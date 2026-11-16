Cayetana Álvarez de Toledo a los jóvenes: "Sois nuestra prioridad, pero no aceptéis cantos de sirena: el Estado no lo paga todo"

Frente a la campaña de las estridencias y los eslóganes sentimentales y viscerales, la candidata número 2 al Congreso de los Diputados de Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha iniciado su jornada en Alicante a partir de un encuentro con la sociedad civil, sosegado, reivindicando los derechos de los españoles pero también sus obligaciones. Entre ellas, las de los jóvenes, basadas en la cultura del esfuerzo que el populismo de izquierdas ha dinamitado en los últimos ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez con radicales, independentistas y herederos de ETA.

Álvarez de Toledo ha asegurado comprender de dónde nace "el descrédito hacia los políticos y la desafección de muchos jóvenes" visto cualquier debate parlamentario con personajes como Óscar Puente en la otra bancada. Pero frente a ellos ha asegurando que en su opinión "no hay nada más importante que la política, porque es el ámbito en el que se toman las decisiones que afectan a la vida de todos". De ahí su compromiso para "elegir a los más íntegros y competentes, a los mejores" en los puestos de responsabilidad si gana el PP.

"Tenemos una agenda para la restauración de la confianza en la política", ha señalado la también historiadora de orígenes argentinos, y para ello "debemos contar con los jóvenes. Serán nuestra prioridad absoluta para que puedan emanciparse (...) pero a cambio tenemos que pedirles una cosa, que no compren o acepten los cantos de sirena que dicen que el Estado lo paga todo o que su esfuerzo no importa. Yo he visto en Argentina lo que el populismo hace en los pueblos. Necesitamos jóvenes movilizados, patriotas que defiendan su propia vida y destino".

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"Lo más importante es restaurar la decencia en la vida pública", ha manifestado la política, asegurando que Sánchez llegó al poder apelando a la responsabilidad política y desde entonces ha cometido "un latrocinio centrado en el Ministerio de Transportes y especialmente en Adif. En este sentido reiteró que el PP cuando llegue a Moncloa realizará una "auditoría integral desde el primer día".

El desayuno

El salón Imperio del Real Liceo Casino de Alicante (Restaurante Teselas) ha acogido un desayuno político en el que 180 personas han podido preguntar a la parlamentaria popular sobre los ejes de la campaña electoral del 29-N. La candidata de Alicante, Macarena Montesinos, a la que Álvarez de Toledo ha definido como la "mamá" del grupo parlamentario popular en la Cámara Baja, ha sido la encargada de ordenar estas preguntas.

Previamente, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha valorado como anfitrión la defensa del Estado de Derecho y la Separación de Poderes que la diputada ha defendido en las Cortes Generales. Los "valores de los constitucionalistas", ha completado Toni Pérez, presidente de la Diputación, alcalde de Benidorm y presidente del PP provincial, durante las presentaciones.

Álvarez de Toledo no ha eludido ninguna pregunta, ni siquiera cuando le han preguntado por Koldo y sus supuestas grabaciones con el abogado del PP. La parlamentaria ha sido clara: "No tenemos ningún miedo de debatir con quién sea de este Gobierno de Sánchez sobre corrupción. Estamos encantados de que se hable de corrupción en esta campaña".

"Sánchez es un vanidoso, una mezcla entre Narciso y Nerón que usa la estrategia del divide y vencerás, anteponiendo la fidelidad perruna al mérito" ha sido una de sus reflexiones más aplaudidas. A lo que ha añadido su apuesta personal y la del PP por combatir "el guerracivilismo que ha tenido como consecuencias el fraude, el miedo, el odio y la violencia". Derivas manifestadas todas ellas de los pecados originales del sanchismo: la amnistía que borra los delitos y el pacto con Bildu que legitima el asesinato político.

"Tenemos que frenar y revertir la decadencia. El sanchismo es una forma de pesimismo en el que estamos condenados al enfrentamiento constante. Frente a eso yo declaro que la España de la Constitución no es un paréntesis en nuestra historia", ha señalado Álvarez de Toledo al tiempo que ofrecía algunas soluciones a los problemas que afectan al país: blindar fronteras y reformar Europa de arriba a abajo. Pero también devolver a la política y el parlamentarismo el papel que nunca debió perder como sometimiento del poder ejecutivo, recuperando su dignidad.