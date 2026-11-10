La propuesta de la UA para abaratar el agua desalada en Alicante: instalar placas solares flotantes en La Pedrera

La instalación de placas solares flotantes en el embalse de La Pedrera para abastecer de energía a la desaladora de Torrevieja ha sido una de las propuestas presentadas por los investigadores de la Universidad de Alicante (UA).

La iniciativa pretende reducir el coste de producción del agua desalada y evitar que las instalaciones fotovoltaicas ocupen terrenos agrícolas de la Vega Baja.

La propuesta se ha dado a conocer durante la jornada 'Desalación, energía y agricultura', celebrada ayer en la Sede Universitaria de Torrevieja. El encuentro, organizado por el Instituto del Agua de la UA, ha reunido a expertos y representantes institucionales del Ayuntamiento de Torrevieja, la Región de Murcia y la Generalitat Valenciana.

La jornada, inaugurada por el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, ha incluido dos mesas redondas centradas en los retos energéticos de la desalación y su relación con la agricultura. También se han presentado los resultados de distintos estudios impulsados por la Cátedra del Agua y de la Energía del grupo Cox y la Cátedra de Eficiencia Hídrica y Agricultura Sostenible (CEHAS)

El encuentro también ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar la disponibilidad de recursos hídricos suficientes y a precios asumibles para la agricultura del sureste español. En este sentido, los participantes en la mesa dedicada a la desalación y la agricultura han coincidido en destacar el carácter fundamental del trasvase Tajo-Segura para la Vega Baja y la necesidad de considerar la desalación como un recurso complementario, y no sustitutivo, de los caudales trasvasados.

Los especialistas han insistido en que la provincia de Alicante no puede renunciar a ninguno de sus recursos hídricos, desde el trasvase Tajo-Segura y el Júcar-Vinalopó hasta las aguas superficiales y subterráneas disponibles, las aguas regeneradas y la desalación.

La combinación de estos recursos resulta especialmente importante para el regadío, ya que la mezcla del agua desalada con los caudales del trasvase permite reducir problemas como el elevado coste de producción y el contenido en boro, un elemento que puede resultar perjudicial para determinados cultivos leñosos.

La pedrera, una alternativa

Una de las principales novedades de la jornada ha sido la propuesta de los investigadores Andrés Molina y Pablo Melgarejo, del Instituto del Agua de la UA, para instalar un parque fotovoltaico flotante en el embalse de La Pedrera, destinado a cubrir parte de las necesidades energéticas de la desaladora de Torrevieja.

La iniciativa pretende ofrecer una alternativa a los proyectos de instalación de grandes superficies de placas solares en terrenos agrícolas de la Vega Baja, que han suscitado preocupación por su impacto sobre el paisaje, el medio ambiente y la actividad agraria.

Acuamed planteó inicialmente la construcción de una planta fotovoltaica de aproximadamente 100 hectáreas en San Miguel de Salinas, que encontró una importante contestación social.

Posteriormente se ha elaborado un anteproyecto para distribuir estas instalaciones entre distintas fincas agrícolas de la comarca, una solución que, según los investigadores, también tendría consecuencias negativas para el paisaje tradicional de la Vega Baja y podría implicar la eliminación de miles de árboles.

Frente a estas opciones, la instalación de placas fotovoltaicas flotantes en La Pedrera permitiría aprovechar una infraestructura hidráulica ya existente sin transformar terrenos agrícolas de elevado valor productivo y cultural.

El embalse dispone de una superficie aproximada de 1.300 hectáreas y, según los cálculos expuestos, el parque solar ocuparía menos del 10 % de su superficie. Los investigadores recuerdan que La Pedrera es un embalse artificial construido para almacenar y regular los caudales del trasvase Tajo-Segura, y no un lago o una laguna natural.

No obstante, su inclusión en el área de amortiguación de impactos del Parque Natural de la Sierra de Escalona obliga a analizar las condiciones ambientales y jurídicas de la instalación.

En este sentido, Andrés Molina y Pablo Melgarejo consideran que existen vías legales para estudiar su viabilidad, especialmente por tratarse de una instalación pública vinculada al suministro energético de la desaladora de Torrevieja, una obra hidráulica de interés general del Estado.

Asimismo, señalan que el artículo 77 bis del texto refundido de la Ley de Aguas contempla expresamente la posibilidad de instalar parques fotovoltaicos flotantes.

Cuestiones de futuro

La jornada también ha abordado uno de los principales problemas de la desalación para la agricultura: el elevado coste del agua, especialmente en un territorio como la Vega Baja, donde la rentabilidad de numerosas explotaciones depende de disponer de recursos hídricos suficientes a precios competitivos.

La Orden TED/157/2023, de 21 de febrero, estableció subvenciones para moderar el precio del agua desalada destinada al regadío, fijando un precio de 0,327 euros por metro cúbico para la desaladora de Torrevieja, de 0,378 euros para Valdelentisco, de 0,396 euros para Águilas, de 0,450 euros para Carboneras y de 0,475 euros para Campo de Dalías.

Estas cifras suponen un ahorro para el agricultor entre los 0,70 y 0,90 €/m³. Sin embargo, esta subvención supone una excepción al principio de recuperación de costes de la Directiva Marco del Agua, por lo que no puede tener un carácter indefinido.

La orden establece un plazo máximo de 10 años de subvención, y la condiciona a la construcción de plantas fotovoltaicas que reduzcan estructuralmente el coste energético de las plantas.

La falta de ejecución de estas infraestructuras pone de manifiesto la necesidad de encontrar soluciones que garanticen la viabilidad económica del agua desalada a largo plazo, sin trasladar nuevos impactos ambientales y territoriales a las zonas agrícolas.

En este contexto, la propuesta de aprovechar La Pedrera pretende contribuir a resolver un doble desafío: reducir el coste energético de la desalación y preservar el paisaje agrario de la Vega Baja.

Investigaciones avanzadas

Durante el encuentro se han presentado también los resultados de diferentes investigaciones financiadas a través de la Cátedra Cox-UA Agua y Energía.

Entre los trabajos desarrollados figuran estudios sobre la caracterización estacional de los minerales presentes en las salmueras generadas durante la desalación y la búsqueda de soluciones para mejorar el aprovechamiento agrícola del agua desalada, especialmente mediante estrategias destinadas a limitar los efectos del boro sobre los cultivos.

Otra de las líneas de investigación se centra en las comunidades energéticas como instrumento para facilitar la incorporación de energías renovables a las comunidades de regantes y reducir sus costes energéticos.