El Puerto de Alicante prepara sus servicios para un nuevo salto de actividad y responder al crecimiento de tráfico

La Autoridad Portuaria de Alicante impulsa una actualización de sus servicios portuarios para responder al crecimiento sostenido del tráfico y reforzar la seguridad, la eficiencia y la capacidad de atención a los buques. Entre las actuaciones previstas destaca la incorporación de un remolcador tipo Voith, con una capacidad mínima de tiro de 50 toneladas, destinado a mejorar la asistencia a las maniobras en aguas portuarias.

La medida se enmarca en la revisión del Pliego de Prescripciones Particulares que regula el servicio de remolque. Con ella, la Autoridad Portuaria busca disponer de medios más potentes y preparados para atender una actividad creciente, especialmente la vinculada a buques de mayores dimensiones y a operaciones con mayores exigencias técnicas.

Aumento del tráfico

La previsión responde a la evolución comercial del puerto. Entre enero y octubre de 2026, el recinto portuario ha movido 2,79 millones de toneladas de mercancías, un 20% más que en el mismo periodo del año anterior. El crecimiento ha sido especialmente notable en la mercancía contenerizada, que se ha incrementado un 45,1%.

Ante esta tendencia, la Autoridad Portuaria plantea una planificación progresiva de los servicios para asegurar que el aumento de los tráficos vaya acompañado de una capacidad operativa suficiente, de mayores garantías de seguridad y de una atención adecuada a las necesidades de las navieras y operadores.

La incorporación del nuevo remolcador permitirá ampliar las posibilidades operativas del puerto, mejorar la seguridad de las maniobras y reforzar la capacidad para recibir buques de mayor porte. De este modo, la infraestructura podrá acompañar el desarrollo de la actividad sin comprometer la calidad del servicio.

Competitividad

Luis Rodríguez, presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, ha subrayado que el crecimiento del puerto debe ir acompañado de una mejora de los servicios que se prestan a buques y empresas. “Estamos anticipándonos a las necesidades que ya están surgiendo para que Alicante pueda seguir creciendo con seguridad, eficiencia y capacidad para asumir nuevas operaciones”, ha señalado.

Rodríguez ha añadido que el objetivo no se limita a aumentar los tráficos, sino a preparar el puerto para atenderlos mejor. “Eso significa disponer de servicios adecuados, mejorar nuestra capacidad operativa y ofrecer a las empresas una infraestructura competitiva y preparada para seguir generando oportunidades para la provincia”, ha concluido.

Servicio de residuos

La planificación también incluye la revisión del servicio de recepción de desechos generados por los buques. La Autoridad Portuaria está actualizando sus condiciones de prestación y sus tarifas para adaptarlas a las necesidades actuales del servicio y a los costes reales de su gestión.

La propuesta contempla la revisión de las tarifas correspondientes a los residuos incluidos en los anexos I, IV y V del Convenio MARPOL: desechos oleosos, aguas sucias y basuras generadas a bordo. En el caso de los residuos del anexo VI, derivados de los sistemas de limpieza de gases de escape, se plantea mantener las tarifas vigentes.

Esta actualización forma parte de la gestión ordinaria de un servicio esencial para que los buques que hacen escala en Alicante puedan entregar y gestionar correctamente los residuos generados durante su actividad, conforme a la normativa aplicable y a las exigencias de protección del medio marino.

Con estas actuaciones, la Autoridad Portuaria de Alicante continúa adaptando progresivamente sus servicios a la evolución de los tráficos y a las necesidades de la comunidad portuaria. La estrategia combina mayor capacidad operativa, refuerzo de la seguridad y protección ambiental, con el objetivo de consolidar el puerto como una plataforma logística competitiva en el Mediterráneo.