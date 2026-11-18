Carolina y Sergi, 11 años, se preparan para competir en el Mundial de Robótica de Puerto Rico: "Trabajan todo el año"

Carolina Gómez y Sergi Crespo tienen 11 años, estudian 6º de Primaria y llevan desde febrero trabajando casi sin descanso en un proyecto que los ha llevado desde Dénia hasta el Campeonato de España de robótica.

Tras conseguir el tercer puesto en la final nacional de la World Robot Olympiad (WRO), celebrada en Andorra, los dos alumnos de la academia Diverbot se preparan ahora para representar a España en la final internacional, que se celebrará en Puerto Rico del 8 al 10 de diciembre.

El equipo, conocido como Los Minions, competirá en la categoría RoboMission Elementary, reservada para niños de entre 8 y 12 años. Allí se enfrentarán a equipos de más de 80 países, en una cita que reunirá a más de 100 equipos de todo el mundo.

De la academia al mundial

Ana María Ruiz, profesora de Diverbot en Dénia, explica a EL ESPAÑOL que la academia lleva años trabajando con la WRO, una competición internacional de robótica en la que los participantes deben diseñar, construir y programar un robot autónomo para resolver retos sobre un tapete. “En la academia aprenden muchas cosas, pero tener un objetivo hace que aprendan mucho más”, asegura Ruiz.

Pero este camino no ha sido nada fácil. Los niños empezaron a preparar el reto en febrero y compitieron primero en la fase provincial de Dénia, organizada junto al Ayuntamiento. Después pasaron a la final nacional, que este año se celebró en Andorra la Vella y reunió a los mejores equipos de España y Andorra. Allí consiguieron el bronce y, con ello, la invitación al Mundial.

Carolina y Sergi. Cedida

“Ellos sabían que, si ganaban en el nacional, tenían la oportunidad de ir a una internacional. Para ellos es como un sueño”, cuenta Ruiz. “Y cuando llegan ahí, quieren darlo todo porque quieren participar, pero también quedar en una buena posición”.

Montar un concierto

Este año, el tema de la competición es Robots Meet Culture, inspirado en la cultura de Puerto Rico, país anfitrión de la final internacional. En la categoría Elementary, el reto consiste en que el robot prepare un concierto de manera totalmente autónoma en solo dos minutos.

El robot debe recoger notas musicales de colores y colocarlas en el lugar correcto de un pentagrama, conectar los cables de los altavoces al amplificador, llevar el micrófono al centro del escenario y trasladar los instrumentos al camerín. Todo ello, sin que los niños puedan intervenir durante la prueba.

“Ellos tienen que montar el robot desde cero”, explica Ana Ruiz. “No es solo programarlo. Tienen que pensar cómo hacerlo, qué piezas necesitan, cómo evitar que choque con otras, cómo leer los colores con el sensor y cómo hacer todas las tareas en el menor tiempo posible”.

El robot, además, no puede superar los 25x25x25 centímetros, una limitación que obliga a los participantes a encontrar soluciones sencillas y eficientes. “A veces creen que un robot más complejo será mejor, pero cuanto más complicado es, más problemas puede tener”, señala la profesora.

Mejorar cada día

Desde que saben que van a Puerto Rico, Carolina y Sergi no han parado. Acuden a la academia cada día, después de sus otras actividades, como escalada o atletismo, para seguir mejorando el robot y la programación. “Tienen que hacerlo más rápido, más eficiente, corregir fallos… Es un proceso constante”, dice Ruiz.

La final internacional no será una repetición de lo ya trabajado. Durante los tres días de competición, los organizadores propondrán novedades y cambios sobre el tapete. El primer día será de pruebas, el segundo comenzará la competición con alguna regla sorpresa y el tercero incluirá un reto totalmente nuevo, que los equipos deberán resolver en apenas dos horas.

“Ellos no saben qué se van a encontrar”, explica Ruiz. “Tendrán que adaptarse, pensar rápido y demostrar todo lo que han aprendido”.

Una recompensa al esfuerzo

Para Ana Ruiz, llegar hasta aquí es ya un gran mérito para los niños. “Nadie llega por suerte ni haciendo trampas. Se nota quién ha trabajado, quién ha estado investigando y quién ha resuelto los problemas”, asegura.

La profesora destaca que la experiencia va mucho más allá de la competición. “Es una recompensa a todo el esfuerzo, las horas dedicadas y la ilusión. Y es bonito que ellos puedan vivirlo como una fiesta”, concluye.

Para sufragar parte de los gastos del viaje, la familia ha creado una campaña de micromecenazgo en GoFundMe, ya que los costes de inscripción, alojamiento y desplazamiento son elevados. “Queremos que los niños tengan esta experiencia, pero intentamos que no sea tan pesado para las familias”, explica Ruiz.

Carolina y Sergi viajarán a Puerto Rico el 5 de diciembre y volverán el día 10, tras competir durante tres días en San Juan. Un mes después, ya estarán pensando en el siguiente reto, porque en el mundo de la robótica, como ellos han demostrado, no hay tiempo para descansar.