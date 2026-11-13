La Nucía destina 1,9 millones a recuperar su Galería Subterránea del casco antiguo con un 60% de fondos europeos

El Ayuntamiento de La Nucía ha puesto en marcha la rehabilitación de la Galería Subterránea del casco antiguo, una actuación valorada en 1,9 millones de euros y financiada en un 60% mediante fondos europeos del Plan Edil.

La visita a las obras ha reunido al arquitecto responsable del proyecto, José Luis Campos; a la asesora museística y vocal del Consell Valencià de Cultura, Begoña Martínez; al concejal de Urbanismo, Sergio Villalba; y al alcalde de La Nucía, Bernabé Cano.

La intervención afectará a la conducción de 480 metros que discurre bajo el casco antiguo, entre Porvilla y Favara. Además de rehabilitar la galería, el proyecto contempla la construcción de dos edificios de acceso: uno en el punto de entrada y otro en la salida.

En Porvilla se levantará una pequeña construcción inspirada en la forma de un riu-rau, donde los visitantes podrán adquirir las entradas antes de acceder a la infraestructura. Al término del recorrido, junto a la Font de la Favara, se ubicará otra edificación con arcos, también con referencias al riu-rau, que actuará como salida.

El objetivo de la rehabilitación es recuperar y poner en valor el patrimonio histórico de La Nucía, impulsar el turismo cultural y activo, mejorar la conectividad y favorecer la eficiencia energética dentro de una estrategia de desarrollo urbano sostenible.

Visita a las obras de la galería. La Nucía

“Como la entrada se sitúa en Porvilla y la salida en la Favara, quienes recorran la Galería Subterránea tendrán que atravesar de vuelta el casco antiguo de La Nucía, descubriendo distintos elementos de la ‘Ruta del Agua’, como los dos lavaderos, las balsas de riego y las acequias”, ha explicado Bernabé Cano.

La Galería Subterránea forma parte de la Ruta Patrimonial del Agua, un proyecto que busca convertir el legado hidráulico del municipio en un recurso turístico y cultural.

Otras rehabilitaciones

La Nucía ha dado el primer paso para transformar la antigua Casa dels Boquilles y la casa de Trinquet 3 en el futuro Casal Fester-Museu de la Festa.

Visita a las obras de la galería. La Nucía

El pasado mes de octubre se firmó el acta de replanteo, el trámite que marca el inicio formal de una actuación con un presupuesto total de 1.776.198,66 euros: 340.500 euros corresponden a la adquisición de los dos inmuebles y 1.435.698,67 euros a la ejecución de la obra.

El proyecto cuenta con una subvención del 60% a través del programa europeo PLAN EDIL (Plan Estratégico de Desarrollo Integral Local), vinculado a los fondos FEDER y a la estrategia de desarrollo urbano sostenible.