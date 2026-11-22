Paquita, junto a su hijo en brazos cuando estaba embarazada de sus hijas gemelas en 1978. Cedida

Dos gemelas, una fosa común y 48 años de dudas, Paquita sospecha del robo de sus bebés en Alicante: "No pude verlas"

Paquita Pérez tenía 24 años cuando dio a luz a dos niñas en Alicante, en 1978. Según relata, una falleció al día siguiente y la otra sobrevivió solo 24 horas más. Pero ella nunca creyó del todo en aquella versión. Casi medio siglo después, sigue buscando respuestas, documentos y, sobre todo, la verdad sobre lo que ocurrió con sus hijas.

“Yo en mi corazón no me creía que estuvieran muertas”, asegura Paquita. “Yo lo sentía. Y con el tiempo, al ver casos parecidos de bebés robados en televisión, empecé a preguntarme si me habían engañado”, asegura en una conversación con EL ESPAÑOL.

Su historia se enmarca en la lucha de las familias que denuncian supuestos casos de bebés robados en España, una práctica que, según las asociaciones de víctimas, continuó más allá de la dictadura franquista. En Alicante, la Asociación de Víctimas de Bebés Robados y Adopciones Irregulares (AVA) acompaña a familias como la de Paquita en la búsqueda de documentación, exhumaciones y respuestas institucionales.

Un embarazo complicado

Paquita se casó muy joven, con 19 años, y tuvo tres hijos varones. En 1978, cuando estaba embarazada de aproximadamente cinco meses, asegura que se le rompió la bolsa de las aguas.

“Fui a la comadrona y me dijo que era un parto prematuro, que tenía que ir inmediatamente al hospital de Alicante”, recuerda. “Yo le decía: si tengo tres hijos y no tengo ningún dolor de parto, ¿cómo va a ser un parto prematuro?”

Finalmente, viajó desde Elche, donde residía, hasta Alicante con su madre. En el hospital le dijeron, según su relato, que tenía una fisura en la bolsa y que debía guardar reposo absoluto. Durante semanas estuvo entrando y saliendo del centro sanitario porque seguía perdiendo líquido.

“Tenía tres niños pequeños en casa. No podía estar quieta”, explica. “Estuve así, entre ida y vuelta, durante meses”.

"Aquí hay dos"

El momento que cambió su vida llegó cuando le colocaron el monitor fetal. Paquita cuenta que los profesionales detectaron dos latidos.

“Me dijeron: ‘Qué raro, hay uno por aquí y otro por aquí’. Y me preguntaron si tenía algún familiar con mellizos. Yo dije que no. Entonces me dijeron: ‘Pues aquí hay dos’”.

Fue entonces cuando se enteró de que esperaba gemelas.

Con el paso de los días, asegura que siguió perdiendo líquido y sangre. Cuenta que una mañana le retiraron la medicación y que, al día siguiente, le pusieron una inyección pese a que, según su versión, la enfermera había visto en la pizarra que no debía administrársela.

“Me la pusieron y a las cuatro horas empecé con contracciones, tuve la sensación de que querían adelantarme el parto”, relata. “Una detrás de otra. Tenía fiebre, temblaba tanto que me temblaban los dientes”.

Paquita fue trasladada al paritorio. Allí nacieron sus dos hijas.

“Una vino de cara y la otra de nalgas”, recuerda. “Pesaban un kilo y algo cada una. Lloraron las dos. Yo las vi. Tenían la carita redondita, los dedos alargados y el pelo negro. Tengo la imagen grabada en la memoria”.

La noticia que nunca entendió

Según su relato, una de las niñas fue llevada por estar “un poco más delicada”. Al día siguiente, le comunicaron que había muerto.

“Me dijeron que la otra murió a las 24 horas”, cuenta. “Pero a nosotros no nos enseñaron ni los cadáveres ni nada. Nos dijeron que ellos se encargaban de todo”.

Para Paquita, aquel fue el principio de una duda que nunca ha desaparecido.

“Como eres joven y confías en los médicos, no dudas”, afirma. “Pero yo sentía que no estaban muertas”.

Cuenta que le dieron el alta a los tres días y que le indicaron que las niñas debían ser enterradas en una fosa común del cementerio de Alicante. “Yo les dije: si son nuestras hijas, ¿para qué van a llevar a una fosa común? Pero me dijeron que no podían enterrarlas en otro sitio”.

Su marido, según explica, llegó a hablar con un médico y le preguntó si podía ver a las niñas. “Le dijo que si las veía se quedaría con la pena. Éramos jóvenes y nos manipularon, seguramente”.

La búsqueda de la verdad

Con los años, Paquita comenzó a relacionar su experiencia con los casos de bebés robados que empezaron a salir en los medios de comunicación. A través de su nuera y de conocidos, contactó con la asociación de Alicante.

“Me dijeron que tenía que ir al hospital a pedir la historia clínica, al Registro Civil, al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía”, explica. “Y esos pasos los he dado”.

También ha ido al cementerio. Paquita asegura que sabe dónde están cerradas las fosas donde, según le dijeron, fueron enterradas sus hijas. Sin embargo, considera que falta una investigación completa.

“¿Cómo puede ser que no se puedan abrir las fosas comunes donde están mis niñas, según ellos, porque no hay un antropólogo y un arqueólogo?”, se pregunta. “¿Cómo no se puede investigar todo eso?”

Desde julio del año pasado, asegura, está metida de lleno en la asociación, junto a María José Picó y Francisco Alarcón, tratando de avanzar en la investigación y de conseguir que las instituciones escuchen a las familias.

Franquismo, silencio y dudas

“Esto (casos de bebés robados) lo estaban haciendo con Franco y se siguió haciendo después de su muerte”, asegura. “Yo creo que me precipitaron el parto para quedarse con las niñas”.

Su desconfianza se apoya, en parte, en el contexto histórico. Las asociaciones de víctimas señalan que la mayoría de los casos documentados en Alicante proceden del Hospital General y que han registrado supuestos robados desde finales de los años cincuenta hasta la década de los setenta.

También denuncian que, en algunos casos, los llamados “legajos de aborto”, donde se registraban a los menores fallecidos antes de las 24 horas, desaparecieron antes de 1978, lo que dificulta enormemente las búsquedas.

En el caso de Paquita, la duda es todavía más dolorosa porque no conserva pruebas concluyentes. Solo recuerdos, intuiciones y la certeza de que algo no encaja.

“Siempre he hablado a mis hijos de mis hijas”, dice. “Les digo que tienen dos hermanas, pero no sé si están vivas o muertas. No lo sé”.

Seguir buscando

A sus 73 años, Paquita no ha dejado de buscar. Vive con la esperanza de que, si sus hijas están vivas, algún día pueda encontrarlas o, al menos, saber qué fue de ellas.

“Estoy aquí esperando a ver si tenemos suerte y nos dicen algo”, asegura. “Cualquier cosa, queremos abrir la fosa”.

Su caso se suma al de otras familias alicantinas que, décadas después, siguen reclamando verdad, justicia y reparación. La presidenta de AVA, María José Picó, presentó en 2024 la primera querella criminal por un supuesto caso de bebé robado en la ciudad, dirigida contra la matrona y el médico que atendieron el parto, así como contra el entonces director del hospital.

Para Paquita, sin embargo, la lucha, además de ser judicial, es muy personal.

“Yo no pierdo la esperanza”, repite. “Hasta que no me demuestren lo contrario, aquí estaré luchando”.