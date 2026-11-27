La dictadura comunista de Cuba instala su consulado en la sede de IU de Alicante a dos días del 29-N de forma itinerante

La dictadura comunista de Cuba ha vuelto a acercar sus servicios consulares a la provincia de Alicante. El Consulado General de Cuba en Barcelona ha organizado dos jornadas de atención itinerante para sus ciudadanos los días 27 y 28 de noviembre en la sede de Izquierda Unida (IU) en Alicante. Una iniciativa que tiene un precedente consolidado en la provincia, pero con una coincidencia temporal llamativa: la actividad se desarrolla a tan solo dos y un día, respectivamente, de las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre.

La presencia de funcionarios cubanos en las instalaciones de una formación política no constituye, por sí misma, ninguna anomalía jurídica. Tampoco es una fórmula nueva. Los consulados itinerantes son un mecanismo habitual mediante el cual las representaciones diplomáticas y consulares desplazan temporalmente a su personal a otras ciudades para facilitar trámites a los ciudadanos que residen lejos de su sede oficial.

El régimen cubano podría, como hacen el resto de delegaciones consulares, solicitar un espacio público del Ayuntamiento de Alicante al que anualmente llegan múltiples peticiones. No obstante, elige para estas misiones diplomáticas la sede de su partido político afín.

Desde el punto de vista legal, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 regula el establecimiento de oficinas consulares y exige el consentimiento del Estado receptor para abrir nuevas dependencias. Sin embargo, una jornada itinerante no equivale automáticamente a la creación de una oficina consular permanente. La utilización temporal de un espacio privado para atender a ciudadanos no está prohibida por la normativa española ni implica que el inmueble adquiera el estatus de una sede diplomática.

En este caso, el Consulado General de Cuba en Barcelona, responsable de la atención consular de la Comunidad Valenciana y Murcia, acerca así sus servicios a la población cubana residente en Alicante y su entorno. Es más, la propia representación diplomática cubana ha informado en anteriores ocasiones de desplazamientos de este tipo a Alicante.

Cubanos haciendo cola en la sede de IU Alicante. H.F.

En sus comunicaciones oficiales ha dado cuenta de jornadas de atención consular en la provincia, con las que los ciudadanos han podido realizar gestiones sin necesidad de viajar hasta Barcelona. La iniciativa, por tanto, no supone la apertura de una nueva oficina consular ni el traslado de la sede diplomática, sino una prestación temporal de servicios fuera de sus instalaciones habituales.

La particularidad de esta convocatoria está en el lugar elegido y en el calendario. Los funcionarios de un Estado gobernado por un régimen dictatorial comunista prestan servicios oficiales en las instalaciones de una formación política española, Izquierda Unida, en plena campaña electoral y a escasas horas de que los ciudadanos acudan a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso y el Senado.

La coincidencia no implica que la jornada tenga finalidad electoral ni que los trámites consulares estén vinculados a los comicios españoles, aunque la coincidencia temporal ha despertado ciertas suspicacias en el resto de partidos políticos. Se trata de servicios administrativos dirigidos a ciudadanos cubanos que si tienen que ver con trámites para sus propias acreditaciones nacionales (pasaporte cubano) y no tienen mayor trascendencia. Otra cosa es, como ocurrió hace meses con el consulado de Argelia en la ciudad, que los trámites sean para adquirir la nacionalidad española.

Según el censo anual de población del INE, a 1 de enero de 2026 había 13.422 personas nacidas en Cuba en la provincia de Alicante, otras 14.513 en Valencia y 4.595 en la Región de Murcia. Estas tres demarcaciones reúnen ya 32.530 residentes nacidos en la isla, a los que habría que añadir los de Castellón y el resto de territorios atendidos por la oficina consular, entre ellos Cataluña, Aragón y Baleares. Estas cifras incluyen tanto a quienes mantienen la nacionalidad cubana como a quienes han adquirido la española.