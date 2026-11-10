Entró en vigor: los trabajadores tienen derecho a pedir anticipos de sueldo por el trabajo ya realizado antes del día de cobro

Los empleados no tienen que esperar necesariamente al último día del mes para recibir su salario. El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a solicitar anticipos a cuenta del trabajo que ya se ha realizado, incluso cuando todavía no ha llegado la fecha habitual de cobro.

Esta disposición puede generar varias dudas entre los trabajadores. ¿Se puede pedir un anticipo en cualquier momento? ¿La empresa está obligada a concederlo? ¿Se puede solicitar dinero por los días que todavía no se han trabajado? Para resolver estas cuestiones, lo más recomendable es acudir directamente al Estatuto de los Trabajadores.

En concreto, la norma que recoge esta posibilidad es el artículo 29 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, dedicado a la liquidación y el pago del salario.

El artículo 29 del Estatuto

El apartado primero establece que el pago de las nóminas debe realizarse de forma puntual y documental, en la fecha y el lugar acordados entre la empresa y el trabajador o conforme a los usos y costumbres. Además, determina que el periodo de abono de las retribuciones periódicas y regulares no puede superar un mes.

Sin embargo, el mismo artículo contempla una excepción que permite a los empleados disponer de parte de su salario antes de la fecha habitual de cobro. El texto recoge expresamente que "el trabajador y, con su autorización, sus representantes legales, tendrán derecho a percibir, sin que llegue el día señalado para el pago, anticipos a cuenta del trabajo ya realizado".

De esta manera, la legislación reconoce que los empleados pueden solicitar dinero correspondiente a las jornadas que ya han trabajado, sin necesidad de esperar al ingreso de la nómina. La referencia al trabajo ya realizado también delimita el alcance de esta posibilidad, ya que el anticipo no se extiende a los días que todavía quedan por trabajar.

Otras condiciones

El artículo 29 también establece otras cuestiones relacionadas con el cobro del salario. Entre ellas, obliga a documentar el pago mediante la entrega de un recibo individual y justificativo al trabajador.

Este documento debe ajustarse al modelo aprobado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, salvo que exista otro establecido mediante convenio colectivo o acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. En cualquier caso, debe reflejar con claridad las percepciones salariales y las deducciones correspondientes.

Por otra parte, el apartado tercero fija las consecuencias del retraso en el abono de las nóminas. En concreto, establece que "el interés por mora en el pago del salario será el diez por ciento de lo adeudado".

Por último, el Estatuto contempla que el empresario puede pagar el salario en moneda de curso legal, mediante cheque o a través de otras modalidades similares mediante entidades de crédito, previo informe al comité de empresa o a los delegados de personal.

Así, el artículo 29 recoge tanto las obligaciones de las empresas en el pago de las nóminas como el derecho de los trabajadores a solicitar anticipos por el trabajo que ya han realizado.