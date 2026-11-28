Valeria y Claudia, abogadas: "El decreto de la vivienda no va a desaparecer al día siguiente porque gane la derecha el 29-N"

Un cambio de gobierno en las elecciones de este domingo no supondría la desaparición inmediata del nuevo decreto de vivienda. Aunque podría abrir la puerta a modificar o derogar algunas medidas, sería necesario aprobar otra norma y el proceso llevaría tiempo. Así lo explican Valeria Almira Martínez y Claudia Romero Almira, socias del despacho Almira Legal.

Ha comenzado la cuenta atrás para las elecciones y la vivienda se ha convertido en uno de los principales asuntos del debate político. El acceso a alquileres asequibles, la falta de oferta y las dificultades para comprar un inmueble centran buena parte de las propuestas electorales.

A esta situación se suma la polémica por el Real Decreto-ley 29/2026, que introduce cambios en el mercado inmobiliario y amplía la protección de los inquilinos.

Qué cambia

Una de las principales medidas permite solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años en los contratos de vivienda habitual que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, siempre que el inquilino haya estado al corriente de pago durante los ocho meses anteriores.

Además, las actualizaciones anuales del alquiler no pueden superar el 2% hasta finales de 2027, en los términos establecidos por la norma.

La abogada Valeria Almira considera que esta medida tiene un alcance limitado porque beneficia a quienes ya tienen una vivienda alquilada, pero no a quienes buscan una.

"Eso obviamente para el inquilino es una ventaja, pero también es una ventaja un poco parche, porque está beneficiando a las personas que ya tienen un alquiler, no a las personas que buscan un alquiler nuevo", explica.

El propietario debe aceptar la prórroga, salvo determinadas excepciones, como necesitar el inmueble para sí mismo o un familiar o alcanzar un acuerdo de renovación con una rebaja de la renta de al menos el 5%.

Para Almira, el problema de fondo sigue siendo la falta de viviendas. "Con estas medidas que está adoptando se está atacando el síntoma. Realmente no se está atacando la enfermedad porque el problema de la vivienda en España es muy fácil de explicar: faltan casas".

La letrada recuerda que "el déficit acumulado de 2021 es de unas 750.000 viviendas y si cada vez hay más gente en nuestro país y no se construye, pues es normal que el precio suba".

Por ello, cuestiona la eficacia de intervenir los precios del alquiler: "Controlar los precios no va a crear oferta. Eso donde se ha hecho, en Cataluña, por ejemplo, la oferta ha bajado, ha creado el efecto contrario". Entre las soluciones plantea construir más viviendas, agilizar las licencias y reducir la burocracia.

El pequeño propietario

Claudia Romero advierte de que los cambios normativos y la inseguridad jurídica pueden provocar que algunos pequeños propietarios abandonen el mercado del alquiler.

"El propietario medio de este país no es un fondo buitre", afirma. Según explica, muchos arrendadores son "alguien que a lo mejor tiene uno, dos, tres pisos heredados o que ahorra toda la vida para tener un tercer piso y completar su pensión".

La abogada asegura que algunos propietarios están retirando sus anuncios, vendiendo los inmuebles o dejándolos vacíos hasta conocer qué sucede después de las elecciones.

Una situación que, a su juicio, perjudica especialmente a quienes buscan vivienda. "El que está pagando el pato es justo a quien se quería proteger en teoría, que es el que está buscando un piso ahora, que no tiene dinero para comprarse uno", advierte.

Qué ocurre con los desahucios

Otro de los puntos controvertidos es la ampliación hasta finales de 2030 de la suspensión de los lanzamientos de personas vulnerables sin alternativa habitacional.

El decreto establece que, cuando se acredita esa situación, la Administración dispone de dos meses para ofrecer una vivienda alternativa o abonar la deuda y las costas. Si no lo hace, queda subrogada como deudora frente al propietario.

Sin embargo, las abogadas cuestionan cómo se aplicará esta medida. "Una cosa es el papel y otra es la práctica", advierten.

Claudia Romero considera que la protección de las personas vulnerables no debe recaer sobre los particulares.

"Para defender un derecho o ayudar a una persona a tener una vivienda digna o ante una dificultad, me parece muy bien. Para eso está el Estado y para eso pagamos la barbaridad de impuestos que pagamos, que estamos en récord de recaudación, pero no puede ser a costa del derecho a otra persona, en este caso el derecho a la propiedad privada".

¿Puede desaparecer el decreto?

Una de las dudas ante las elecciones es qué ocurrirá con la normativa si cambia el signo político del Gobierno. Valeria Almira descarta que una victoria de la derecha implique su derogación automática. "Gane quien gane el 29 de noviembre, el decreto no va a desaparecer al día siguiente porque gane la derecha", afirma.

La razón es que, una vez convalidado, el real decreto-ley tiene rango de ley. Por tanto, para modificarlo o derogarlo es necesario aprobar otra norma del mismo rango.

Además, la constitución de las nuevas Cortes está prevista para el 23 de diciembre. Después habrá que investir al presidente y formar Gobierno, por lo que la abogada considera que "cualquier cambio llegaría como pronto ya entrando a 2027".

Otra cuestión pendiente es qué sucederá con los inquilinos que hayan solicitado la prórroga mientras el decreto estaba vigente.

Almira recuerda que la regla general es la irretroactividad de las leyes y señala que "si un inquilino ha pedido su prórroga en plazo, mientras el decreto estaba en vigor, ha ejercido un derecho y la mayoría de juristas entendería que queda consolidado".