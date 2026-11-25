Una manifestación en contra de la violencia de género. EFE

Alicante registra más de 30 denuncias por violencia de género cada día y 4 crímenes machistas en 2026

Alicante registra una media superior a las 30 denuncias por violencia de género al día y contabiliza cuatro crímenes machistas hasta este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El Ministerio del Interior registró 6.119 denuncias por violencia de género de parejas o exparejas en la provincia, una media de casi 34 al día en el primer semestre del 2026, el último período contabilizado.

Así, cuatro mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en el territorio. Además de otras dos víctimas de violencia vicaria.

El primer crimen fue el de una niña de tres años que fue asesinada presuntamente por su padre, expareja de su madre, que después se suicidó en Torrevieja el 20 de marzo.

El 16 de mayo en Dolores fue asesinada Marisol, de 51 años, por su marido, un guardia civil que también mató al hijo de ambos, Alberto, de 24 años, antes de suicidarse.

El 2 de junio en Callosa de Segura Patricia, de 48 años, fue estrangulada presuntamente por su pareja, que confesó el crimen y fue enviado a prisión provisional. El 2 de julio en la partida alicantina de la Cañada del Fenollar un hombre asesinó a su mujer Lourdes, y a su hija Lucía, de 20 años, e hirió a otra hija que logró escapar y pedir ayuda.

El último crimen por violencia de género en la provincia ocurrió el 27 de septiembre en Benidorm, cuando Meriane, de 33 años, fue asesinada por su pareja, quien desmembró su cuerpo para deshacerse de él en maletas y quemarlo en una zona rural entre Benidorm y Finestrat.

Delitos sexuales

Así, el territorio alicantino registra casi tres delitos contra la libertad sexual al día. Entre enero y junio de 2026, las estadísticas policiales contabilizaron 510 infracciones de este tipo en la provincia, de las que 137 fueron agresiones sexuales con penetración y 373 correspondieron al resto de delitos.

Las cifras del Ministerio del Interior reflejan, no obstante, una ligera reducción del conjunto de delitos sexuales respecto al mismo periodo de 2025. Entonces se registraron 516 infracciones, seis más que este año, lo que representa un descenso del 1,2%.

Pese a este pequeño retroceso semestral, la evolución de la última década muestra un crecimiento imparable. En 2017 se registraron 510 delitos contra la libertad sexual en toda la provincia, frente a los 1.088 contabilizados durante 2025. Esto supone un aumento del 113,3%, es decir, más del doble en ocho años.

Además, las agresiones sexuales con penetración pasaron de 54 a 273 en ese mismo periodo, mientras que el resto de infracciones aumentó de 456 a 815.

Con todo, los datos del sistema policial VioGén 2.0 de octubre situaban a Alicante entre las provincias con mayor número de casos activos de España, con más de 7.000 expedientes bajo seguimiento y en tercera posición nacional, solo por detrás de Madrid y Valencia.

Por edades, el grupo más numeroso de mujeres atendidas se encuentra entre los 31 y los 45 años, seguido por las franjas de 46 a 64 y de 18 a 30 años. Incluyendo más de 100 casos de maltrato en menores de edad.