Entró en vigor: El inquilino que genere molestias graves en la vivienda se enfrenta a una expulsión de hasta 3 años

La Ley de Propiedad Horizontal contempla la posibilidad de expulsar a los inquilinos que realicen actividades molestas, insalubres, peligrosas o ilícitas en una vivienda. La normativa permite a las comunidades de propietarios acudir a los tribunales para poner fin a estos comportamientos e incluso solicitar el desahucio del ocupante.

La medida no afecta únicamente a los propietarios de los inmuebles. También se aplica a los arrendatarios y a cualquier otra persona que resida en la vivienda o haga uso de ella.

El artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal establece los pasos que debe seguir una comunidad para denunciar estas conductas y las consecuencias que puede tener una sentencia judicial para los infractores.

Actividades prohibidas

La legislación impide desarrollar actividades que perjudiquen la convivencia o causen daños al inmueble.

"Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas", establece el texto.

Por tanto, las restricciones alcanzan tanto al titular de la vivienda como a sus inquilinos y demás ocupantes. No es necesario ser propietario para incurrir en una infracción de este tipo.

El presidente debe advertir

Antes de iniciar un procedimiento judicial, la comunidad tiene que realizar un requerimiento formal para que cesen las actividades prohibidas. El presidente puede actuar por iniciativa propia o a petición de cualquiera de los propietarios u ocupantes.

"El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes", según recoge la ley.

Si el infractor mantiene su comportamiento, el presidente necesitará la autorización de la Junta de propietarios para presentar una demanda.

Una vez presentada la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento y del acuerdo de la Junta, el juez puede adoptar medidas cautelares. La normativa contempla incluso la posibilidad de ordenar el cese inmediato de la actividad, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia.

Además, la demanda debe dirigirse tanto contra el propietario como, cuando corresponda, contra el ocupante de la vivienda.

Las consecuencias de una sentencia favorable a la comunidad dependen de quién haya cometido la infracción. El artículo 7.2 permite imponer la privación del derecho al uso de la vivienda por un periodo máximo de tres años, en función de la gravedad de los hechos y los perjuicios ocasionados.

Sin embargo, cuando el responsable no es el propietario, la ley contempla una consecuencia específica: "Si el infractor no fuese el propietario, la sentencia podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, así como su inmediato lanzamiento".

Esto significa que un inquilino puede perder definitivamente su derecho a ocupar el inmueble y enfrentarse a un desahucio inmediato por orden judicial.