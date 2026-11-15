La Policía detiene en Petrer a un hombre por atracar una tienda amenazando a la dependienta con un cúter

La Policía Nacional ha detenido en la localidad alicantina de Petrer a un varón por robar en un comercio tras amenazar a la dependienta con un cúter.

Según un comunicado, la intervención policial tuvo su inicio con la llamada al CIMACC-Sala 091 de la Policía Nacional en la que se comunicaba que se había producido en un comercio de la localidad de Petrer, un robo con intimidación por parte de un varón que amenazó a la dependienta con un cúter.

Rápidamente se dirigieron al lugar de los hechos agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Comisaría de Elda-Petrer. Tras atender a la víctima y recabar información acerca del autor del robo, los agentes iniciaron un dispositivo de búsqueda por la zona y dieron aviso al resto de patrullas policiales sobre las características físicas y la vestimenta del presunto autor.

Según manifestó la víctima a los agentes, el autor de los hechos entró al comercio y le pidió que le diera el dinero que había en la caja, negándose a ello la dependienta. Fue en ese momento cuando el varón sacó un cúter y le amenazó solicitándole de nuevo el dinero de forma agresiva.

Ante esa situación la dependienta abrió la caja registradora al mismo tiempo que pedía socorro, pulsando también en ese momento el botón de alarma de atraco.

El autor de los hechos cogió el dinero de la caja registradora, entrando en ese instante un varón al comercio alertado por los gritos de auxilio de la dependienta, momento en el que autor del robo abandonó el establecimiento.

Menos de una hora después, y tras realizar diversas batidas por la zona, los agentes localizaron al autor del robo. En el cacheo de seguridad los agentes intervinieron al detenido el cúter con el que había amenazado a la dependienta del comercio.

Finalmente los agentes procedieron a su detención por la presunta comisión de un delito de robo con violencia e intimidación.

El detenido, un varón de 55 años de edad, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de la localidad de Elda.