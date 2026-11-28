La realidad sobre la VPO en la Comunitat: anuncios de Moncloa sin obra nueva frente al impulso privado del Consell

A apenas 48 horas de la cita con las urnas, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana remitió este viernes una nota de prensa institucional a través de su Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, CASA 47, para anunciar la incorporación de ochenta y cuatro nuevas viviendas de alquiler asequible en treinta y nueve municipios de la Comunitat Valenciana, repartidas en veintitrés inmuebles en la provincia de Alicante, veintitrés en Castellón y treinta y ocho en Valencia.

El comunicado oficial, con el que el departamento ministerial eleva a 635 el total de viviendas movilizadas en territorio valenciano tras cuatro convocatorias abiertas -203 en Alicante, 210 en Castellón y 222 en Valencia- y detalla alquileres de entre 350 y 1.066 euros mensuales con contratos de hasta 75 años cuyo plazo de inscripción arranca hoy mismo y se prolongará hasta el 20 de enero, ilustra a la perfección el uso de la maquinaria institucional en el tramo decisivo del calendario político.

Sin embargo, al contrastar la letra pequeña de este anuncio con las estadísticas oficiales de edificación, se descubre la paradoja que ha marcado toda la legislatura en la Comunitat desde 2023: ninguna de esas viviendas anunciadas hoy ha sido construida por el Gobierno de España, y ni el Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar ni el Consell del Partido Popular han logrado culminar promociones públicas masivas de nueva planta en estos años.

Eso sí, es la Generalitat quien sí ha conseguido reactivar el engranaje físico de la construcción al apoyarse en el músculo de la iniciativa privada, la que verdaderamente pone un ladrillo sobre otro. Una estrategia que coincide con el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo como candidato del PP.

Los datos

Para separar el grano de la paja, la propaganda política del ladrillo real, es imprescindible acudir a las series estadísticas del propio Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que miden la producción efectiva mediante las calificaciones provisionales, cuando un proyecto inicia su tramitación legal, y las calificaciones definitivas, el único certificado oficial que acredita que una vivienda protegida está terminada y lista para ser habitada.

Según los datos consolidados del Ministerio disponibles entre enero de 2023 y junio de 2026, en toda la Comunitat Valenciana obtuvieron la calificación definitiva un total de 1.601 viviendas protegidas, repartidas en 274 unidades en 2023, 742 en 2024, 407 en 2025 y 178 durante el primer semestre de 2026.

El desglose de estas cifras oficiales desmonta cualquier intento de apropiación partidista inmediata, ya que la inmensa mayoría de esos hogares no fueron levantados directamente ni por el Estado ni por la administración autonómica, sino por promotores privados y cooperativas, mientras que la producción pública pura terminada en ese intervalo fue meramente testimonial, con cero entregas autonómicas directas registradas en 2023 y apenas 22 en 2024 procedentes de expedientes heredados de la etapa anterior.

Donde sí se observa una diferencia sustancial entre ambas administraciones es en la capacidad para transformar los compromisos sobre el papel en grúas trabajando sobre el terreno.

Al auditar el balance del Gobierno de España como promotor directo en suelo valenciano, los registros de CASA 47, denominación actual de la antigua SEPES, arrojan un saldo de "cero" viviendas de nueva construcción iniciadas y cero terminadas entre 2023 y noviembre de 2026.

Aunque el Ministerio de Vivienda contabiliza en sus memorias de gestión más de 2.000 viviendas acogidas a acuerdos financieros del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible y hasta 3.483 movilizadas mediante convenios con ayuntamientos y fondos europeos del Plan de Recuperación, se trata de líneas de cofinanciación y no de promociones ejecutadas por el Estado.

En los suelos de titularidad estatal donde CASA 47 actúa como promotora directa, que superan el millar de viviendas proyectadas en la Comunitat Valenciana, toda la legislatura se ha consumido en trámites urbanísticos y redacción de proyectos.

En Valencia capital, sus dos grandes bolsas de suelo acumulan años de demora: el desarrollo del Parque de Artillería, con unas seiscientas viviendas previstas, continúa en fase de actualización urbanística, mientras que en el Cuartel de Ingenieros, donde se proyectan 438 pisos, el Consejo de Ministros no autorizó hasta el pasado 10 de noviembre la licitación de las obras del primer bloque de 62 viviendas.

A ello se suman otras cuarenta y cinco viviendas proyectadas en los solares de Benalúa en Alicante y La Celadilla en Utiel, cuyos proyectos se licitaron en 2025 pero siguen sin iniciar edificación.

Así, las 635 viviendas que CASA 47 presume haber movilizado en la Comunitat Valenciana hasta este viernes, incluidas las 84 repartidas por localidades como Gandia, Castelló de la Plana, Elche, Torrevieja o Moncofa en esta cuarta convocatoria, proceden del traspaso de activos ya construidos procedentes de la Sareb, una fórmula que permite sortear llaves ante notario de forma rápida pero que recicla parque existente sin añadir un solo metro cuadrado nuevo al parque residencial valenciano.

Frente a esa parálisis en la obra nueva estatal, los balances oficiales del panel de seguimiento del Plan Vive de la Generalitat Valenciana y de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo dibujan un escenario distinto.

Iniciativa privada

Consciente de que la administración pública carece de agilidad financiera y técnica para levantar miles de pisos por sí sola, el Consell articuló su política sobre la colaboración público-privada, cediendo parcelas públicas autonómicas y municipales a empresas constructoras mediante permuta a cambio de vivienda futura o derechos de superficie.

Bajo este modelo, y sobre un objetivo global anunciado de diez mil viviendas para el conjunto del mandato, la Generalitat acredita a finales de 2026 un total de 6.861 viviendas movilizadas en acuerdos de suelo, pero con un grado de ejecución material muy superior al estatal.

Según los registros operativos de la Vicepresidencia de Vivienda, el Plan Vive cuenta ya con 1.410 viviendas con las obras iniciadas y en plena fase de construcción en municipios como Alicante, València, Sant Joan d'Alacant o Gandía, a las que se suman otras 1.971 viviendas ya adjudicadas a empresas constructoras en trámite de licencia o replanteo y 1.179 en fase de licitación, además de 296 viviendas dadas por terminadas dentro del programa, buena parte de ellas reactivadas tras haber quedado bloqueadas en el pasado.

El segundo factor que explica este mayor dinamismo constructivo en el ámbito autonómico es estrictamente normativo y confirma que, en la práctica, el sector privado sigue siendo el verdadero constructor de vivienda protegida. Tras años en los que los promotores renunciaron a edificar bajo régimen de protección porque el encarecimiento de los materiales hacía inviable vender a los precios topados vigentes, el Consell aprobó el Decreto 180/2024 y una posterior actualización en agosto de 2026 que elevó el módulo máximo de la vivienda de protección pública.

El efecto de esta reforma queda reflejado con nitidez en la serie estadística de calificaciones provisionales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que mide los expedientes que entran en fase de construcción o tramitación firme. Frente a las 511 calificaciones provisionales solicitadas en la Comunitat Valenciana en 2023, la cifra escaló hasta las 902 en 2024, se duplicó hasta alcanzar las 1.837 en todo 2025 y sumó otras 1.218 solo durante el primer semestre de 2026.

Esta situación sitúa a la región en niveles de reactivación de vivienda protegida que no se registraban desde hace más de una década, como corroboran también las 529 viviendas protegidas iniciadas contabilizadas por el Ministerio en el primer trimestre de este año.

La fotografía completa que arrojan los registros oficiales deja una conclusión incómoda para ambos gobiernos y explica la frustración de miles de ciudadanos, especialmente los jóvenes, que buscan emanciparse o acceder a un alquiler asequible.

Ni el Ejecutivo central ni el autonómico han podido ser eficaces a la hora de acabar con las demoras de la edificación residencial, que exige entre 18 y 30 meses desde que entra la primera excavadora hasta que se firma el fin de obra. Sin embargo, mientras el Gobierno de PSOE y Sumar cierra el ciclo electoral recurriendo a comunicados institucionales sobre pisos reciclados de la Sareb sin haber iniciado una sola promoción nueva en sus solares valencianos, la Generalitat del PP ha asumido que sin la capacidad ejecutiva y la rentabilidad de los promotores privados no hay ladrillo posible.