialistas llegaron a caer a 2 escaños y le superó Compromís-Podemos-EU, con 3 puestos en el Congreso de los Diputados.

El PP ha logrado, gracias a un aumento de la participación, un total de 370.578 votos, un 36,33 %. Lo que se traduce en un objetivo cumplido para la candidatura de Montesinos a la que acompañarán en el Congreso de los Diputados César Sánchez (Calp), María Gómez (Almoradí), Joaquín Melgarejo (Alicante) y Celia Lastra (Elche).

Una mirada al mapa provincial deja clara la hegemonía de Feijóo en la mayor parte de comarcas, a excepción de l'Alcoià y la Marina Alta (los límites con la provincia de Valencia), ambas al norte. El resto, todo el litoral y los interiores que comparten lindes con las provincias de Albacete y Murcia también han resultado unánimemente de color azul popular.

Por el PSOE, al alcalde de Alcoy le acompañarán en el Congreso Lola Gay (Guardamar) y Fulgencio Cerdán (alcalde de Villena). Y es que el PSOE el el partido que más apoyos ha perdido en la circunscripción desde los últimos comicios de julio de 2023. El PP logró un 36,7% de los apoyos con 330.293 votos y el 29-N ha terminado con el 36,3%, apenas unas décimas por debajo, frente al 31,9% del PSOE (287.737 votos) que en esta ocasión ha perdido más de cuatro puntos porcentuales con 281.932 votos (27,6%).

Lo que ha perdido el PSOE es casi lo mismo que ha ganado Vox, que ha pasado del 16,2% (146.133 votos) de 2023 al 20,9% de 2026. Por eso, al cabeza de lista de San Vicente David García, le acompañarán en la Cámara Baja Ana María Cerdán (Alicante) y el madrileño José María Sánchez.

Punto y aparte es el resultado de la izquierda a la izquierda del PSOE, que en cada elección se presenta bajo unas siglas. En este caso, Compromís-Front Valencià (agrupando a EU, Podemos y ERC también) que en 2023 alcanzó el 12,8% de Compromís-Sumar (115.787 votos), y en los comicios de 2026 se ha quedado en el 9,8% en la provincia. Logra el objetivo de conservar el diputado que tuvo la anterior coalición, pero pierde 3 puntos porcentuales.

Aquello suponía un salto cualitativo respecto a las segundas elecciones de 2019 que ganó el PSOE en la provincia con el 28,4% (240.202 votos). Y es que en aquella ocasión el voto del centro-derecha se dividió entre el 24,5% del PP (2027.310 votos) y Cs, que alcanzó el 8,2% (69.143 votos). Además, en aquella ocasión Vox logró su mejor resultado en la provincia hasta el momento con el 19,8% de los apoyos y 167.395 sufragios.

Por bloques, en 2019 el 4,2% (35.612 votos) de Compromís, el 12,8% de Podemos (108.533 votos) permitió que la izquierda lograse un total del 45,4% frente al 52,5% del bloque de derechas. Si bien, desde Cs rechazaron de plano cualquier pacto de Vox, por lo que el bloque de derechas habría quedado un punto y una décima por debajo del de izquierdas con un total de 44,3%.