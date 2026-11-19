El PSOE de Alicante agita el fantasma de las pensiones en campaña pese al compromiso de Feijóo de subirlas con el IPC

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante y futura candidata a la Alcaldía en mayo de 2027, Trini Amorós, ha entrado también en campaña para poner su granito de arena en el relato que trata de construir el sanchismo alrededor de las pensiones. Y lo ha hecho en redes sociales (Instagram) en una conversación que ha difundido con una jubilada simpatizante del PSOE apelando al miedo a la pérdida de poder adquisitivo de los mayores como centro de su estrategia política.

Trini Amorós utiliza el testimonio de esta jubilada para expresar su respaldo al partido bajo la premisa de que solo un Gobierno socialista garantiza que las pensiones sigan subiendo y no sufran recortes. El mensaje, diseñado para activar un reflejo defensivo entre el electorado de mayor edad, choca sin embargo de frente tanto con la letra del programa nacional del PP como con la radiografía estadística real de los pensionistas alicantinos.

Y es que el documento programático con el que Alberto Núñez Feijóo concurre a las urnas, titulado La Reconstrucción Nacional, desmiente de forma taxativa el escenario de congelación o recorte que sugiere el relato socialista. En su medida número 108, dedicada expresamente a garantizar las pensiones de hoy y su futuro, el PP asume como compromiso de Estado la reconstrucción del Pacto de Toledo y asegura literalmente que las prestaciones mantendrán su poder adquisitivo y subirán cada año conforme al IPC.

Lejos de plantear recortes, el texto extiende esa garantía a los futuros jubilados, blinda por ley la caja única de la Seguridad Social para impedir cualquier fragmentación territorial de las cotizaciones en su medida 18 y añade medidas fiscales con impacto directo en las rentas más modestas, como la deflactación de la tarifa del IRPF, la elevación de los mínimos personales y familiares, el IVA del cero por ciento en alimentos básicos como carne, pescado y conservas y una deducción del 40% para las familias que costeen atención profesional para mayores dependientes.

Los jubilados en la provincia

Más allá de la confrontación partidista, los datos oficiales de la Seguridad Social y del Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana permiten dimensionar el peso real y la vulnerabilidad real de un colectivo decisivo en la provincia.

Alicante contabiliza ya más de 353.700 pensiones contributivas en vigor, de las cuales en torno a 231.600 corresponden a jubilación, lo que convierte a la provincia en la quinta de España por volumen total de beneficiarios y concentra aproximadamente un tercio de todo el sistema valenciano, que en el tercer trimestre de 2026 alcanzó 1.074.913 pensiones percibidas por 968.059 personas.

Lejos de estabilizarse, la curva demográfica anticipa un crecimiento sostenido. Solo en el último año el número de pensionistas en la Comunitat Valenciana ha aumentado en 16.744 personas, un ritmo del 1,8% interanual impulsado tanto por el envejecimiento vegetativo de la generación del baby boom como por la condición de Alicante como principal destino residencial de jubilados procedentes de otras comunidades autónomas y del extranjero, donde la población mayor de 65 años nacida fuera de España cuadruplica la media nacional.

Las proyecciones demográficas apuntan a que el peso de los mayores de 65 años pasará del entorno del 20% actual a superar el 30% en las próximas décadas, tensionando la relación entre cotizantes y perceptores en una provincia cuya base media de cotización figura en el vagón de cola del país.

Esa estructura productiva, muy apoyada en sectores intensivos en mano de obra pero de salarios bajos como el comercio, la hostelería o los servicios, explica la paradoja económica de los pensionistas alicantinos ya que son muchos, crecen rápido, pero cobran bastante menos que la media española.

Según la estadística del tercer trimestre de 2026 publicada por el Instituto Valenciano de Estadística, la pensión media de jubilación en la provincia de Alicante se sitúa en 1.373 euros mensuales, casi cien euros por debajo de la media de la Comunitat Valenciana, que alcanza los 1.467 euros, y a más de doscientos euros de distancia del promedio nacional de jubilación, que supera los 1.577 euros al mes.

Dentro de la propia región, Alicante queda claramente rezagada respecto a Valencia, donde la jubilación media asciende a 1.538 euros, y también por detrás de Castellón, que marca 1.420 euros, situando a la provincia alicantina en el puesto 45 del ranking nacional de cuantías medias.

De hecho, únicamente la capital alicantina y San Vicente del Raspeig logran superar el promedio autonómico entre los grandes municipios de la provincia. Y la brecha es todavía más acusada cuando se observa el desglose por sexo y por clase de prestación.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, la pensión media de jubilación de los hombres alcanza los 1.681 euros frente a los 1.177 euros de las mujeres, una diferencia superior a los quinientos euros mensuales que refleja carreras de cotización más cortas o interrumpidas. Casi una de cada cinco mujeres jubiladas percibe menos de 600 euros al mes, mientras que en el ámbito de la viudedad (donde las mujeres representan el 90,3% de los perceptores) la pensión media en la provincia de Alicante cae hasta los 892 euros mensuales, de nuevo la más baja de las tres provincias valencianas frente a los 949 euros de Valencia, los 898 de Castellón y los más de 976 euros de media en España.

Es cierto que, en términos nominales, la nómina media de las pensiones en Alicante ha experimentado una notable escalada en los últimos ocho años. Entre 2018 y 2026, impulsada por la indexación al IPC aprobada en 2021 y por el efecto sustitución de las nuevas altas con carreras más largas, la pensión media del conjunto del sistema en la provincia ha pasado de algo más de 800 euros mensuales a rozar los 1.200 euros, con un incremento acumulado cercano al 45% en el promedio provincial, por encima incluso del avance general del 28,1 por ciento registrado en la revalorización ordinaria de las pagas contributivas desde 2018.

Pero precisamente porque la subida ligada a la inflación se ha consolidado como un axioma político irrenunciable que ningún gran partido cuestiona hoy en su programa, la apelación al miedo en las calles de Alicante responde más al cálculo electoral ante la cita de mayo de 2027 que a una amenaza real recogida en las propuestas de Gobierno.