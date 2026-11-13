Petrer y Aguas de Alicante amplían el Fondo Social hasta los 5.000 € para llegar a más familias vulnerables

El Ayuntamiento de Petrer y la empresa mixta Aguas de Alicante han formalizado la renovación y ampliación de su convenio de colaboración para la gestión del Fondo Social municipal del agua. Mediante este acuerdo, la cuantía destinada a ayudas sociales se incrementa hasta alcanzar los 5.000 euros anuales con el objetivo de ampliar el alcance de la iniciativa y ofrecer cobertura a un mayor número de familias en situación de vulnerabilidad.

El acto formal de firma ha contado con la representación de Irene Navarro, alcaldesa de Petrer, y Ramón Poveda, concejal de Hacienda y Contratación, por parte del Ayuntamiento, junto al delegado de zona de Aguas de Alicante en Petrer, Sergio Azorín, acompañado de Sergio Sánchez, director general de la compañía, y de Cristina Alonso, directora de Clientes.

Durante la presentación del acuerdo, Sergio Azorín ha resaltado la importancia de la colaboración público-privada para "no dejar a nadie atrás y garantizar el acceso continuado a un recurso vital de primera necesidad".

Además, señaló que "esta ampliación del Fondo Social responde a nuestro compromiso firme con los municipios en los que prestamos servicio y, muy especialmente, a través del Programa Contigo. Nuestro objetivo prioritario es que ninguna persona o familia en situación de vulnerabilidad se quede sin acceso al agua potable por razones económicas".

Por su parte, la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, ha agradecido a Aguas de Alicante su colaboración y ha destacado que "garantizar el acceso al agua potable es una cuestión de justicia social, porque estamos hablando de un servicio básico al que todas las familias deben poder acceder, independientemente de su situación económica".

Navarro ha subrayado que "este acuerdo nos permite reforzar los recursos municipales para atender a las personas que más lo necesitan y ofrecer una respuesta a quienes atraviesan dificultades económicas".

Asimismo, ha aprovechado para poner en valor el trabajo de los profesionales de Servicios Sociales, que "conocen de primera mano las necesidades de las familias y realizan una labor fundamental para que estas ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan".

Balance histórico y gestión del fondo El Fondo Social de Aguas de Alicante es una herramienta asistencial orientada a la cobertura del suministro de agua potable para aquellos vecinos que atraviesan dificultades económicas.

Desde su puesta en marcha en el año 2022, este recurso ha permitido otorgar más de 300 ayudas en el municipio de Petrer, evitando que los problemas económicos comprometan el acceso a un servicio esencial. La tramitación de estas bonificaciones se realiza en coordinación directa con el departamento de Servicios Sociales del consistorio, que actúa como puerta de entrada y mediador del proceso.

Sus profesionales se encargan de evaluar técnicamente la situación socioeconómica de cada hogar para detectar los casos de especial vulnerabilidad y asignar las ayudas de forma ágil, justa y transparente.

Esta medida refuerza el conjunto de bonificaciones y soluciones de flexibilidad en el pago que mantienen operativas el Ayuntamiento y la compañía suministradora, entre las que se encuentran el fraccionamiento de deuda sin intereses y el plan diseñado para garantizar un servicio accesible, cercano y solidario.