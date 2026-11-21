La Generalitat Valenciana ha adjudicado la construcción de 69 viviendas de protección pública que se destinarán a alquiler asequible en el barrio alicantino de Benisaudet, dentro del marco del Plan VIVE Comunitat Valenciana.



El edificio, según ha informado el Gobierno valenciano en un comunicado, se construirá en una parcela propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), ubicada en las confluencias de las calles Vicente Aleixandre y San Pedro Poveda de Alicante.

La promoción se ha adjudicado por 10,39 millones de euros -12,5 millones con IVA incluido- y el plazo estimado de construcción es de 24 meses.

Esta actuación está financiada en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos Next Generation EU, dentro del Programa de promoción de vivienda en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.



La edificación tendrá un aparcamiento bajo rasante y dos bloques de seis plantas. La planta baja albergará zonas comunes, una zona exterior y un local comercial al que se accede desde la calle.



En total albergará 69 viviendas de diferentes tipologías: 32 de un dormitorio, otras 32 de dos dormitorios y 5 de tres dormitorios, así como 77 plazas de garaje, según ha informado la Generalitat.

De forma paralela a esta actuación de la administración autonómica, conviene recordar, el Gobierno de España, a través de CASA 47, puso en marcha una nueva convocatoria de alquiler asequible en la Comunitat Valenciana a principios de noviembre, con 86 viviendas disponibles en 28 municipios de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.

De estas, 27 se sitúan en la provincia de Alicante, 30 en Castellón y 29 en Valencia. Y entre los municipios con mayor oferta figuran Almassora, con 30 viviendas; Benidorm, con 18; y Sagunto, con 13.

La oferta forma parte de una convocatoria estatal que incorpora 442 viviendas de alquiler asequible en seis comunidades autónomas: Región de Murcia, Galicia, Comunitat Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha y Principado de Asturias.

Estas viviendas se añaden a las 807 incluidas en convocatorias anteriores, y la entidad estatal de vivienda -antigua Sareb- prevé incorporar cerca de un millar adicional antes de que finalice el año.

Requisitos y proceso

Para optar a uno de estos alquileres, las unidades de convivencia -que pueden estar formadas por familiares, parejas o incluso amigos- no pueden tener ninguna vivienda en propiedad. Además, sus ingresos conjuntos deben situarse entre dos y 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

La adjudicación se realiza mediante un sorteo ante notario. Y una vez comprobado que los solicitantes cumplen las condiciones, se les asigna provisionalmente una vivienda para que puedan visitarla y comprobar si se adapta a sus necesidades. Si finalmente aceptasen el inmueble, se procedería a la firma del contrato y a la entrega de llaves.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el próximo 26 de noviembre a través del portal de Casa 47, donde los interesados pueden consultar las fotografías, la ubicación, las características y el precio de cada inmueble, además de completar el formulario de inscripción.