Aeropuerto de Alicante, en una imagen de archivo.

Aeropuerto de Alicante, en una imagen de archivo. Shutterstock.

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Nuevo récord para el aeropuerto de Alicante con cerca de 19 millones de viajeros hasta octubre

Durante el décimo mes del año más de 2 millones de pasajeros hicieron uso de la terminal alicantina.

Más información: El aeropuerto de Alicante-Elche es el tercer mejor valorado en España por los viajeros

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Nuevo récord para el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, que suma cerca de 19 millones de viajeros en los primeros diez meses del año.

La infraestructura de El Altet registró un total de 18.962.457 pasajeros a falta de dos meses para cerrar el año, un 10,1% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Asimismo, los vuelos operados entre enero y octubre sumaron un total de 118.646 movimientos, un 10,4% más en relación con el mismo periodo de 2025.

La entrada del aeropuerto de Alicante-Elche este agosto.

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández registró un total de 2.095.402 pasajeros en octubre, lo que supone un incremento del 10,1% respecto a los viajeros del mismo mes de 2025.

El mercado internacional, mayoritario en la terminal alicantina, continúa su senda ascendente y en octubre creció un 11%, con 1.868.319 pasajeros registrados. Por otra parte, el tráfico nacional registró 223.429 viajeros, un 2,9% más. Todo ello respecto al tráfico comercial y en relación con el mismo periodo del año anterior.

Dentro del mercado internacional, Reino Unido encabezó el tráfico de octubre con más de 670.000 viajeros; seguido de Alemania, con alrededor de 148.000; Países Bajos, con alrededor de 125.000; y Polonia, con cerca de 118.000. En cuanto a los vuelos operados durante el mes de octubre, se gestionaron un total de 13.172 movimientos, lo que implica un aumento del 10,4% respecto a las operaciones del mismo periodo en 2025.

Récords de Aena

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton, el Aeropuerto de Leeds Bradford y 17 aeropuertos en Brasil) han cerrado el mes de octubre de 2026 con 36.628.243, un 3,1% más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 308.773 movimientos de aeronaves, un 3,2% más que en 2025; y transportaron 135.706 toneladas de mercancía, un 9,6% menos que en 2025.

En términos acumulados, de enero a octubre de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 346.544.832 pasajeros (un 4% más que en el mismo periodo de 2025); se registraron 2.935.326 movimientos de aeronaves (+3,8%); y se transportaron 1.240.930 toneladas de mercancía, un 3,2% menos que en el mismo periodo de 2025.

En el mes de octubre, los aeropuertos de la red de Aena en España han contabilizado 30.523.291 pasajeros, un 3,5% más que en el mismo mes de 2025; se gestionaron 255.205 movimientos de aeronaves, un 3,9% más que en octubre de 2025, y se transportaron 121.956 toneladas de mercancía, un 9,9% menos que en octubre del año pasado.

Así, de enero a octubre de 2026, los aeropuertos de la red de Aena en España han registrado 287.738.159 pasajeros (un 4% más que en 2025). Además, se operaron 2.408.683 movimientos de aeronaves (+4,4%) y se transportaron 1.111.946 toneladas de mercancía, un 0,4% menos que en el mismo periodo de 2025.