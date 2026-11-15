La flota del capitán Galán para hacer frente a narcos y pateras en Alicante: "Empezamos hace 25 años solo con unas lanchas"

La costa alicantina comprende más de 200 kilómetros y alberga algunos de los puntos más críticos del Mediterráneo español. En sus aguas, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil se enfrenta a diario al reto de proteger reservas marinas, controlar las embarcaciones de recreo, vigilar la entrada de pateras, proteger pecios romanos o combatir el narcotráfico.

Para controlar uno de los espacios más complicados de la costa española, el cuerpo cuenta con 50 agentes en un servicio que no duerme y tiene sus ojos puestos en el agua las 24 horas del día durante los 365 días del año.

El Servicio Marítimo tiene su base en el puerto de Alicante y desde ahí su flota cubre las más de 90 millas náuticas, la misma cantidad que suman los territorios de Valencia y Castellón juntos.

En una de sus últimas operaciones, los agentes navegaron hasta aguas de Santa Pola para intervenir en la interceptación de un pesquero que llevaba oculta entre sus redes una tonelada de cocaína.

El capitán Felipe Galán, jefe del servicio, señala a EL ESPAÑOL de Alicante, a bordo de la patrullera Río Navia, que en estas operaciones es fundamental la coordinación con otras unidades investigadoras del cuerpo para detectar la entrada de sustancias antes de que lleguen a tierra firme.

Sin embargo, reconoce que "lo de la cocaína es algo excepcional; aquí lo habitual es el hachís y las actividades conexas como el petaqueo, que es el aprovisionamiento de gasolina u otros medios para las bandas organizadas que suben desde el sur".

Agentes del Servicio Marítimo a bordo de la patrullera Río Navia. Jorge Verdú

Para hacer frente a los narcotraficantes, disponen de una flota formada por tres patrulleras y varias embarcaciones neumáticas.

Pero no siempre fue así. La especialidad marítima de la Guardia Civil fue creada a principios de la década de 1990 para dar cobertura a grandes eventos nacionales, desarrollándose progresivamente en las provincias costeras.

"La especialidad se inició mediante un Real Decreto del año 1991 y las primeras actuaciones de renombre fueron la participación en las Olimpiadas de Barcelona y en la Exposición Universal de Sevilla en el año 92", recuerda Galán.

La flota de Alicante

El capitán comenta que, cuando se fundó, "no se creó de la nada a un todo". En Alicante llegó en junio de 2001, hace 25 años. Por aquel entonces, al puerto alicantino llegaron mecánicos, marineros y patrones, pero al principio se tenía una flota escasa para las necesidades de una de las demarcaciones más amplias y complejas.

"Había carencia de embarcaciones. Se tuvieron unas neumáticas de eslora bastante reducida y la primera patrullera como tal, la Río Guadiaro, se recibió a finales de 2001, prestando servicio durante 24 años", sostiene el guardia civil.

El servicio cumple 25 años este 2026. Jorge Verdú

La patrullera Río Guadiaro fue sustituida por la Río Navia, una patrullera de altura de 30 metros de eslora, mayor que la anterior, que es la estrella de la flota.

Esta patrullera ha desarrollado casi toda su actividad en Mauritania y Senegal, en los destacamentos de colaboración para el control de la inmigración en aguas, y se adjudicó a este servicio marítimo hace dos años.

Desde su llegada, se ha potenciado tecnológicamente. "Se instaló una cámara térmica, se mejoraron los radares desdoblándolos y se incorporaron mejores medios de navegación con un plóter". Instrumental moderno del que carecían los primeros agentes que cubrían las aguas alicantinas y que ha transformado la capacidad operativa de la unidad, especialmente en el control nocturno.

Además, cuentan con una patrullera media de unos 20 metros de eslora, la Río Oja, y la Sierra 33, una patrullera semirrígida de unos 10 metros de eslora que permite cubrir las incidencias en aguas más costeras.

Desafíos

El Servicio Marítimo Provincial de Alicante son "vecinos de muelle de Salvamento Marítimo", apunta Galán, quien destaca que su colaboración es esencial para actuar conjuntamente ante la llegada de pateras procedentes de la ruta de Argelia.

"Mientras Salvamento Marítimo tiene la competencia directa en la salvaguarda de la vida humana en el mar y el rescate de pateras, si se ven desbordados o si en la embarcación se producen desórdenes o indicios de delitos, requieren nuestra intervención", resume.

Más allá del contrabando, la inmigración irregular y el tráfico de drogas, también están preparados para desplegarse durante catástrofes como las danas sufridas recientemente en el territorio

Ante episodios de inundaciones graves, la unidad traslada sus lanchas por carretera para navegar por las calles convertidas en ríos, en colaboración directa con el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), encargado de buscar cuerpos.

Otra gran parte de su tiempo la dedican a controlar el intenso tráfico de embarcaciones de recreo y motos acuáticas que salpica el mar alicantino en verano y que se ha convertido en uno de sus principales desafíos por las continuas infracciones que se cometen.

"Es otro frente principal y quizás al que más tiempo volcamos: los servicios de vigilancia de la posidonia, la protección medioambiental y el control de la actividad náutica recreativa", reconoce.

El servicio está conformado por 50 agentes y está activo las 24 horas del día. Jorge Verdú

Pese a enfrentarse a delitos de mayor gravedad, como el narcotráfico o la llegada de pateras, Galán sostiene que esto es "lo que más conflictos genera en la costa".

Y recuerda los tres accidentes con víctimas mortales que ocurrieron este verano, con dos fallecidos alcanzados por hélices y otro fallecido en parasailing.

Ante el aumento de la problemática y el reto que supone contar en la misma provincia con algunos de los puertos más deseados para navegar de España, Capitanía Marítima ha endurecido la normativa para evitar que el próximo verano se puedan alquilar embarcaciones de poca eslora y motor sin titulación ni formación previa.

Galán considera indispensable la creación de destacamentos temporales en las zonas norte y sur más alejadas de la base principal, donde se hallan puertos como los de Dénia, Benidorm, Altea o Torrevieja, que cada año reúnen a cientos de embarcaciones.

Todo ello forma parte de la labor diaria de una especialidad donde los agentes son guardias y marineros, con todo lo que ello implica. El capitán confiesa que para formar parte de la unidad hay que tenerlo muy claro, pues "es un servicio con el sacrificio añadido del entorno marítimo, que puede ser una balsa de aceite o transformarse rápidamente en condiciones adversas y hostiles".