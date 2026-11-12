Pacto Nacional del Agua sin nombrar el "trasvase": la apuesta de Feijóo ante el clamor del regadío alicantino

El documento marco del PP para las elecciones generales, presentado por Alberto Núñez Feijóo el martes bajo el título "Reconstrucción nacional", aglutina los compromisos cerrados a cumplir en la próxima legislatura. Entre ellos, el laberinto hídrico español que ya se anticipó antes de los comicios de julio de 2023. A lo largo de sus páginas no figura ni una sola vez la palabra trasvase Tajo-Segura, la arteria sobre la que pivota la mayor tensión interterritorial de la España autonómica, pero se refiere a él con otra nomenclatura: "Infraestructuras existentes".

La dirección nacional del PP opta por consagrar el término en el punto 126 al asegurar que "las infraestructuras hidráulicas existentes se regirán por criterios claros y objetivos situando la seguridad y el mantenimiento de presas o la protección frente a avenidas y los sistemas de alerta temprana entre las prioridades".

Esta formulación, que moviliza una promesa de hasta 40.000 millones de euros en inversiones dentro del Plan Nacional de Infraestructuras y se complementa en el punto 199 con la modernización de regadíos, aguas depuradas y desalación donde sea necesaria, busca apaciguar las históricas desavenencias entre los intereses de Castilla-La Mancha y las necesidades del Levante peninsular.

El diputado del PP por Alicante, Joaquín Melgarejo -que es catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la UA donde ejerció de director del Instituto del Agua y que ha sido durante este mandato portavoz de medioambiente en la Comisión de Transición Ecológica- asegura que el Pacto está redactado y desarrollado en otros documentos específicos más extensos.

No obstante, esta calculada cautela semántica choca con el discurso reivindicativo que mantiene sin matices el PP en la provincia de Alicante y la Generalitat Valenciana. Para los populares alicantinos, esta infraestructura hidráulica refleja que el trasvase dista mucho de ser una cuestión abstracta de planificación general; es, por el contrario, un elemento estructural de supervivencia económica y productiva sometido a un desgaste permanente por los recortes a las reglas de explotación, los caudales ecológicos y las continuas averías.

Esta vulnerabilidad ha quedado al descubierto de manera dramática esta misma semana. Mientras en Madrid el programa electoral se centra en conceptos de reutilización y eficiencia tecnológica, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ponía el martes (el mismo día en que se presentaba el programa electoral) cifras exactas al impacto de una paralización prolongada por dos roturas que mantienen el canal inoperativo desde mediados de septiembre.

El cierre forzoso, dijo, mantiene retenidos 65 hm3 de agua para riego que ya estaban legalmente autorizados, de los cuales alrededor de 20 corresponden a la provincia de Alicante, sumados a otros 20 hm3 pendientes para el abastecimiento esencial de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

La dimensión económica que el Consell traslada al debate no admite interpretaciones ambiguas: cada hectómetro cúbico destinado al riego genera aproximadamente cuatro millones de euros de riqueza y sustenta 86 empleos directos e indirectos. Como recordaba el propio titular del departamento autonómico, "en la Vega Baja y en los Riegos de Levante, seis de cada diez litros de agua de riego llegan por el trasvase, y solo en la Vega Baja hay 25.000 hectáreas que dependen de esa agua".

Esta realidad territorial deja pocas dudas de la intención del PP si llega al Gobierno central. Pocas horas antes de la comparecencia de Barrachina, el propio presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en su visita institucional a Callosa de Segura y al histórico Juzgado Privativo de Aguas de la localidad, defendía la urgencia de "estar cerca" de los regantes y exigía que las obras del canal Tajo-Segura se acometan de forma inmediata y bajo estrictos criterios técnicos, alejados de cualquier tentación de demora política.

La apelación al agua regenerada de la depuradora local formaba parte de esa agenda de soluciones complementarias, pero en ningún caso como un sustituto que devalúe la columna vertebral del aporte exterior.

El contraste entre la contundencia de las cifras exhibidas en Alicante y la prudencia de Génova describe la eterna tensión de un partido que aspira a presidir el país sin fracturar sus baronías. Para el sur de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería la promesa genérica de criterios claros y objetivos para las infraestructuras existentes se entiende como una garantía técnica de no agresión a la pervivencia al canal frente a las decisiones ministeriales en los sucesivos gobierno de Pedro Sánchez que han venido mermando sus caudales.

Pero en el terreno de juego nacional esta defensa cerrada del trasvase como motor insustituible de la huerta europea, desde Génova se vira hacia una paz hidráulica donde la inversión económica y la neutralidad de los términos intentan tapar las grietas de un conflicto territorial con Castilla-La Mancha que sigue plenamente abierto.