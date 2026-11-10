Piden 8 años de prisión para un vecino de Alcoy por distribuir pornografía infantil en redes sociales

La Audiencia Provincial de Alicante celebra esta semana varios juicios por delitos contra la libertad sexual, entre ellos el de un hombre acusado de distribuir material pornográfico de menores a través de diferentes plataformas para el que la Fiscalía solicita para él ocho años de prisión.

Los hechos se remontan al 7 de febrero de 2024, cuando el acusado fue sorprendido en su domicilio de Alcoy con un teléfono móvil de su propiedad en el que almacenaba cerca de 350 archivos de fotografía y vídeo con contenido pornográfico infantil que habría compartido en distintas redes sociales.

Durante el registro de la vivienda, los agentes también localizaron dos discos duros que contenían más de 6.000 archivos del mismo tipo.

Este procedimiento coincide con el debate sobre la protección de los menores frente a los abusos y la difusión de contenidos sexuales en internet.

Y con el movimiento del Ministerio de Juventud e Infancia de remitir un escrito a la Fiscalía General del Estado para que investigue presuntos casos de abuso sexual infantil en TikTok.

El departamento reclama que se adopten las medidas necesarias para proteger a los menores afectados e incluso plantea la posibilidad de paralizar los servicios de la plataforma en España si se considera oportuno.

La actividad de la Audiencia Provincial durante esta semana incluye también otros tres procedimientos por presuntas agresiones sexuales.

Este mismo martes un hombre se enfrenta a una petición inicial de nueve años de prisión por una presunta violación a la expareja de un conocido, ocurrida el 28 de abril de 2015 en Alicante.

Según el Ministerio Público, el acusado se ofreció a ayudar a la mujer a localizar a su expareja y, al no encontrarlo, ambos se dirigieron a su domicilio. Allí, presuntamente, la agarró con fuerza, la golpeó y la forzó sexualmente pese a su negativa.

El miércoles, 11 de noviembre, se juzgará a otro hombre para el que la Fiscalía solicita seis años de cárcel por una presunta agresión sexual en Aspe. Los hechos habrían ocurrido el 30 de julio de 2023, cuando el procesado coincidió con la víctima en casa de una amiga común. Según la acusación, aprovechó que compartían habitación para tumbarse en la cama de la mujer y someterla sexualmente pese a su oposición.

Por último, el jueves, 12 de noviembre, otro acusado se enfrenta a seis años de prisión por una presunta agresión sexual con acceso carnal a una compañera de trabajo en Alicante. La Fiscalía sitúa los hechos el 23 de agosto de 2025, después de una celebración entre empleados de una pizzería. Según su relato, el hombre aprovechó que la mujer no se encontraba bien tras consumir alcohol para forzarla sexualmente cuando ambos regresaban a casa.