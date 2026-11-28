Tras una semana de trabajos arqueológicos en el cementerio de Alcoleja, Alicante, el equipo de Arqueoantro no ha localizado los restos de Antonio Eliodoro Bernabeu Durà, pese a que el acta de defunción señala un punto concreto del recinto y un testigo directo relató durante décadas dónde fue enterrado.

La intervención vuelve a poner sobre la mesa una realidad que siguen atravesando muchas familias hoy en día, la realidad de que incluso con indicios, documentos y memoria familiar, muchas fosas de la Guerra Civil y la posguerra siguen sin encontrarse.

Antonio Bernabeu Durà, conocido en su entorno como Toni Samarroca, nació el 7 de diciembre de 1903. Fue teniente de alcalde, militante de Izquierda Republicana y trabajador en el aljezar -horno de yeso-familiar situado en la rambla del Barranco del Negro. Según relata su nieto, Toni Bernabeu, dedicó parte de su actividad pública a defender las condiciones de vida de jornaleros y trabajadores.

Su historia termina el 13 de mayo de 1939, en Alcoleja. Tenía 35 años y seis hijos. En el acta de defunción consta que su cadáver debía recibir sepultura “en la parte exterior del cementerio a un metro de la pared de levante”, una indicación que, décadas después, coincidiría con el recuerdo del que fue testigo de su entierro.

Un silencio familiar

Para la familia de Antonio Bernabeu Durà, su nombre fue durante años un tabú. “En mi casa nunca nadie ha hablado de él, y en la casa de mis tíos prácticamente lo mismo”, explica Toni Bernabeu, nieto de la víctima. La memoria, sin embargo, sobrevivió en otras ramas de la familia, especialmente entre los sobrinos de Antonio, que nunca dejaron de recordar lo ocurrido.

La versión familiar sitúa la persecución de Bernabeu Durà en los últimos meses de la guerra y el inicio de la dictadura. Tras la conquista franquista de la zona, asegura su nieto, comenzó una búsqueda activa de personas señaladas como “rojas”. Antonio habría sido denunciado por antiguos amigos, lo que lo llevó a esconderse durante dos meses en un alcavón, una especie de cueva subterránea de agua, junto a la masía de l’Assegaoret de dalt, entre Ibi y Alcoy.

Su hermana, Pepica Bernabeu Durà, acudía cada noche a llevarle comida. Pero la presión sobre la familia fue creciente, pues según el relato, los buscadores acudieron en varias ocasiones a la masía y llegaron a agredir al tío Toni para que revelara el paradero de Antonio.

Antonio decidió entonces abandonar el escondite. No quiso aceptar una posible salida hacia Francia desde Gandía, porque, según su nieto, consideraba que no había hecho nada y quería someterse a un juicio para aclarar los cargos. Antes de partir hacia Penàguila, regresó una noche a su casa para despedirse de su mujer, Marieta l’Espardenyera, Maria Serrano Candela, y de sus hijos.

La entrega en Alcoleja

Pero el plan falló. El amigo que debía acogerlo en Penàguila no estaba en el pueblo y Antonio pasó varios días por la zona sin saber adónde ir. La presencia de militares en los alrededores, difundida entre los vecinos, lo llevó a creer que lo buscaban, a lo que finalmente decidió entregarse.

Fue internado en la cárcel de Alcoleja. Desde allí, según el testimonio familiar, se avisó a Castalla de que tenían detenido a “un tal Samarroca”. Al día siguiente, personas vinculadas a la búsqueda llegaron desde Castalla.

Más de setenta años después, un nieto de uno de los hombres que acudieron a por él habría reconocido que Antonio fue asesinado en la cárcel y que después se difundió que se había ahorcado. Es una versión transmitida dentro de la familia y que forma parte del relato que ha impulsado la búsqueda de sus restos.

El enterrador jubilado de Alcoleja, Salvador, habría sido testigo directo del entierro. Según el relato de la familia, el día del sepeljo unos militares dieron monedas a tres niños del pueblo para que ayudaran a subir el cadáver hasta el cementerio. Salvador era uno de ellos y, años más tarde, acompañó a descendientes de Antonio hasta el punto exacto donde recordaba la fosa.

Una semana de excavación

La familia contactó con Arqueoantro, el equipo de arqueólogos que ha realizado la intervención. Durante una semana de trabajos, el equipo buscó en la zona indicada por la documentación y por el testimonio del antiguo enterrador. Sin embargo, tras días de búsqueda, no encontraron restos óseos.

“El problema de la intervención es que, a pesar de todos los indicios, no hemos localizado la fosa”, reconoce Miguel Mezquida, de Arqueoantro. “Es una de esas situaciones a las que no quieres llegar después de que los familiares se ilusionen, y después de toda la investigación y, en general, del trabajo que supone llevar adelante un proceso de exhumación. Una pena, de verdad”.

Pero el resultado no invalida necesariamente los indicios. Puede responder a cambios del terreno, movimientos de tierras, errores en la delimitación original, intervenciones previas en el cementerio o a que la sepultura no se encuentre exactamente donde la documentación la sitúa. Pero también ilustra la dificultad extrema de recuperar a las víctimas del franquismo cuando han pasado más de ocho décadas.

La experiencia de Alcoleja encaja con una advertencia repetida por uno de los referentes de la antropología forense en España, Francisco Etxeberría: “Una de cada dos fosas que se buscan en España no se encuentran”.

Etxeberría explica que muchos asesinados fueron enterrados y ocultados deliberadamente, y que el paso del tiempo, la humedad y la vegetación pueden degradar los restos y complicar incluso su identificación genética. Encontrar una fosa, además, no garantiza identificar a todas las personas que contiene.

Miguel Mezquida sitúa el caso en un contexto cambiante. En la Comunitat Valenciana, afirma, las intervenciones habían tenido hasta ahora una proporción de éxito muy alta, cercana al 90 por ciento. Pero en los dos últimos años la situación se ha complicado, la falta de financiación y la realidad de fosas cada vez más difíciles de localizar han reducido la probabilidad de éxito a entre el 30 y el 40 por ciento.

La memoria como resultado

Pero búsqueda de Antonio Bernabeu Durà no ha terminado con la recuperación de sus restos. Tras una semana de excavación, Arqueoantro no ha podido localizar la fosa y, según Toni Bernabeu, ya no quedan testimonios vivos que puedan aportar una nueva pista sobre su paradero.

Aun así, el nieto considera que la intervención ha tenido un resultado: “No hemos recuperado sus restos, pero hemos recuperado su memoria, integrándola en todos sus descendientes”.

Una frase que resume el dilema de muchas familias. La exhumación busca devolver un cuerpo, un nombre y una tumba a quien fue arrebatado a la fuerza. Pero, cuando la fosa no aparece, queda otra forma de reparación mediante romper el silencio, documentar lo ocurrido y convertir una historia guardada durante generaciones en memoria pública.