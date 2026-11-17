Es oficial: el Gobierno corta la nacional más concurrida de Alicante hasta el 4 de diciembre, estas son las alternativas

La N-332, la nacional más concurrida de la provincia de Alicante, permanece cerrada al tráfico a su paso por Santa Pola desde este lunes, 16 de noviembre, y hasta las 13:00 horas del viernes 4 de diciembre.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado la sustitución del paso superior sobre el Assarb de Dalt, una actuación que obliga a cerrar por completo ocho kilómetros de la carretera en ambos sentidos, un tramo muy concurrido para llegar a la ciudad de Alicante o al Aeropuerto, entre otros muchos destinos.

El corte afecta a la N-332 entre los kilómetros 79,6 y 87,6, un tramo de ocho kilómetros que discurre junto a las Salinas de Santa Pola. El cierre comenzó a las 8:00 horas del lunes 16 de noviembre y está previsto que se mantenga hasta el viernes 4 de diciembre a las 13:00 horas.

La intervención se concentra en el paso superior situado en el kilómetro 82,8 —también citado como 82,86 en la información oficial—, sobre el Assarb de Dalt. Transportes lo sustituirá por una nueva estructura, motivo por el que se ha decidido interrumpir totalmente la circulación para proteger tanto a los trabajadores como a los conductores.

Las alternativas para circular

Durante las obras, los conductores deberán utilizar un itinerario alternativo señalizado a través de tres carreteras comarcales:

- En un primer lugar, pueden usar la CV-865, la carretera de Elche.

- Los usuarios también podrán usar la CV-851, conocida como Vereda de Sendres.

- Por último, el paso también estará permitido en CV-853, que conecta La Hoya con La Marina.

Los desvíos estarán balizados y señalizados provisionalmente para orientar al tráfico y reducir en lo posible las afecciones en los desplazamientos habituales entre Santa Pola, Elche, La Marina y La Hoya.

Posibles retrasos y cambios

El Ministerio advierte de que el calendario puede variar en función de las condiciones meteorológicas durante los días que afectan a las obras, el rendimiento de los equipos y el avance real de los trabajos. Por ello, la reapertura del 4 de diciembre debe entenderse como una previsión y no como una fecha absolutamente garantizada.

Desde el Ayuntamiento de Santa Pola se recomienda planificar los desplazamientos con antelación, prever posibles demoras y prestar especial atención a la señalización provisional durante las próximas semanas. La N-332 es una de las principales conexiones por carretera de la comarca, por lo que el cierre puede complicar especialmente los trayectos cotidianos entre Santa Pola y Elche.