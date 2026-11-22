Toni Francés (Alcoy, 1976), alcalde de Alcoy desde hace 15 años y exportavoz socialista en la Diputación de Alicante, se presenta como número 1 del PSOE por Alicante en las elecciones generales del próximo 29-N.

Tras una larga trayectoria política focalizada en el municipalismo, el diplomado en Ciencias Empresariales y licenciado en Administración y Dirección de Empresas, da el salto a la política nacional tras haber dejado encauzado su relevo en la capital de l'Alcoià.

¿Cómo afecta este cambio tan importante en su carrera política?

Como un reto absoluto porque el cambio de escenario es total. La política municipal es una política pues muy pegada al territorio donde intentas trabajar para mejorar el día a día, las cosas más sencillas. Este escenario es totalmente diferente. La política nacional supone las grandes decisiones del país, aprobar leyes que mejoren la vida de los ciudadanos. Creo que la apuesta de Diana Mora por una candidatura en la provincia de Alicante tan municipalista, tanto en el Congreso como en el Senado, va en la dirección de ser conscientes de que también la política nacional necesita esa visión del día a día, del territorio.

De hecho, ha sido portavoz en la Diputación de Alicante y conoce todas las necesidades de la provincia. ¿Qué aporta esa experiencia ahora en campaña?

Muchísimo porque para mí fueron unos años muy importantes en los que aprendí muchísimo, en los que conocí en profundidad a esta provincia, a su gente y a los problemas y las realidades que tenemos. Tenemos la provincia más diversa, más rica, más plural, yo creo que de toda España. Desde el punto de vista económico, cultural, social de todos los ámbitos, una provincia muy estructurada en comarcas, y en la que cada comarca tiene una idiosincrasia, tiene una especialización económica, tiene una tradición cultural y social y eso nos aporta eh muchísima riqueza. Mi compromiso es trabajar desde Madrid para mejorar y resolver los problemas y los retos que tiene la provincia.

¿Cómo se puede defender una candidatura, la del PSOE, que en los últimos Presupuestos nos dejó como la provincia como la 52 de 52 en renta per capita? Un hecho que se ha mantenido durante 4 años porque hemos estado sin presupuestos desde entonces.

Alicante ha estado infrafinanciada históricamente. De hecho esos Presupuestos, que tanto se dice con toda la razón del mundo, que nos situaban en la 52 de 52, mejoraban el punto de partida, que era el del gobierno de Rajoy en un 87% más. Por tanto, ¿de dónde veníamos?. Tenemos que intentar que eso no se puede volver a producir. Alicante tiene que tener la inversión que le corresponde por población, por aportación al PIB, por necesidad y también cubriendo esa infrafinanciación histórica que ha tenido. Yo creo que estamos en el camino porque es cierto que no ha habido presupuestos y por tanto no podemos comparar, pero sabemos que con presupuestos prorrogados, se está invirtiendo eh la provincia de Alicante de manera importante en infraestructuras de futuro que básicas, como la llegada del Corredor Mediterráneo, la ampliación del aeropuerto, las inversiones en el puerto, en el regadío, en el tren a Alcoy-Xàtiva.

Presupuestos “Alicante ha estado infrafinanciada históricamente. Alicante tiene que tener la inversión que le corresponde por población, por aportación al PIB, por necesidad y también cubriendo esa infrafinanciación histórica que ha tenido.”

Pero también sabemos que esos proyectos que son estratégicos no nacen de hoy para mañana, que hay veces que, como pasa en la Diputación de Alicante que tiene presupuestos, luego pero no los ejecuta. Entonces, ¿de qué nos sirve que la Diputación de Alicante tenga 500 millones de euros en el banco, si luego no se traducen inversiones en la provincia ? Aquí lo importante es que haya presupuestos, que esos presupuestos se inviertan en la provincia de Alicante y que se ejecuten esas inversiones.

El Gobierno del PSOE ha negado permanente la segunda pista del aeropuerto de Alicante, que es lo que piden los empresarios y el sector turístico.

Sí, pero por una razón muy sencilla, porque los técnicos dicen que en estos momentos es prioritario incrementar la capacidad de acogida del aeropuerto para todos los visitantes que tenemos, ampliando las terminales y ampliando los servicios del aeropuerto, invirtiendo cerca de 1.000 millones de euros, que es lo que se está proyectando. Lo importante es tener un aeropuerto que dé respuesta a los incrementos de viajeros que estamos teniendo y no es necesario en estos momentos, o no es lo prioritario, la segunda pista.

No me negará que habría sido un buen gesto con la provincia de Alicante al menos haber dicho que sí que la segunda pista y empezar eh los estudios, ya que es un proceso muy largo

Bueno, la propia ampliación del aeropuerto también es un proceso largo, proyectos complejos de mucha inversión que requieren de muchos estudios. Eso es como las estaciones de AVE. Todos los alcaldes queremos una estación de AVE en nuestro pueblo. Pero hay que hacer los estudios de necesidad y determinar cuándo y dónde hay que invertir los recursos de todos los ciudadanos porque al final son inversiones muy grandes. Los responsables políticos tenemos que ser rigurosos a la hora de invertir el dinero público. Por tanto, si en estos momentos lo que dicen los informes técnicos es que esa no tiene que ser la prioridad, pues yo confío en un Gobierno que sea responsable, aunque electoralmente igual hubiera sido mejor decir, "Prometemos la segunda pista, aunque no se vaya a hacer nunca." Pero yo creo que el rigor, la transparencia y la honestidad tiene que estar por encima de esos intereses electorales que pues que se pueden tener.

Otro de los grandes agravios de la provincia es el trasvase Tajo Segura. Todos los recortes que ha hecho Gobierno de Sánchez de forma arbitraria. ¿Qué posición tiene?

El trasvase está garantizado. La semana pasada nos llegaba la noticia de la sentencia del del Tribunal Supremo que ante el recurso que se presentó, que dice que el trasvase está garantizado. El trasvase Tajo-Segura es esencial para esta para esta provincia y lo vamos a defender al mismo tiempo que hay que trabajar para garantizar el agua en esta provincia para siempre, apostando por la desalación, que nos aporta un recurso independientemente de cuál es la realidad hídrica que podamos tener en el resto de España.

Con el cambio climático vamos a ir a épocas de sequía extrema en las que probablemente haya momentos en los que no podamos recurrir al trasvase porque no hay agua que trasvasar y momentos de excedentes en los que el trasvase sí que sea esa herramienta. Nosotros hemos de trabajar para que no dependamos de esos ciclos que cada vez son más más cortos y más extremos, sino que esta provincia pueda planificar su futuro económico y social con otras garantías.

El Gobierno ha prometido una nueva desaladora y hacer plantas fotovoltaicas para abaratar el precio de de la energía en la desalación... Todo eso se ha quedado en el aire.

Sí, hay cerca de 100 millones previstos en la ampliación de la desaladora de Torrevieja. Es cierto que ha habido problemas con el tema de las instalaciones de las placas fotovoltaicas, hay que resolver ese problema de la ubicación de esa planta para poder invertir, pero el compromiso por parte del Ministerio de Gobierno de España es firme.

Aeropuerto “Si en estos momentos lo que dicen los informes técnicos es que esa no tiene que ser la prioridad, pues yo confío en un Gobierno que sea responsable, aunque electoralmente igual hubiera sido mejor decir: ‘Prometemos la segunda pista, aunque no se vaya a hacer nunca’.”

En la Vega Baja, que es la que más se nutre de agua trasvasada, ¿afectará negativamente al PSOE en las próximas elecciones?

Llevamos meses sin que el agua se esté en el debate público porque llevamos tiempo sin restricciones, sin problemas de de agua y el PP ha sacado este tema en campaña, evidentemente, es porque creen que electoralmente les puede ayudar. Yo creo que la gente de la Vega Baja sabe perfectamente que hay que combinar las múltiples soluciones para garantizar el agua.

Otro gran problema de la provincia de Alicante son todos los deslindes de Costas, especialmente Guardamar del Segura y Dénia.

Ha habido durante muchos años algunos excesos que se han cometido en la en la costa que hay que ir corrigiendo por seguridad. Estamos viendo lo que está pasando en nuestra costa, lo que va a pasar si se cumplen las previsiones de incremento del nivel del del mar y por lo tanto el objetivo de cualquier Gobierno tiene que ser proteger los bienes físicos y personales ante ante todo. Yo creo que el deslinde va en ese camino, sabiendo siempre que no es sencillo y en algunos casos es traumático para muchas personas que que tenían unos derechos adquiridos en esas en esas zonas. Pero hay que pensar las situaciones que estamos viviendo del punto de vista climático. Por eso me preocupa que PP con esa ley del suelo que quiere aprobar de mala manera, saltándose el reglamento con urgencia, ellos sabrán los intereses que les mueven para para esa urgencia, vuelve a plantear poder construir cerca del mar. Porque una cosa es lo que se hacía hacía hace 50, 60 o 70 años que no se tenía la información que se tiene, ni la sensibilidad que se tiene ahora. Y otra cosa es que el PP vuelva a intentar reincidir en los problemas que ha tenido esta comunidad con un abuso en el uso de su territorio.

La Comunitat Valenciana ha aprobado una Ley de Costas igual que otras muchas comunidades y el Gobierno la ha recurrido en el Constitucional, el mismo Gobierno que no ha tenido ningún problema en transferir las competencias a otras comunidades, a Galicia, a Cataluña, al País Vasco.

No conozco las normas del resto de las comunidades, pero seguramente porque se plantean eh artículos en la Ley de Costas Valenciana que no se corresponden con el respeto a la a la Constitución. Pasa lo mismo con otras normas ¿Por qué la prioridad nacional introducida por el PP y Vox está recurrida en el Tribunal Constitucional? Porque atenta contra los derechos, libertades y la igualdad en nuestro país y eso no se puede consentir. ¿Por qué llevamos al Tribunal Constitucional la derogación de la Ley de Memoria Democrática y esa nueva ley que aprobó el PP y VOX, porque va en contra de los derechos y de la dignidad de los valencianos y los valencianas? El problema no es por qué el Estado lleva constitucional las normas valencianas, la cuestión está por qué el PP y Vox están aprobando normas y leyes que van en contra de la Constitución española.

Trasvase “El trasvase Tajo-Segura es esencial para esta provincia y lo vamos a defender, al mismo tiempo que hay que trabajar para garantizar el agua en esta provincia para siempre, apostando por la desalación.”

Hablemos de financiación. El último gobierno de Sánchez con el valenciano Arcadi España al frente, ha propuesto un modelo de financiación autonómica que está supeditado a los intereses de Cataluña.

Lo que ha hecho el Gobierno de España es presentar un modelo de financiación que es justo y bueno para la Comunitat Valenciana, que nos beneficia a todos los valencianos y y valencianas. Un modelo de financiación que duplica lo que pedía el PP en la Comunitat, los 1.700 millones de euros que reclamaban. El Gobierno ha puesto sobre la mesa 3.669 millones de euros. ¿Cuál es el agravio si te están duplicando lo que tú habías exigido? El problema está en que los valencianos estamos supeditados a los intereses del PP a nivel nacional por la sumisión de Pérez Jorca al señor Feijóo. Ese es el problema que tenemos.

¿Y no hay sumisión dentro de los líderes del PSOE de la Comunitat a al señor Pedro Sánchez?

Evidentemente pertenecemos al mismo al mismo partido, pero si la valenciana es la Comunitat es de las más beneficiadas del conjunto de España y pasamos de ser la última en financiación a ser la la tercera, eso no lo llamaría yo sumisión. Eso lo llamaría llegar a acuerdos con el Gobierno de España que benefician a los valencianos.

El PSOE sigue agitando otra vez el tema del miedo a la reducción de las pensiones.

Ese tema lo vienen agitando el Partido Popular y Vox desde la precampaña. Han visto la reacción de la ciudadanía y se han echado atrás, pero quién empezó diciendo que había que revisar y reformar el sistema de pensiones y que había que pedir sacrificios a la ciudadanía fue el señor Feijóo. Quien dice que hay que ir a un modelo de capitalización, que significa que quien tenga rentas altas tendrá una buena pensión y quien no, tendrá una pensión de subsistencia, es Vox. Este debate está porque ellos han dicho públicamente que es lo que les gustaría hacer, que es modificar el sistema público de pensiones, reformarlo y reducir las pensiones, porque cuando hablan de reforma, y cuando hablan de que de los impuestos tienen que estar al bolsillo de los ciudadanos, el PP no está pensando en en un trabajador en una fábrica o de un comercio. Está pensando en las grandes fortunas que quieren que se ahorren impuestos para que esas fortunas sean cada vez más grandes, como han hecho la Comunidad Valenciana derogando el impuesto de patrimonio, el impuesto de de sucesiones o a la condonación que han hecho las grandes eléctricas como Iberdrola con 500 millones de euros.

Vivienda “La vivienda es ese derecho que te permite desarrollar una vida digna, que te permite construir un proyecto de vida, que te da seguridad, que te da estabilidad. Hemos de hacer mucho más y mucho mejor de lo que hemos hecho.”

Cuando uno dice que quiere bajar esos impuestos es para tener la excusa para reformar y reducir las pensiones, para reducir el sistema sanitario, la educación, los servicios públicos, lo que nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Por tanto, en estas elecciones, claro, que nos jugamos las pensiones. Nos jugamos todos los servicios públicos que cuando está el PP acaban degradándose, como lo estamos viendo en la Comunitat, en Madrid o Andalucía.

No se han hecho viviendas en los últimos 8 años, ¿cómo afronta eso cuando habla con una ciudadanía que lo ve como uno de los principales problemas?

Es el principal problema que tenemos en estos momentos en la sociedad, porque la vivienda es ese derecho que te permite desarrollar una vida digna, que te permite construir un proyecto de vida, que te da seguridad, que te da estabilidad, que te aporta calidad de eh de vida y no lo estamos resolviendo, no lo estamos garantizando. Hemos de hacer mucho más y mucho mejor de lo que hemos hecho, pero algo fundamental es que todas las administraciones trabajemos en la misma dirección. Porque todo lo que ha aprobado el Gobierno de España para intentar resolver un problema tan complejo como es el de la vivienda ha tenido la acción o la reacción contraria del PP en la Comunitat Valenciana. El PP se ha dedicado a no aplicar la ley de vivienda declarando zonas tensionadas para intentar controlar el precio del alquiler. Ha renunciado a triplicar el presupuesto de vivienda cuando el Ministerio puso encima de la mesa los 7000 millones de euros. Ha derogado y ha desprotegido la vivienda de protección pública que el Botánico aprobó para que de forma permanente no se pudieran desproteger.

Lo hizo Mazón al principio de la legislatura, desproteger la vivienda de protección pública para que pudiera ser objeto de especulación. Han incrementado el precio de la vivienda protegida para que prácticamente en muchas zonas se está equiparando al precio de la vivienda libre, como pasa en muchas zonas de de Alicante y de y de zona de la zona costera. Por lo tanto, necesitamos sumar todos los esfuerzos. El Gobierno de España tiene que hacer mucho más y mejor y vamos a hacerlo, pero necesitamos la colaboración de quien tiene la competencia en vivienda que es la Agencia Valenciana.