Los empresarios alicantinos han llegado a la recta final de la campaña electoral con una petición que va más allá de la clásica reivindicación de más inversión pública. A través del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), el tejido productivo reclama un cambio de modelo: que la provincia, capaz de crear empleo y atraer visitantes, empiece a generar también más productividad, mejores salarios, mayor valor añadido y una renta por habitante más cercana a la media española.

El último informe de coyuntura de Ineca, correspondiente al segundo trimestre de 2026, retrata una economía en movimiento, pero con desequilibrios que amenazan con convertir el crecimiento en un espejismo. La afiliación a la Seguridad Social aumentó un 4,26% interanual, muy por encima del 2,85% nacional, y el paro registrado bajó hasta las 112.991 personas, su nivel más bajo desde enero de 2010. El turismo internacional también mantiene su impulso: las pernoctaciones de extranjeros crecieron un 2,74% y el aeropuerto de Alicante-Elche registró 6,11 millones de pasajeros en el trimestre, un 11,09% más que un año antes.

Sin embargo, esa fortaleza convive con señales de alarma. Las exportaciones alicantinas cayeron un 0,57% durante el primer semestre, frente al avance del 2,02% del conjunto de España, y la participación provincial en las exportaciones nacionales descendió hasta el 1,82%. Al mismo tiempo, el precio medio de la vivienda alcanzó los 210.691 euros, un 13,6% más que un año antes, mientras el IPC provincial se situó en el 3,50% en junio, por encima del 3,20% nacional.

Para Ineca, el problema no es la falta de actividad, sino la dificultad para transformarla en riqueza. El presidente del instituto, Alfredo Millá, resume la tesis con una frase que puede servir de termómetro para la campaña: “Alicante crece, pero necesita crecer mejor”.

La organización empresarial sostiene que la provincia necesita empresas más competitivas, de mayor dimensión, con mayor capacidad innovadora y presencia internacional; una oferta de vivienda suficiente y accesible; infraestructuras adecuadas; y políticas capaces de atraer y retener talento.

Esa agenda tiene una dimensión territorial evidente. Ineca recuerda que Alicante es la quinta provincia por PIB y la cuarta por población, pero ocupa el puesto 51 de 52 en inversión estatal por habitante entre 2011 y 2025. La inversión acumulada en ese periodo equivale al 46% de la media española por habitante y el déficit estimado respecto a un reparto proporcional a la población asciende a 1.664 millones de euros.

Reunión de Ineca con los candidatos socialistas el próximo 29-N. Ineca

Respuesta del PSPV-PSOE

La respuesta del PSPV llegó ayer en un encuentro de trabajo con el ministro de Hacienda, Arcadi España, y representantes de la formación, entre los que estaban Toni Francés, Rubén Alfaro, Pilar Gay, Antonio Rodes y Fulgencio Cerdán. Ineca trasladó allí los principales desequilibrios de la provincia y puso sus estudios a disposición del partido para fundamentar su trabajo institucional en Madrid.

En esa reunión, el foco se concentró en la infrafinanciación estatal y autonómica, la necesidad de datos territorializados sobre las inversiones presupuestadas y ejecutadas, y la exigencia de que los proyectos históricamente reclamados avancen de verdad. Ineca reconoció los pasos dados en el Parque Central de Alicante y en la integración ferroviaria, fruto de la colaboración entre administraciones, pero advirtió de que esos avances deben traducirse en calendarios ciertos, financiación garantizada y obras efectivamente ejecutadas.

La posición del PSPV, tal como quedó reflejada en el comunicado posterior, es la de recibir el diagnóstico y sostener una vía de colaboración con las administraciones para atender las carencias de la provincia. No obstante, el texto no recogía compromisos presupuestarios, plazos ni medidas concretas sobre vivienda, exportaciones, productividad o salarios.

El encuentro con el Partido Popular, celebrado días antes, siguió un cauce distinto. Ineca se reunió con la coordinadora nacional de Vivienda del PP, Paloma Martín; la senadora Francisca Sempere; y el diputado nacional Joaquín Melgarejo para compartir un diagnóstico actualizado de la economía provincial. El instituto les ofreció indicadores sobre renta por habitante, productividad e inversiones públicas, con el objetivo de que los representantes alicantinos dispongan de argumentos para trasladar las necesidades de la provincia al Congreso y al Senado.

Respuesta del PP

En este caso, la respuesta del PP recogida públicamente se articuló alrededor de la información, la representación parlamentaria y la interlocución institucional. Ineca explicó que quiere reforzar la presencia de Alicante en Madrid junto a la Fundación Conexus y acercar la realidad socioeconómica provincial a los centros de decisión. Millá subrayó que la provincia necesita que su realidad económica “se conozca mejor” allí donde se toman las decisiones.

Tampoco el comunicado recogía compromisos del PP sobre la brecha inversora, la financiación autonómica, la vivienda, la internacionalización empresarial o la mejora de salarios. Eso no significa que el partido carezca de propuestas, sino que, por ahora, su respuesta pública ante la agenda de Ineca es más institucional que programática.

La distancia entre el diagnóstico y las respuestas políticas define el terreno de juego del 29-N. Alicante ha demostrado que sabe crear empleo, captar visitantes y mantener una actividad empresarial resiliente: durante el trimestre se constituyeron 1.959 sociedades, un 1,1% más que un año antes, frente al descenso del 5,8% en España. Pero también ha mostrado sus límites: las disoluciones empresariales aumentaron un 23%, las importaciones crecieron cerca de un 11% y la tasa de cobertura comercial se deterioró.

El desafío que plantean los empresarios no consiste únicamente en pedir más dinero público. Es lograr que la provincia deje de depender de un crecimiento basado en empleo, turismo y consumo para construir una economía más diversificada, productiva y capaz de retener talento. Para Ineca, la vivienda es un cuello de botella social y económico; las infraestructuras, una condición para competir; y la internacionalización, una vía para elevar el valor añadido.

PP y PSPV tienen, por tanto, una pregunta que responder antes de las elecciones: no solo cuánto prometen invertir en Alicante, sino cómo pretenden convertir ese crecimiento en mejores salarios, más empresas competitivas, vivienda accesible y una renta por habitante que deje de quedar por detrás del potencial económico de la provincia.