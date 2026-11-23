Entró en vigor: los trabajadores con 1 año en la empresa pueden pedir una excedencia de entre 4 meses y 5 años

Los trabajadores que llevan al menos un año en una misma empresa pueden solicitar una excedencia voluntaria para dejar temporalmente su puesto de trabajo durante un periodo mínimo de cuatro meses y máximo de cinco años.

Se trata de un derecho recogido en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, que establece las condiciones para acogerse a esta medida.

Esta posibilidad genera varias dudas entre los empleados, especialmente sobre los requisitos para pedirla, la duración del permiso y las garantías que tienen para volver a trabajar en la misma compañía.

Para conocer qué derechos corresponden en cada caso, lo más recomendable es consultar directamente el Estatuto de los Trabajadores, que diferencia entre varios tipos de excedencia y establece condiciones específicas para cada uno.

¿Quién puede solicitarla?

El artículo 46.2 del Estatuto de los Trabajadores reconoce este derecho a quienes acreditan al menos un año de antigüedad en la empresa. La norma establece que el empleado puede situarse en excedencia voluntaria por un plazo "no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años".

Además, este derecho no puede ejercerse de manera ilimitada. El mismo trabajador debe esperar cuatro años desde el final de su anterior excedencia voluntaria para volver a solicitarla.

Una de las dudas más habituales es si la empresa está obligada a reservar el puesto de trabajo. En el caso de la excedencia voluntaria, el Estatuto de los Trabajadores no garantiza la reserva del mismo puesto de trabajo.

El artículo 46.5 establece que el empleado conserva "solo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya" que existan o se produzcan en la compañía.

Por tanto, cuando termina el periodo solicitado, el trabajador puede pedir su reincorporación, pero esta queda condicionada a que haya una vacante adecuada.

¿Qué tipos hay?

El Estatuto también contempla la excedencia forzosa, que se concede cuando el trabajador es designado o elegido para un cargo público que le impide acudir a su puesto habitual. En este supuesto, sí tiene derecho a conservar su empleo y a que se compute la antigüedad.

Por otra parte, los empleados pueden solicitar una excedencia para cuidar de sus hijos durante un máximo de tres años o atender a su cónyuge, pareja de hecho o determinados familiares durante un máximo de dos años, salvo que la negociación colectiva establezca un periodo superior.

En estos casos, la normativa contempla garantías adicionales, como la reserva del puesto de trabajo durante el primer año y el cómputo del tiempo de excedencia a efectos de antigüedad.

Además, el artículo 46 también reconoce este derecho a quienes desempeñan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure su cargo representativo.